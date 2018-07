Mondial-2018 : L’Argentine éliminée

Les Argentins y ont cru, ont hurlé de joie quand ils menaient (2-1) contre la France, mais une douche froide a suivi, un silence a accompagné la déroute et le rêve non exaucé de voir Messi soulever la Coupe du monde. Dans l'amphithéâtre du Parque Centenario de Buenos Aires, les supporteurs argentins sont rentrés chez eux avant la fin du match, tristes comme s'ils avaient perdu un proche, les enfants étaient inconsolables, les drapeaux argentins bleu ciel et blanc abandonnés au sol. «Je suis vraiment triste, comme tout le monde. J'aime Messi, mais il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui», regrettait Diego Rodriguez, 17 ans. «Messi était toujours marqué. C'est le meilleur du monde. C'est triste qu'il revienne sans la coupe», selon Rodrigo Ajzelmesser, un adolescent de 14 ans, qui se demande si le numéro 10 sera encore là lors du prochain Mondial en 2022 au Qatar, quand Messi aura 35 ans. La douleur de l'élimination en huitièmes de finale a légèrement été apaisée par la sortie dès le premier tour de l'Allemagne, qui avait battu l'Argentine en finale du Mondial-2014.