MC Oran : Badou Zaki Se vante DE SON recrutement

L’entraineur du MC Oran, Badou Zaki, a indiqué samedi que le recrutement de son club de Ligue-1 algérienne de football était clôturé, tout en le qualifiant de «très satisfaisant». «Nous n’allons pas encore recruter après avoir engagé pas moins de 11 joueurs. Personnellement, je suis plus que satisfait du déroulement de cette opération», a déclaré Badou Zaki en conférence de presse la veille du coup d’envoi de la préparation estivale du MCO. La direction de la formation phare de la capitale de l’Ouest du pays a procédé au renforcement de tous les compartiments de son effectif, en engageant deux gardiens de buts, à savoir Mazouzi et Litim, trois défenseurs, Boudebouda, Khoualed et Bouchar, trois milieux de terrain, en l’occurrence Aït Ouameur, Yettou et Bouazza, ainsi que les attaquants Hamar, Nadji et Kodjo. Le club a également racheté définitivement le contrat de Chibane, qui a évolué au MCO la saison passée à titre de prêt de l’ES Sétif, et prolongé le prêt de Mansouri (Paradou AC). «On comptait aussi recruter le défenseur international Belkhiter et un défenseur guinéen, mais on a changé d’avis surtout que nous disposons ésormais d’un effectif très riche», a encore expliqué le technicien marocain, qui, encouragé par la qualité des nouvelles recrues, a réitéré ses engagements de jouer la saison prochaine «pour une place sur le podium»à défaut de remporter un titre». Le conférencier, qui a succédé au Suisso-Tunisien, Moez Bouakkaz, cet été, en a profité pour exposer le programme de préparation de son équipe qui débutera dimanche l’entrainement à Oran à raison de deux séances par jour, et ce, jusqu’au 6 juillet, date de son départ en Turquie pour y effectuer un stage de deux semaines au cours duquel les Hamraoua disputeront quatre matchs amicaux, dont trois contre des équipe de l’élite et un face à adversaire évoluant en deuxième division locale, selon le nouvel entraineur du MCO. Ce dernier a prévu également une dernière joute amicale en Algérie, le 4 août prochain, soit avant une semaine du coup de starter du championnat.