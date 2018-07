Mustapha Biskri, nouvel entraîneur de la JSMB : « L’accession comme objectif »

Vous venez d’être désigné nouvel entraineur de la JSMB…

Exact. Après que les dirigeants du club aient pris attache avec moi et m’ont témoigné leur souhait de s’attacher mes services, des discussions ont été entamées entre les deux parties. Elles ont abouti sans difficultés aucune. Et me voilà donc à la tête de la barre technique de la JSM Béjaià.



Vous avez la côte à Béjaià. La saison passée vous étiez au MOB, vous voilà à présent à la JSMB, n’est-ce-pas ?

Oui et il faut savoir que moi aussi j’aime bien cette ville. Je suis là pour un nouveau challenge après avoir contribué la saison passée à l’accession du MOB, que j’ai laissé en 2e position après mon départ, dans les circonstances que tout le monde connait.

L’essentiel, j’en garde un bon souvenir malgré tout et mes rapports ont toujours été cordiaux avec tout le monde jusqu’à présent. Pour preuve, j’ai fêté l’accession avec les Mobistes. Maintenant, place à un nouveau challenge avec la JSMB.



Qu’attend de vous la direction du club ?

Il est clair que la JSMB aspire à retrouver au plus vite sa place en Ligue 1-Mobilis. L’accession est donc l’objectif numéro un dans ma mission à la tête de ma nouvelle équipe.



Quels ont été vos recommandations pour accepter de jouer la carte de l’accession ?

La première des choses que j’ai demandé et le maintien de l’essentiel de l’effectif de la saison passée, qui a acquis des automatismes et de l’expérience. Cela est très important la stabilité de l’effectif pour pouvoir réussir du bon travail et avancer dans le bon sens. Les dirigeants m’ont rassuré sur ce plan-là, en m’indiquant qu’il ne connaitra pas beaucoup de changements. Il faut maintenir coûte que coûte l’équilibre nécessaire au sein de l’effectif. Ensuite, on a évoqué le volet recrutement où j’ai fait savoir qu’il doit-être très bien réfléchi et répondre aux besoins de l’équipe. On s’est mis d’accord sur ces deux points importants.

La JSMB a échoué de justesse la saison dernière où elle a manqué l’accession lors de l’ultime journée du championnat. Un grand travail vous attend pour remotiver les troupes…

Il est toujours difficile de manqué l’accession si près du but, mais tels sont les aléas du football. Ce n’est que partie remise. J’essaierai de faire de mon mieux pour mener à bien ma mission et conduire la JSMB vers le succès, inchallah. C’est un challenge qui me tient à cœur.



A quand avez-vous fixé la date de la reprise ?

En principe, la reprise aura lieu mercredi ou jeudi. Mon plan de travail et de préparation est déjà prêt.



Les dirigeants et les fans de la JSMB attendent beaucoup de vous…

On doit tous ensemble unir nos forces pour mener à bien notre mission.

C’est ensemble qu’on pourra avancer. Je veillerai à instaurer un bon état d’esprit au sein du groupe. Je ferai en sorte que la concurrence entre joueurs soit loyale et je veux la mobilisation de tout un chacun. L’accession exigent des sacrifices et beaucoup de travail. Personnellement, je suis toujours prêt à mener ce genre de combat sportivement parlant, pourvu que tout le reste suive dans le bon sens.

Mohamed-Amine Azzouz