Grand angle : Sur le front des fake news

Les troupes se font face sur le front électronique. La guerre fait rage sur la grande Toile entre les vieux ennemis. Les Occidentaux tirent à coups de fake news sur les Russes qui répliquent par des démentis en série. D’un côté, le Times de Londres, le New York Times, le quotidien français Le Monde et même le journal russe Kommersant, de l’autre Russia Today et Sputnik. Avec la Coupe du monde, les attaques contre la Russie redoublent de férocité. Les Russes, après avoir pris le pli d’ignorer les «bobards», ont fini par changer de stratégie de contre-attaque devant les dernières salves occidentales. Les soi-disant attaques chimiques en Syrie, l’ingérence dans les élections américaines ou encore l’empoisonnement de l'ex-agent secret russe Sergueï Skripal et de sa fille ont été imputés aux services secrets russes par la quasi-totalité des médias occidentaux. Vrai ou faux ? Chaque partie y va de ses preuves et autres démonstrations pour mobiliser l’opinion publique. Mais le Web est un océan vaste et rugissant aux dérives incontrôlables et aux limites non encore cernées par l’humanité. La créature fait des siennes… Sur le front des fake news nul n’est épargné, et la vox populi n’est pas encore assez mûre (techniquement) pour trier et séparer le bon grain de l’ivraie. A l’ombre de ces combats de titans, chaque région du monde ou pays connait cette pandémie manipulatrice des opinions, une arme acérée et à double tranchant. Au-delà des inestimables libertés que procurent les réseaux sociaux, se terre un immense pouvoir de nuisance destructeur. L’Homme a créé Internet, il en pâtira avant d’avoir appris comment en maîtriser les rênes et le mors.

Kamel Morsli