Protection du Patrimoine Musical Oranais : Le Raï, la musique méditerranéenne et le vivre ensemble

Les membres de l’association Art-Culture et Protection du Patrimoine Musical Oranais (ACPPMO) ont animé, avant-hier soir, une conférence de presse à l’hôtel de Mistral, au cours de laquelle il a été révélé les grandes lignes du programme de l’événement «Les 48 ans du Raï ouvert aux musiques de la Méditerranée», prévu du 2 juillet au 1 août prochain. Cet événement, qui coïncide avec l’ouverture de la saison estivale, est inscrit officiellement dans le cadre des préparatifs et de la communication autour des jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021. L’on croit savoir, lors de cette rencontre animée principalement par le président de l’association «ACPPMO», Khaled Ibrahim Bakhti , Mme Naâmane Kheira, présidente de l’association Algérie-Méditerranée de Marseille, le directeur de la manifestation, Nasro Touil, et en présence d’un nombre d’artistes et des partenaires de l’événement, que le programme comprend de nombreuses activités dont une grande exposition au jardin Ibn Badis qui accueillera les associations qui vont promouvoir la destination touristique d’Oran. Au programme aussi, des spectacles de rue sur les plus grandes places publiques de la ville, une grande parade, des tables rondes, des conférences de presse, projections documentaires, activités sportives, visites de sites historiques et dégustations de plats et gâteaux de la région. Par ailleurs et dans le volet artistique, il est prévu une série de concerts dont les plus importants se tiendront au stade Zabana (ex-19 juin) et qui seront animés par des artistes algériens, maghrébins et étrangers. A ce propos, le directeur de la manifestation a fait savoir que 36 artistes, dont un grand nombre d’entre eux sont étrangers, vont se produire gratuitement. La manifestation sera clôturée par un méga-concert signé, entre autres, par Allaoua, Abdallah El Menaï, Cheb Bilal. Des animations musicales et folkloriques représentant le terroir national (oranais, chaoui, kabyle, tergui, andalous et staïfi) figurent aussi au programme. Selon les organisateurs de cet événement, près de 40.000 personnes sont attendues au méga-concert de la clôture de la manifestation.

Amel Saher