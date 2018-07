Figure emblématique du théâtre et du cinéma : Décès du comédien Amar Maarouf à l’âge de 76 ans

Le théâtre algérien ne cesse de perdre ses doyens ces derniers jours. Quelques semaines après la disparition de Sonia, le grand comédien Amar Maarouf est décédé hier, à l’âge de 76 ans, à l’hôpital Mustapha Bacha, à Alger.

Né à Alger en 1942, Amar Maarouf dit «Amimar» s'est fait connaître dans le théâtre où il a entamé sa carrière artistique à partir de 1964. Cette génération d’or a eu le privilège d’être drivée par de grands noms, à l’exemple de Mustapha Kateb, Abdelkader Alloula, Hassane El Hassani ou encore le grand Rouiched. ce dernier, membre du jury lors de sa première audition, dit aux autres membres du jury : «Celui-là est pour moi… ». Quinze jours plus tard, il jouera avec lui dans la pièce théâtrale «El Ghoula» aux côtés de Sid Ali Kouiret et Debbah, énorme succès à l’époque, sur une écriture d’Abdelkader Alloula. Ce fut donc le départ d’une riche carrière avec de grands noms comme Rouiched avec qui il partage les planches dans la pièce «El bouaboune» (les concierges), mais aussi l’affiche au chef-d’œuvres cinématographique «Médaille pour Hassan» du réalisateur Hadj Rahim.

Ses débuts sur les planches furent très riches, il apprend les ficelles du métier en côtoyant de grands noms, à l’exemple de Yahia Benmabrouk dit «l’apprenti», Tayeb Abou El Hassan, Sid-Ahmed Menguelati, Mohamed Touri ou encore Sid Ali Fernandel. Il part à la conquête de l’Ouest, plus exactement à Mostaganem, sous la direction du grand Abderahname Kaki. Il connait la célébrité en 1967, en prenant part à l’un des plus grands succès du théâtre algérien, «la monnaie d’or» en partageant la scène avec Adar, Benaissa, Djoudi ainsi que Nadia Talbi.

Entre les 6e et 7e arts

La carrière artistique d’Amar Maarouf est aussi riche au théâtre, au cinéma qu’en télévision. Au cinéma, le défunt a été distribué pour ses débuts dans des rôles secondaires, notamment dans «La bataille d'Alger», du réalisateur italien Gillo Pontecorvo, «La voix», «Hassan taxi» et «Hassan Terro».Il a joué également dans des feuilletons de télévision, tels que «El Massir» de Djamel Fezzaz, «El yasmine», «Kouloub fi siraa», «Imtihane saâb», «Djorh el hayate» et «Ahlem oua Aouham».

Les services d’Amar Maarouf étaient, pendant des années, sollicités partout dans le pays et même à l’étranger, permettant ainsi une maturation certaine. Sa volonté de transmettre son savoir-faire aux jeunes générations reste intacte autant que sa conviction de la nécessité de perpétuer une discipline artistique si représentative du talent créatif algérien. Reconverti formateur, feu Amar Maarouf a pris en charge la formation de plusieurs générations de comédiens, avec une grande abnégation et une passion inébranlable.

Connu pour sa capacité d’incarner n’importe quel personnage, Ammar Maarouf avait la présence physique, l’éloquence et la virilité recherchées par n’importe quel réalisateur. Il a joué avec brio ses rôles, inscrivant par ce fait son nom en lettres d’or dans les annales du théâtre et du cinéma algériens.

Kader Bentounès