à l’occasion de la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue congolais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue congolais, Joseph Kabila Kabange, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. «La célébration par la République Démocratique du Congo de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple congolais frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous assurer de ma ferme volonté de contribuer, avec Votre Excellence, au renforcement et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères», a affirmé le Chef de l'Etat. «Je tiens également à vous réaffirmer mon attachement à la poursuite de nos efforts tendant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement de notre continent», a ajouté le Président de la République.