Coopération Sud-Sud dans les domaines de la sécurité sociale : L’expérience de l’Algérie, un modèle à suivre

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a souligné la nécessité de préserver le système national de la sécurité sociale, affirmant qu’il y va non seulement de la pérennité de la Caisse mais de l’avenir de toute une génération.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en marge de la cérémonie de clôture du «Programme de Coopération Sud-Sud pour les pays d’Afrique dans les domaines du dialogue social et de la sécurité sociale», le ministre a fait savoir que « la situation de la Caisse nationale des retraites n’est pas reluisante», arguant de l’éventail des risques qu’elle coure, d’une part, et du taux élevé de pensions de retraite accordé aux bénéficiaires.

M. Zemali a affirmé à ce propos que «sans l’intervention de l’Etat, qui a accordé 500 milliards de DA à la Caisse nationale de retraite (CNR), les retraités n’auraient pas pu percevoir la pension des deux derniers mois». Il a avancé le chiffre de 1.200 milliards de DA de dépenses consenties par la Caisse. Ceci, au moment où les cotisations ne dépassent pas les 600 milliards DA, soit un déficit de 50%, a-t-il ajouté, déplorant que l’évolution annuelle du taux des cotisations à la Sécurité sociale, soit minime (2%), imputant cela à la non-déclaration ou à la sous-déclaration des employés par leurs employeurs.

Le ministre a fait observer que le système de sécurité sociale en Algérie est «généreux» soulignant qu’un travailleur algérien bénéficie d’une retraite de 80% de son salaire au bout de ses 32 ans de service alors que dans les pays européens le seuil accordé est de 50%, et encore, après 41,5 ans d’exercice. D’où la nécessité de renforcer le cadre de la solidarité et la sensibilisation.

Pour le ministre, le cheval de bataille de la sécurité sociale reste l’amélioration du recouvrement et la lutte contre la sous-déclaration. «Ces deux problèmes impactent négativement la sécurité sociale d’une manière générale», a-t-il regretté.

Sur un autre volet, M. Zemali a fait savoir que 46 syndicats nationaux se sont conformés jusque-là au cahier des charges élaboré par le département du travail s’agissant du seuil de représentativité d’un syndicat, fixé par la loi à 20% de l’effectif global de l’entreprise. Sous ce seuil réglementaire, tout syndicat ne peut «ni négocier ni exiger des revendications», sans pour autant que cela empêche son existence, explique-t-il. «Des syndicats nous ont contactés pour demander plus de temps, car ils ont compris que cette façon de faire les aide à s’organiser et à mieux connaître leurs affiliés», a-t-il ajouté, assurant «avoir besoin de partenaires sociaux forts et organisés». Le ministre a déploré le fait que certains syndicats ont présenté des états sur leurs adhérents qui manquaient de fiabilité. A rappeler que les syndicats avaient jusqu’au 31 mars dernier pour déposer leur dossier de représentativités au niveau du département ministériel. Le délai a été prorogé et la date butoir n’a pas été fixée.



90.000 ressortissants étrangers exerçant en Algérie



Sur un autre plan, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a révélé que le nombre des ressortissants étrangers exerçant en Algérie s’élève à «90.000 ressortissants déclarés, issus de différentes nationalités». Il a précisé qu’il s’agit, en majorité, de Chinois qui travaillent notamment dans le secteur du bâtiment, en plus de Turcs, Egyptiens, etc., avant de noter que «pour qu’un étranger puisse travailler en Algérie, il faut que sa spécialité ne figure pas dans le fichier de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM)».

Interrogé sur l’emploi parallèle des étrangers, le ministre a souligné qu’il était «difficile de stopper» ce phénomène. Il a ajouté que l’administration algérienne «essaye de gérer ce dossier avec une dimension humaine», affirmant que des sanctions sont imposées à tous les utilisateurs qui emploient des travailleurs étrangers sans autorisation.

Concernant le sujet à l’ordre du jour, à savoir la coopération Sud-Sud, le ministre du Travail a relevé, dans son allocution, que «l’Algérie reste fortement attachée au respect des normes internationales du travail, à la promotion du dialogue social et au développement de la protection sociale».

Le ministre a souligné que les expériences des uns et des autres ont été bénéfiques pour tous les pays africains d’autant que ces derniers se battent contre des phénomènes constituant leur point commun. Il a cité à titre d’exemple le cas du chômage des jeunes diplômés et celui des femmes. Le ministre a rappelé que ce programme de coopération a été financé par le gouvernement algérien. «Un engagement qui confirme les principes de l’Algérie à œuvrer dans l’approfondissement des liens fraternels existants avec les pays africains et à garantir des échanges plus importants dans le cadre d’une approche de partenariat efficient, de partage des bonnes pratiques en matière du dialogue social et de la protection sociale». Il est revenu, à cette occasion, sur les avancées que l’Algérie a enregistrée dans ce domaine et a souligné que la coopération Sud-Sud a «contribué à améliorer et à asseoir un modèle d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques».

C’est dans cette même perspective qu’une convention a été signée, lors cette cérémonie de clôture. D’une durée de trois ans renouvelable, cette convention permet à l’école nationale de la sécurité sociale d’assurer des formations aux profits des pays africains. De son côté, le directeur du Bureau de l’OIT en Algérie, Mohamed Ali Deyahi, a tenu à saluer l’Algérie «pour sa capacité à couvrir 90% de la population et pour l’effort financier qu’elle consent pour appuyer cette stratégie qui a incité l’OIT à faire de l’expérience algérienne un modèle à suivre», affirmant que celle-ci «mérite d’être l’objet du partenariat Sud-Sud».

Salima Ettouahria