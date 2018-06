Journalisme digital La fin de la presse papier ?

Dans le cadre des conférences organisées par le comité technique communication et information de l’UNESCO, et du lancement de l’espace des journalistes amis de l’UNESCO, une conférence intitulée «Journalisme digital» a été organisée par le journaliste et rédacteur du WEB, Salim Koudil.



À cette occasion, le journaliste a mis en exergue la place de la presse électronique dans la presse écrite classique qui perd de plus en plus d’acheteurs, cela étant dû à l’élargissement de la sphère technologique et à l’évolution des moyens de communication au sein de la société.

Pour pouvoir faire face aux Fakes news qui circulent «généralement» sur les réseaux sociaux, l’intervenant a mis en exergue les avantages de «l’éducation aux médias pour contrecarrer les Fakes news», en responsabilisant le journaliste qui doit reproduire les principes et les idées.

Après avoir précisé que «la culture de l’achat des journaux est en voie de disparition», le conférencier a considéré que la presse électronique a plus d’efficacité par rapport à la presse classique, et cela est dû aux réseaux sociaux, appelant les internautes à faire attention aux infos publiées sur internet. L’information doit donc être vérifiée, recoupée et ressourcée face aux commentaires, et cela «fait la distinction avec la littérature».

Selon Salim Koudil, la presse francophone est «menacée de disparition», car les lecteurs francophones sont limités, de plus les thèmes traités dans les quotidiens nationaux francophones sont classiques et traditionnels, contrairement à la presse arabophone qui est «agressive» et aborde des thématiques attirant l’attention de l’opinion publique, de plus «la majorité des rédactions des journaux arabophones est constituée de jeunes».

Dans ce cadre, le conférencier a appelé les responsables des journaux francophones à s’adapter aux nouvelles tendances de la presse. Il convient de noter que le débat qui a suivi a été axé sur l’avenir de la presse papier qui est dans l’ombre de la presse électronique, notamment avec l’évolution de la liberté d’expression en Algérie et de l’internet.

Hichem Hamza