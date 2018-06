AS RADIEUSE - Tournoi de l’amitié clôture en apothéose

Avec la présence d’Antar-Yahia, Belloumi, Bencheikh, Kouici et Megharia, Sig, Mostaganem, El-oued et Oran champions du « tournoi de l’amitié ».



C’est dans une grande ambiance de liesse, de joie et de fête créée par un très nombreux public, que s’est achevée en apothéose la finale du 20e «Tournoi de l’amitié». La présence des mondialistes Antar-Yahia, Belloumi, Bencheikh, Megharia et Kouici, a donné un cachet particulier à cette fête du sport de proximité qui a vu la consécration des équipes de Sig, El Oued, Mostaganem et Oran, comme champions du tournoi. C’est le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi, accompagné du président de l’APW, le professeur Boubekeur et M. Gharbi, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le président de la Radieuse, M. Chafi Kada, qui ont remis les coupes, les médailles, les trophées et les cadeaux aux lauréats. Ces derniers ont remercié l’AS Radieuse, les stars du football et les spectateurs pour avoir partagé leur joie. D’autres hommages ont été décernés aux entraineurs Cherif El Ouazzani Si Tahar, Abdelkader Amrani et le président du CSC, Tarek Arama, pour les efforts qui ont permis à l’USMBA de gagner la coupe d’Algérie et au CSC d’avoir terminé champion de la Ligue-1 et d’avoir été ainsi les lauréats de la saison footballistique 2017-2018. D’autres gestes de solidarité envers Mme Aïcha, 76 ans, qui élève, avec une grande abnégation 5 enfants handicapés et 2 élèves, Nihad d’Oran et Nabil d’Aïn Témouchent, qui ont été parmi les meilleurs lauréats des examens de 5e et du BEM. De l’avis de tous les présents, cette manifestation a été une grande réussite sur tous les plans , notamment sportif et social, surtout que la participation a été un record et cela grâce au soutien des hautes instances du pays et le concours de Mobilis, Hamoud Boualem, la Caa, Sovac, Condor et les autorités locales de la wilaya d’Oran, sachant que cette grande manifestation du sport de proximité a permis d’éloigner les jeunes des méfaits des maux sociaux .

Le match de gala a égayé la foule présente qui s’est délectée des prouesses techniques et le talent des Belloumi, Bencheikh, Antar-Yahia, Megharia, Kpuici, Benchiha, Benzerga, Foussi, Meçabih et l’ancien arbitre international, Hansal Mohamed.

En somme, le «Tournoi de l’amitié» aura été une belle réussite.