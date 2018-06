Dans la LUCARNE : Des clubs sans boussole

On a déjà eu à traiter d'un tel sujet relatif à l'argent qui circule au niveau de nos clubs. C'est un peu l'unanimisme qui règne dans notre football où les clubs ne disposent pas de ressources financières régulières leur permettant de s'autofinancer sans avoir à recourir aux moyens des pouvoirs publics. Ce n'est pas le cas, hormis quelques clubs qui se comptent sur les doigts d'une seule main. Là aussi, il y a à «boire et à manger», puisque les dettes de ces mêmes clubs sont énormes au niveau de la Chambre des Résolutions des litiges. On ne le dira jamais assez qu'on est en train de vivre pratiquement les mêmes situations de saison en saison sans qu'on puisse régler ce problème relatif au financement régulier et constant de nos clubs d'élite. On est toujours en phase d'assistanat qui, malheureusement, est en train de durer sans que personne ne trouve la solution définitive qui puisse délivrer nos clubs de ce «marasme» qui les empêche d'aller de l'avant. Ils sont toujours «empêtrés» ne sachant quoi faire pour dépasser cette «situation d'impasse». Ce qui rend les choses encore plus compliquées demeure le fait que nos clubs font en sorte de suivre une politique où le laisser-aller se le dispute à la gabegie. Car, ils savent que leurs ressources financières sont limitées, mais malgré cela, ils recrutent tout azimut des joueurs qui deviendront à court terme un véritable «boulet» pour eux du fait qu'ils ne peuvent honorer leurs engagements en les payant mensuellement. C'est quasi-impossible, eu égard à leurs moyens financiers. Ils refont les mêmes erreurs, puisqu'ils ne peuvent s'empêcher de recruter de nouveaux joueurs en leur promettant monts et merveilles. Le pire, ce n'est pas qu'ils recrutent deux à trois joueurs, mais jusqu'à 11 joueurs d'un seul trait. Ce qui nécessite beaucoup d'argent alors que leurs comptes sont pratiquement à «sec». Face à cette situation, la FAF, suite à son dernier conclave du Bureau Fédéral, vient de prendre une importante décision relative aux licences pour les clubs endettés. «Le bureau fédéral dans sa réunion statutaire, qui s'est tenue le dimanche 24 juin 2018, a pris la décision de ne pas autoriser la délivrance de nouvelles licences aux clubs endettés vis-à-vis de la CRL. Ainsi tout club ayant une dette supérieure à

10.000.000 DA se verra refuser la délivrance de licence aux joueurs recrutés. Ce club sera également privé de l'encaissement des droits TV et sponsoring jusqu'à l'assainissement de sa situation financière». Il est évident que les clubs mauvais payeurs ne doivent plus recruter de nouveaux joueurs. Ils ne doivent pas ramener de nouveaux joueurs alors que leurs «caisses sont vides». Ils promettent la «lune» à leurs fans alors qu'ils n'ont pas de quoi vivre au jour le jour. Ce n'est pas comme cela que notre football au niveau des clubs d’élite va se développer. On est en train de tromper tout le monde avec de «fausses promesses». Par conséquent, la FAF et la LFP, qui viennent de faire élire Medouar comme nouveau président, tenteront de trouver les solutions idoines à cet imbroglio qui caractérise nos clubs d'élite. Ce ne sera pas facile, mais il faudra mettre le holà !

Hamid Gharbi