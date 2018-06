judo : Bouyakoub et Assellah

sauvent la face

Boyakoub Lyes et Assellah Sonia ont sauvé la face pour le judo algérien, lors de la dernière journée de compétition disputée au Pavillon des sports de Cambrils. En effet, les deux athlètes ont réussi à arracher le bronze, au moment où les neuf autres Algériens engagés sont sortis bredouille du tournois. Bouyakoub a entamé la compétition en force, dans la catégorie de moins de 100 kg, en s'imposant face au Bosnien Mandic Milos. Pour son deuxième combat, l'Algérien, visiblement en manque de compétition, s'est incliné face à l'Italien Loporchio Giuliani, suite à une erreur de concentration. Lors des repêchages pour la troisième place, Bouyakoub s'est illustré en disposant facilement du Tunisien Anis Benkhaled. «Comme vous le savez, je reviens de blessure. Je n'ai pas vraiment effectué de préparation pour ces joutes. Physiquement je n'étais pas au point. Cela dit, le niveau de la compétition était très élevé. Faire un podium est déjà un exploit, même si j'ai les capacités de faire mieux», nous a déclaré l'athlète à l'issue de son dernier match. De son côté, Assellah a été victime du tirage au sort. Elle s'est inclinée dès son premier match face à la Française Tolofua Julia Ofaina par ippon. L'Algérienne s'est, par la suite, ressaisie pour arracher le bronze à l'issue d'un véritable parcours du combattant. Au repêchage, elle a battu la portugaise Ramirez Yahima par ippon, avant de s'imposer sur le même score face à l'Espagnole Qlvarez Follogueira Sara, qui était soutenue par toute la salle. Ainsi, les deux athlètes sont les seuls à avoir su tirer leur épingle du jeu dans cet événement où le judo national n'a pas du tout été à la hauteur.

R. M.



Boxe

Benbaziz et Houmri se contentent du Bronze

Les deux derniers pugilistes en lice dans ces jeux méditerranéens de Tarragone ont quitté la compétition vendredi soir. Benbaziz Réda, porte-drapeau de la délégation algérienne, et Houmri Mohamed ont échoué aux portes de la finale. Dans la catégorie des moins de 60 kg, Benbaziz, auteur d'une belle victoire au tour précédant face à l'Italien Ioza Francesco (4-1), s'est incliné en demi-finale face au Turc Dogan Hakan (1-4). Lors de cette confrontation, l'Algérien a été victime d'un arbitrage scandaleux. «Franchement, je ne suis pas content de ma performance. J'étais venu à Tarragone pour remporter l'or de ma catégorie, surtout que j'étais le porte-drapeau de la délégation algérienne. Je voulais vraiment faire honneur à mon pays. Malheureusement, j'ai été lésé par l'arbitrage. Je menais largement au score, durant les cinq rounds. Je ne comprends vraiment pas la décision des juges. Cela dit, il faut savoir que nous n'avons pas fait de préparation sérieuse pour ces jeux Méditerranéens. Ce n'est pas normal de se présenter dans une compétition d'aussi grande envergure sans préparation. Ce n'est pas possible de réaliser des résultats face à des adversaires mieux préparés. J'espère que dans l'avenir, la prise en charge des athlètes de l'élite en prévision des grands rendez-vous internationaux soit meilleure», nous a indiqué le boxeur algérien avant de s'effondrer en larmes. Pour rappel, Benbaziz avait remporté l'or lors de la précédente édition à Mersin (Turquie). De son côté, Houmri (-81 kg) a été battu en demi-finale par le Turc Malkan Bayram (1-4). La blessure à l'arcade sourcilière au second round a beaucoup gêné le jeune pugiliste. Auparavant, l'Algérien avait pris le dessus sur l'Espagnol Camacho Fernandez (4-1), puis le Croate Kvetovic Leo (5-0). «En dépit du fait que nos pugilistes n'ont pas pu profiter d'une préparation adéquate, faute de moyens, l'arbitrage était scandaleux lors de ce tournoi. Toutes les équipes se sont pratiquement plaintes. Ce n'est pas normal que le niveau de l'arbitrage soit aussi faible dans une compétition aussi importante», a tenu à souligner l'entraîneur national, Ahmed Dine, visiblement déçu.

R. M.



Athlétisme

Lahoulou fustige les responsableS de la Fédération



L’athlète algérien Abdelmalik Lahoulou, 4e de la finale du 400m haies des Jeux méditerranéens, disputée au stade des trois anneaux, a fustigé les responsables de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), qui ont laissé les athlètes «livrés à eux-mêmes» pendant la phase de préparation de ce rendez-vous international. «J’ai effectué la préparation aux JM-2018 avec mes propres moyens durant trois mois, aux Etats-Unis et en France, sans aucun soutien de la Fédération. J’ai été abandonné à mon sort sans aucun soutien de sa part», a déclaré Lahoulou. Malgré sa déception après avoir raté le podium méditerranéen, Lahoulou reste confiant quant à la suite de sa carrière. «Les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, c’est demain, il est temps de donner les moyens de préparation aux athlètes avant qu’il ne soit trop tard», a-t-il averti. Lahoulou (26 ans), qui a pris la quatrième place de la finale du 400m haies avec un chrono de 49.45, s’est dit «satisfait» de sa performance sur cette course remportée par le Français Ludvy Vaillant (48.76). «Ma préparation cette saison a été axée sur les championnats d’Afrique où je compte avoir une médaille. J’ai tout donné aujourd’hui, mais la course était difficile face à de redoutables adversaires, dont le vice-champion olympique, le Turc Yasmani Coppelo», a souligné le demi-finaliste des Jeux olympiques de Rio en 2016. Lahoulou a enfin lancé un appel à la FAA pour aider tous les athlètes algériens en prévision des prochaines échéances qui s’approchent à grands pas. A une journée de la fin des épreuves d’athlétisme des JM-2018, l’Algérie n’a récolté aucune médaille, mais garde des chances de podium, samedi, à l’occasion des finales du saut en longueur (Yasser Triki) et le 800m messieurs (Yacine Hatehat et Mohamed Belbachir).

Football

Algérie 0 - France 1

Dominer n’est pas gagner

En match de classement pour la cinquième place, la sélection nationale de football, visiblement à bout de souffle, s'est inclinée face à son homologue française, sur le score étriqué de 1 à 0. L'unique réalisation de cette partie, où les meilleures occasions ont été au profit des bleus, a été l'œuvre de Badou Bastian dans les arrêts de jeu. Ce dernier tente un tir dans la surface. La balle touche le portier algérien, Maâchou, avant d'être ricochée sur la transversale. L'attaquant français suit l'action, contrairement à la charnière centrale des verts, et glisse en toute quiétude le cuir dans les filets. Dans cette partie, les Français, mieux organisés sur le terrain, ont joué le contre, face à une formation algérienne qui a pris l'initiative du jeu à son compte. Le Onze national a eu le monopole de la balle, dans l'ensemble, mais n'a jamais réussi à mettre en danger la défense adverse assez bien organisée. Ainsi, les Verts terminent ce tournoi à la sixième place. Pour rappel, la finale oppose l'Espagne, largement favorite de ce tournoi, à l'Italie.

R. M.