Grand angle : Faire tout simplement

C’est par «faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais», leitmotiv des puissants de ce monde, que de nouveau certains d’entre eux tentent d’imposer à leurs pairs et aux plus «faibles», la prise de décisions qui ne sont pas forcément dans leurs intérêts. Il en est ainsi dans le dossier de la crise migratoire et de sa gestion par les pays européens et africains confrontés à ce problème. Alors que certains dirigeants, dont le français Macron, se refusent à ouvrir sur leur sol des centres d'accueil pour les migrants, pour faire face aux flux de plus en plus importants, ils exigent d’autres pays au sein de l’Union européenne ou de l’autre côté de la Méditerranée de procéder à cette ouverture, au prétexte que ces centres doivent être créés dans les pays de première entrée. Une manière très «subtile» de se débarrasser d’un problème aux conséquences politiques et économiques avérées pour les pays qui y font face. Ce à quoi le chef du gouvernement italien a répondu qu’«il est nulle part écrit (…) que les centres d'accueil en Europe doivent être dans des pays déterminés», et d’inviter l’auteur de cette proposition, en l’occurrence le président français, à «relire» l’accord sur lequel il s’est basé pour introduire sa demande. Pourtant, on se serait attendu à ce que le président français, dont le pays incarne les valeurs de «fraternité, d’égalité et de liberté», soit le défenseur de cette dignité humaine bafouée au regard du traitement réservé aux migrants dans différents pays de l’espace Schengen. Mais les calculs politiciens font que les valeurs humaines dont on se prévaut à longueur de discours dans les fora internationaux ne font pas le poids face à la pression des électorats. Dès lors, se penser unique détenteur d’une vérité idéale applicable à la lettre par les autres est une hypocrisie sans limite. «La France n'ouvrira pas de centres d'accueil pour les migrants qui débarquent en Europe, car elle n'est pas un pays de première arrivée», a affirmé le chef de l'État français, au cours de sa conférence de presse, à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement des 28 pays de l'UE, tenu jeudi et vendredi dernier. Et s’il est attendu des autres de respecter cette volonté, il faut aussi éviter de vouloir imposer aux autres la prise de décisions qui ne vont pas dans leurs intérêts. Et ce d’autant, rappelle le chef de la diplomatie algérienne, que les uns et les autres sont «confrontés aux mêmes problèmes». Et si, dit Messahel, «je ne m’intéresse pas directement à ce que les Européens peuvent faire. C’est leur affaire», il reste tout aussi vrai que l’Algérie est en droit de gérer le problème conformément à ses capacités et à ses moyens. D’où sa décision de ne pas ouvrir une quelconque zone de rétention sur son territoire.

Nadia K.