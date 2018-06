Le président afghan annonce la reprise des combats : La paix s’éloigne

Après l’espoir suscité par l’annonce d’un cessez-le-feu, à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, le rejet de son prolongement par les talibans a fini par laminer tout processus de réconciliation dans ce pays ravagé. Le président afghan Ashraf Ghani, à bout de patience, vient de déclarer la reprise officielle des hostilités, mettant un terme à une trêve unilatérale proposé aux talibans. Même si les efforts de paix se poursuivent, il semble néanmoins que les chances d’y aboutir son quasi inexistantes, tant que Washington refusera de s’associer à la table des négociations, condition sine qua non des talibans.

L’offre du président afghan aux insurgés de sauter dans «le wagon de l’histoire» reste donc sans écho. «Le cessez-le-feu est terminé, les forces de défense et de sécurité afghanes sont autorisées à reprendre leurs opérations militaires», a indiqué le chef de l'État. Toutefois, le président Ghani a rappelé qu'il avait fallu, en 2016, de longues négociations avec les extrémistes du Hezb-i-Islami, pour parvenir à un accord de paix permettant à leur leader, Gulbuddin Hekmatyar, de rentrer à Kaboul en avril 2017. «Nous avons réussi, nous pouvons continuer d'avancer», a-t-il estimé. La dernière réunion de Tachkent, en mars 2018, censée relancer le processus de paix dans ce pays, s’est soldée par un échec. Cette rencontre, qui a réuni dans la capitale ouzbèke, le président afghan Ashraf Ghani, son homologue ouzbek Chavkat Mirzioïev, la cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini, ainsi que les ministres des Affaires étrangères kazakh, pakistanais, russe et turc, et le sous-secrétaire d'État pour les Affaires politiques, Thomas Shennon, n’a pas abouti à des négociations directes entre Kaboul et les talibans, qui, depuis le retrait de l’armada US et celle de l’Otan fin 2014, ont regagné beaucoup de terrain.

L’engagement du gouvernement d’Ashraf Ghani d’organiser des négociations «sans conditions préalables», a obtenu une fin de non-recevoir de la part des talibans. Tout en refusant de reconnaître la Constitution de 2004, les insurgés réclament, depuis le début de l’invasion américaine en Afghanistan, des pourparlers directs avec Washington. Car la politique américaine y est pour beaucoup dans la radicalisation du mouvement des talibans. En effet, la première occasion manquée remonte à 2002 et au refus de l’administration de George W. Bush d’offrir l’amnistie aux responsables du mouvement. Au milieu des années 2000, Washington a de nouveau refusé de garantir la sécurité aux talibans qui étaient prêts à rejoindre un processus de paix naissant avec Kaboul. Entre 2010 et 2012, des pourparlers secrets ont été menés directement entre les Américains et les talibans, ceux-ci se disant prêts à entamer un processus de paix. Cette fois, ce sont les insurgés qui ont suspendu le dialogue, jusqu’à l’ouverture, le 13 juin 2013, d’une représentation du mouvement au Qatar. Après des années sans pourparlers significatifs, beaucoup ont conclu que les talibans cherchent la reconnaissance, pas la paix. Mais les tergiversations du gouvernement de Kaboul (en s’y référant à chaque occasion à Washington) ont eu raison, cette fois-ci, de la démarche des talibans qui ne croient plus en rien…sauf à l’administration américaine, considérée alors comme «la vraie parties du conflit».

M. T.