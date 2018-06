Sahara Occidental : Le blocus militaire marocain dénoncé

Plusieurs organisations internationales de défense des droits de l’homme ont dénoncé le blocus militaire imposé par le Maroc aux villes sahraouies occupées et la répression brutale par les forces sécuritaires et militaires à l’encontre des civils sahraouis, qui ont manifesté pacifiquement, jeudi à El-Ayoune occupée, et ce en coïncidence avec la visite de l’envoyé onusien au Sahara occidental, Horst Kohler.

Les juristes internationaux ont manifesté, au siège du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, leur solidarité avec les victimes de la machine de répression marocaine au Sahara occidental, et dénoncé, de ce fait, l’augmentation de la fréquence des violations atroces aux droits de l’homme perpétrées par l’État marocain à l’encontre des civils sahraouis, dont le dernier étant l’acte de violence commis, hier, contre les manifestants sahraouis faisant 70 victimes, selon des juristes, majoritairement des femmes, cités par l'agence de presse sahraouie, SPS. Ces organisations solidaires ont souligné, entre autres, la nécessité, pour le Conseil des droits de l’homme et le Haut-Commissariat des droits de l’homme, d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la sécurité des civils sahraouis dans les territoires occupés et de leur protection. Les défenseurs de droits de l’homme ont, également, brandi des photos de victimes de la répression, pour démontrer l’ampleur de la violence et des violations dont étaient victimes les participants aux manifestations d’El-Ayoune. Les forces de l’occupation marocaine ont aussi réprimé, vendredi, des civils sahraouis dans la ville occupée d’Es-Semara, qui sont sortis manifester à l'occasion de la visite de l’envoyé onusien, Horst Kohler à cette ville. L'agence de presse sahraouie, SPS, a rapporté que les forces d'occupation marocaines avaient encerclé les manifestants dans la rue et ont intervenu violemment contre eux, ce qui a causé une dizaine de blessés parmi les manifestants, dont certains ont été évacués à l'hôpital de Laâyoune occupée. Selon la même source, les forces de l'occupation ont intensifié le bouclage des villes occupées et l'encerclement des maisons des citoyens sahraouis, dans une tentative d'empêcher les Sahraouis de sortir dans la rue et de livrer leur message à l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui a entamé jeudi dernier sa visite dans la région.



L’occupation s’en prend aux journalistes sahraouis



Les forces de l'occupation marocaines ont, en outre, encerclé les maisons de nombreux journalistes sahraouis, pour les empêcher de couvrir les manifestations organisées à la capitale occupée Laâyoune qui coïncident avec la visite de l'Envoyé onusien. Selon la presse sahraouie, la ville de Laâyoune occupée subit un blocus oppressif intensifié, dans une tentative désespérée des forces d'occupation de terroriser et empêcher les militants de manifester. Dans le cadre de la politique de musèlement menée par l'occupation, les forces de cette dernière ont intervenu violemment vendredi contre la famille du jeune Sahraoui Ayoub El-ghen, lors d'un sit-in observé devant l'hôpital de Laâyoune occupée, pour revendiquer la vérité sur l'état de santé de leur fils percuté par un véhicule de la police, la semaine dernière, lors de sa participation à un sit-in pacifique pour revendiquer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, selon SPS. Des membres de la famille El-ghen ont été blessés, à des degrés différents, et d'autres ont été arrêtés, lors de cette intervention barbare, ajoute la même source.



Les États-Unis soutiennent les efforts de l’ONU



Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, John Sullivan, a réitéré, vendredi à Rabat, le soutien de son pays aux efforts de l'ONU pour une solution politique qui garantie le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. «Nous soutenons le processus diplomatique de l'ONU et les efforts pour trouver une solution politique mutuellement acceptable au conflit qui apporte l'autodétermination au peuple du Sahara occidental», a déclaré M. Sullivan, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita, dans le cadre d'une visite diplomatique au Maroc.

La visite du numéro 2 de la diplomatie américaine au Maroc coïncide avec la tournée de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler.

La tournée de Kohler, deuxième du genre dans la région, qui comprend plusieurs étapes (les camps des réfugiés sahraouis, les territoires du Sahara occidental occupés, le Royaume du Maroc, la Mauritanie et l'Algérie), intervient dans le cadre de l'application de la résolution onusienne adoptée le 17 avril dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, demandant aux parties au conflit (le Maroc et le Front Polisario), la reprise des négociations directes «sans conditions préalables et de bonne foi». M. Kohler, qui a rencontré mardi le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, le chef de la délégation sahraouie chargée des négociations a affirmé devant la presse que ces entretiens «très positifs» ont constitué une occasion «d’approfondir les connaissances sur les contraintes entravant la cause du Sahara occidental». Par ailleurs, plusieurs citoyens sahraouis ont été blessés vendredi par les forces d'occupation marocaine, lors des manifestations pacifiques organisées à El-Ayoune, pour dénoncer l'occupation de leurs terres, à l'occasion de la visite de Horst Kohler, la première du genre dans les territoires occupés. L'agence de presse sahraouie (SPS) a rapporté que les forces marocaines avaient encerclé les ruelles et les rues de la ville sahraouie occupée depuis mercredi, dans une tentative d'empêcher les Sahraouis de sortir dans la rue et livrer leur message à l'envoyé de l'ONU.

La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations, remonte à mars 2012 à Manhasset, aux États-Unis. Depuis, le processus de paix lancé par l’ONU se trouve dans l’impasse, en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.