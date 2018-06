Exposition de peinture d’Aïssa Khelifi : De l’aviation aux traces des orientalistes

L’établissement Arts et Culture de la Wilaya d’Alger organise une exposition de peinture à la galerie Asselah-Houcine et ce jusqu’au 12 juillet. L’ensemble des travaux de l’artiste est placardé pour partager avec les amoureux des arts plastiques une collection d’avions, sujet de prédilection de l’artiste. Diplômé de l’école nationale supérieure des Beaux-arts en 1990, spécialité miniature, Aissa Khelifi n’a pas fait de la miniature sa spécialité de prédilection, lui qui excelle dans les techniques du stylo, du crayon et de la peinture à eau. Il dessine avec beaucoup d’ingéniosité les détails techniques et esthétiques de chaque avion, une passion qu’il nourrit depuis sa tendre enfance. Le coup de foudre avec les avions pour l’artiste a eu lieu via un livre. « Quand j’ai réussi mon examen de sixième, on m’a acheté un livre de dessin sur les avions. Je me suis mis à reproduire ces dessins sans pour autant laisser tombé ce hobby une fois grand, j’ai continué à acheter les revues spécialisées de l’aviation pour perfectionner mes dessins et apprendre davantage sur l’aviation», a-t-il fait savoir. La passion pour ce sujet a fait d’Aissa Khelifi un spécialiste dans le domaine, il peut vous donner des détails pertinents sur chaque avion, même ceux du début du XXe siècle.

Et comme pour chaque artiste, le secret du bonheur réside dans le partage, Aissa Khelifi s’est mis à répandre son savoir sur les avions aux autres, à commencer par l’édition en 1996 d’un livre pour les enfants sur l’aviation. Il récidive en 2007 par un livre plus détaillé sur l’histoire et la vulgarisation de l’aviation, un livre sur lequel il illustre les informations de chaque avion avec brio. L’artiste nous a confié qu’il est en cours de préparation d’un autre livre plus avancé sur l’histoire de l’aviation, une passion inébranlable qu’il partage avec beaucoup de joie. Il travaille actuellement sur l’illustration des livres de sciences, de littérature et de bande-dessinée, Aissa Khelifi invite chaque personne qui entre à la galerie Asselah-Houcine à effectuer littéralement un voyage de plusieurs époques, à commencer par les premiers essaies d’aviation ayant couté beaucoup de pertes humaines, les avions de la première guerre mondiale, de la période d’entre-guerres, et de la seconde où il illustre la folie humaine à travers les bombardiers et les avions de chasse des nazis, des anglais, des américains et des japonais.

Le voyage chronologique de l’histoire de l’aviation se poursuit avec les avions à exploitation commerciale, ainsi que les derniers avions militaires. Aissa Khelifi expose également des tableaux de peinture qui confirment tout son talent et sa vision évasive, à l’exemple d’une œuvre intitulée « Deux musulmans en Chine » ou encore « Le perse ». Il expose également des reproductions de peintres orientalistes, des artistes européens ayant séjourné en Algérie et étant influencés par la riche culture algérienne, des œuvres de certains peintres comme Pols Anger, Alfred De Lobbe, Charl Gelian ou encore l’artiste peintre britannique John. F. Lewis.

Kader B.