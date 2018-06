Festival des cinémas arabes à Paris : Vibrant hommage à Mahmoud Zemmouri

Lancé le 28 juin jusqu’au 8 juillet à Paris, le festival des cinémas arabes est à l’honneur dans la capitale française à travers une fenêtre sur le cinéma arabe qui ne cesse d’émerveiller le monde de part l’authenticité de ses thématiques. Avec les récents bouleversements sociopolitiques qu'ont connus de nombreux pays, les films et les images deviennent de formidables outils pour les nouvelles générations souhaitant combattre l'obscurantisme. Avec comme adresse l'Institut du monde arabe de Paris, le festival se compose de 5 sections : une section compétitive pour les longs, moyens et courts métrages, fictions et documentaires d’auteur; une section découverte, une section thématique, une section rétrospective. Des hommages sont également au menu du festival, notamment pour le regretté cinéaste algérien Mahmoud Zemmouri et le cinéaste libanais Jean Chamoun… Présidé par Serge Le Péron, rédacteur, chroniqueur et réalisateur français, le jury de la section documentaire décernera quatre prix aux 17 films en lice. Il s’agit du « Grand Prix IMA – El Gouna Film Festival du long métrage documentaire », « Prix Spécial du Jury – Titra Film pour un long métrage documentaire », « Prix IMA du moyen et court-métrage documentaire » et le « Prix Spécial du Jury pour un moyen et court métrage documentaire ».

Artiste aux multiples facettes, Serge Le Péron a entre autres réalisé «L’Olivier» (1975), «Mineur de fond» (1993), «Le Réveil des ombres», «Une histoire du nouveau cinéma chinois» (2016), mais aussi des fictions telles que «Laisse béton» (1984), «L’affaire Marcorelle» (2000) et «Françoise Dolto», «Le désir de vivre» (2008). Son jury est composé du cinéaste égypto-danois Samir Abdallah, le réalisateur marocain Hicham Falah, la philosophe française Marie-José Mondzain ainsi que la cinéaste libano-palestinienne Nadine Naous. L’Algérie sera représentée par deux films documentaires ; « Vote off » de Fayçal Hammoum, produit en 2017, ainsi que « Des moutons et des hommes » de Karim Sayad, une coproduction avec la France, le Qatar et la Suisse. Lancée en 1992 par l’Institut du monde arabe, la première Biennale des cinémas arabes à Paris avait pour ambition de promouvoir le cinéma arabe en France et en Europe et de sensibiliser de nouveaux publics à ces cinématographies méconnues. Référence française, européenne et même mondiale, elle a permis de découvrir, de 1992 à 2006, les premiers films de cinéastes arabes au talent désormais confirmé. Les longs métrages de Hany Abu-Assad, Haïfaa al-Mansour, Raja Amari, Kaouther Ben Hania, Khaled Ghorbal, Nadine Labaki, Laïla Marrakchi, Narjiss Nejjar, Abderrahmane Sissako, Élia Suleiman, Tariq Teguia… sont aujourd’hui distribués en France et en Europe et sélectionnés dans de prestigieux festivals internationaux, mais aussi aux Oscars et Césars où ils remportent de grands prix. C’est pour soutenir et faire découvrir ces talents que l’IMA relance un Festival des cinémas arabes à Paris.

Kader Bentounès