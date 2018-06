Ouverture demain du festival de la musique Diwane

Elles ne seront finalement que sept troupes à prendre part à la onzième édition du festival de la musique diwane, dont le coup d’envoi sera donné demain, et pour la première fois, au niveau du stade du 18-Février (le second stade ayant vu sa pelouse rénovée et gazonnée).

Cette manifestation culturelle tant attendue par les sympathisants de ce genre musical semble cette année quelque peu riche en activités parallèles, puisque conformément au programme arrêté à cette occasion, aucun atelier artistique n’est prévu pour l’instant. Ce sont donc les troupes de Sidi Blel (Mascara et Ghardaïa), Noudjoum Diwane (Sidi Bel Abbès), Diwane Awlad Sahra (Tindouf), Ahl Diwane (Béchar), El Huuda Diwane (Tlemcen) et Farès fen Diwane (Oran) qui seront en compétition pour décrocher l’une des trois premières places de ce festival et, bien entendu, un billet pour une participation au festival international de la musique diwane à Alger. En outre, les soirées musicales seront également animées, durant les quatre jours que durera cette rencontre culturelle et artistique, par Malem Majbar, enfant du terroir et l’un des maîtres de ce genre musical, le groupe Dimastand et les troupes Sahariyan, Essed et Ouled Hadja Maghnia, cette dernière ayant déjà été primée lors de l’une des éditions du festival national de la musique diwane de Béchar.



Encourager la création des jeunes



Un programme riche en couleurs et en sonorité diwane et d’autres genres musicaux algériens est prévu à l’occasion du coup d’envoi du festival, qui sera marqué par une grande parade des troupes et artistes participants, peu avant la soirée de demain au centre-ville de Béchar.

Ce festival qui est à sa onzième édition est là pour encourager les créations des jeunes, mais aussi pour préparer la relève pour la poursuite des efforts de préservation et de pérennisation de l’art musical et chorégraphique diwane, ont indiqué les organisateurs.

Beaucoup de membres de troupes participantes, contactés par nos soins, se sont déclarés convaincus des bienfaits et de retombées de cette manifestation sur l’intérêt que porte des jeunes musiciens à ces expressions artistiques que plusieurs musiciens de la nouvelle génération ont «investies».

Ce qui, estime-t-on, augure à l’avenir de nouvelles compositions musicales, allant dans le sens de la popularisation davantage de cette musique.

Les organisateurs de cette manifestation artistique ont pu, avec les moyens disponibles, concocter un programme à la mesure de l’événement, et ce avec l’aide et l’appui de la wilaya qui a mis à leur disposition des moyens logistiques pouvant permettre le déroulement de cette grande manifestation culturelle, selon le commissariat de ce festival.

Ramdane Bezza