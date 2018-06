Fret aérien et maritime : Une dizaine de demandes d’agrément

«Une dizaine d’opérateurs privés ont déposé leur demande pour l’acquisition des agréments du transport maritime de marchandise». C’est ce qu’à indiqué, hier, le directeur des transports et des ports auprès du ministère des Travaux publics et des Transports, Abdelkrim Rezal. Intervenant, à l’occasion d’une journée d'information, sur la logistique organisée à l’hôtel El-Aurassi, il a souligné que «ce chiffre montre encore une fois le grand intérêt des entreprises privées à investir davantage dans ce domaine porteur pour l’économie nationale». Il a ajouté que «l’accord préliminaire a été déjà donné pour ces opérateurs». De son côté, M. Mohamed Mahieddine conseiller au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports, a insisté sur la nécessité de l'implantation de plate-forme logistiques et des ports secs dotés de bonnes liaisons dans des zones stratégiques non côtières qui permettra, a-t-il précisé «de promouvoir l'émergence de centres de production, stimulera la croissance et améliorera la compétitivité des échanges entre les régions». Pour sa part, le président de la Commission transport et logistique du FCE, M Abdellah Seriai, a indiqué que dans le contexte actuel marqué par une concurrence sévère «nous devons avoir un niveau d’infrastructure assez cohérent et intégré au niveau du marché international pour pouvoir rendre notre transport compétitif». Regrettant à cet effet le fait qu’on Algérie il y a l’absence d’un service de qualité, des infrastructures modernes et un niveau tarifaires raisonnable. Tout en signalant l'absence d'une étude sur le poids de la logistique en Algérie. «Un soutien de l'Etat pour le transport maritime est indispensable pour permettre aux entreprises d'être compétitives», a-t-il souligné. Mettant à profit cette occasion M Abdellah Seriai a annoncé la création de l'Association nationale de logistique, regroupant des opérateurs spécialisés, membres du FCE, mais aussi ouverte à l'ensemble des intervenants de cette activité. Il y a lieu de noter que lors de cette journée d'information plusieurs questions ont été soulevé notamment sur la problématique de la logistique, la carte de maillage autoroutes, routes et rails aux horizons 2020-2030, avancement de la route transsaharienne, état des lieux et perspectives du secteur maritime, l'état de développement des plate-formes logistiques.

M. A. Z.