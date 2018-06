M. Souhil Meddah, analyste financier : « Il faut être réaliste dans les prévisions »

L’instauration d’une taxe additionnelle provisoire de sauvegarde, entre 60 et 200% sur les importations de produits et marchandises produites localement «pourrait jouer sur la compétitivité», mais cette mesure n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif recherché par les pouvoirs publics de réduire les importations à 30 milliards de dollars. En fait, les postes «importations ne vont pas réellement bouger par rapport à la demande intérieure», d’autant plus que, «les opérations d’importations obéissent à un marché intérieur qui s’approvisionne à partir de l’extérieur, cela sans oublier les variations des prix» sur les marchés internationaux. C’est le cas du poste «alimentation» lié au système des subventions, mais aussi, celui des équipements qui reste tributaire d’une demande publique très importante, une dotation de 4.000 milliards lui étant affectée pour cette année, un montant qui est très conséquent, mais indispensable, «car notre seul moteur de croissance le plus efficace pour le moment réside dans la « dépense publique». M. Souhil Meddah, analyste financier, estime que l’objectif qui consiste à diminuer les importations au seuil fixé, à savoir 30 milliards de dollars, à travers le contingentement ou les droits de douanes, «n’est pas réalisable » dans les conditions actuelles bien qu’il s’agit d’une «logique». Sur un autre chapitre, l’invité de l’émission Challenges diffusée, vendredi, par la chaîne El Bilad estime que, la «tendance haussière des prix des hydrocarbures ne va pas régler le problème, du moins, pour cette année». Par conséquent, «pour compenser, nous avons les réserves de change» car «compter sur les exportations, n’est pas logique comme raisonnement et ce n’est pas aussi simple que çà parait l’être». Selon l’expert, «il faut rester réaliste et très stable dans ses prévisions», d’autant plus que, nous ne sommes pas une puissance pétrolière, mais un pays qui compte sur ses hydrocarbures et, nous resterons dans ce paradigme pour très longtemps», a tenu à rappeler l’invité de l’émission. L’analyste suggère d’aller vers d’autres gisements, y compris le gaz de schiste, dont les réserves sont très importantes et, d’amorcer une diversification énergétique en matière d’exportation pour compenser les déficits dans les recettes du pays. Dans cette optique, «Sonatrach est bien structurée pour aller sur les marchés SPOT». Aussi, l’amenuisement des ressources du pays, imposait de «trouver d’autres compensations».

A ce propos, le recours à la planche à billets, ou le financement non conventionnel, destiné à la demande nationale interne, s’était imposé comme étant une «nécessité beaucoup plus qu’un choix» dicté par la conjoncture, souligne l’expert. En fait, l’Algérie a opposé un niet catégorique à toute initiative d’endettement extérieur, tel que recommandé par le fonds monétaire, préférant le recours aux ressources internes pour soutenir le fonctionnement de son économie. Mais si jamais, cette option se confirmait à l’avenir, elle devrait se limiter exclusivement à l’investissement, selon l’analyste qui n’exclut pas un éventuel recours à l’endettement externe. L’expert estime qu’il est «peu tôt pour établir un bilan» et avertit du fait que «tout retard d’exécution se répercutera sur les prévisions de recettes». Un retard a été déjà observé, pour les quatre premiers mois, en matière de relance des opérations, du fait de procédures administratives, fera remarquer M. Souhil Meddah. Sur un autre plan, et ce qui concerne le marché informel de la devise, l’analyste financier a d’emblée souligné que, cet espace est considéré comme un marché secondaire vis-à-vis du marché interbancaire. Dans ce contexte, l’intervenant rappelle que le «dinars en lui-même est surévalué et que le cours de change sur le marché de la devise est aussi surdimensionné par rapport à une demande et une capacité». Ce «segment est très encadré est bien structuré, bien approvisionné et les transactions se font dans la transparence» au vu et au su de tout le monde. «On sait très bien que si on irait vers les bureaux de change, cela induirait une intervention de la Banque d’Algérie, une «nouvelle niche de devises» qu’il faut absolument «exclure, et éviter», au moment où l’Etat veille à préserver ses réserves de change. « Si on arrive à maitriser les canaux de l’alimentation, surtout en matière de surfacturation, on peut aller vers un libre échange progressif réglementé». Mais, dans l’état actuel des choses, il est difficile «de barrer la route à un système qui est bien approvisionné» et qui protège en quelque sorte, la sphère économique formelle, tel que le soutient cet analyste. Aussi, il est difficile de légaliser cet espace car «il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un marché libre et que les opérateurs vont là ils où ils sont le mieux rémunérés». L’hésitation des pouvoirs publics par rapport aux bureaux de changes expliquerait peut-être cette part de vérité.

D. Akila