Programme de transition énergétique : PLUS QUE STRATéGIQUE

l Capacité de production électrique de l’Algérie : atteindre 60.000 MW en 2030.

l Accroissement de l’ordre de 8% de la consommation.

l La part des énergies renouvelables en 2016 ne dépassait pas 0,5%.

L’efficacité énergétique est plus qu’un choix, elle s’impose. L’Algérie ambitionne de se diriger vers un nouveau paradigme en énergie, où la part du renouvelable sera importante. Est-elle prête ?

S’exprimant hier à Alger lors du 5e colloque du Club Energy, organisé par l’Association des ingénieurs d’Etat diplômés de l’Institut algérien du pétrole, Chawki Rahal, ancien vice-président de l’activité commercialisation de Sonatrach, a, de prime abord, relevé que l’industrie des hydrocarbures se porte bien en Algérie. Mais met garde contre certaines incertitudes qui risquent de survenir au-delà de 2030. Il est question, des incertitudes liées aux réserves d’hydrocarbures conventionnels récupérables restantes, soit 1.2 milliards TEP en pétrole et 2 500 milliards TEP en gaz, et celles des possibilités de découvertes, ou encore une éventuelle exploitation des hydrocarbures non conventionnels (22 000 milliards m3). Compte tenu de ces défis, l’intervenant trouve impératif de mener des efforts pour améliorer les connaissances sur ces ressources afin de permettre de mieux en apprécier le potentiel. Enchaînant, M. Rahal rebondit sur le rythme de croissance de la consommation énergétique interne, et par conséquent des hydrocarbures, qui va réduire de façon importante et rapide la rente pétrolière dont dépend actuellement l’économie nationale.

«L’Algérie ne peut se passer des hydrocarbures, d’une part pour la rente à moyen et long termes qu’ils procurent, mais surtout pour la sécurité énergétique qu’ils assurent», fait savoir l’ancien cadre de Sonatrach. Pour lui, il est «urgent» de procéder à un arbitrage à moyen terme entre les besoins susceptibles d’assurer la consommation énergétique nationale, l’investissement pour le passage progressif à un modèle de consommation mixte et le soutien aux investissements publics et privés destinés à assurer cette transition «énergétique mais aussi économique». A ce sujet, l’orateur relève la mise en œuvre de procédés industriels non énergétivores par l’utilisation des EnR. En définitive, M. Rahal explique que le risque prévisible en matière de sécurité énergétique vient du fait que l’Algérie «fait et fera face beaucoup plus à un défi de rente pétro-financière au-delà de 2030 si celle-ci n’est pas remplacée par d’autres richesses à cet horizon». De son côté, Abdelmadjid Remli, ancien directeur de division Association à Sonatrach, abondant en termes de chiffres, a indiqué que la production commercialisée en hydrocarbures a été en 2016 de 166 millions TEP dont 90 millions TEP en gaz.

La consommation, elle, est de 58.3 millions TEP avec une nette prédominance du gaz naturel et du GPL. Des prévisions, ajoute M. Remli font état d’une augmentation de la consommation entre 2016 et 2030 qui passera de 17 à 30 millions TEP, et des besoins en gaz naturel qui oscilleront entre 42 à 55 milliards de m3 en 2019. Dans son intervention, l’orateur souligne que l’Algérie fait face à une forte demande en énergie électrique qui «nécessiterait un besoin nouveau en capacité de production de l’ordre vde 2000 MW/an jusqu’en 2024». Pour les énergies renouvelables, dont la part envisagée et de 37% en 2030, la mise en œuvre du programme national «connait des lenteurs puisqu’il faudra installer 2000 MW chaque année pour atteindre l’objectif escompté. Un «véritable challenge», commente M. Remli, précisant que «pour le moment la part des EnR reste embryonnaire et la filière ne semble pas se développer». Quant à Abdelmadjid Attar, ancien PDG de Sonatrach, a indiqué que la part des ressources non renouvelables aura une place incontestable au moins à l’horizon 2035, et continueront, à cet horizon, à fournir pas moins de 54.5% de la consommation mondiale d’énergie. S’agissant des EnR, M. Attar explique que le défi est technologique et les futurs progrès pourront bouleverser toutes les prévisions dans les décennies à venir grâce à une «décentralisation» des moyens des moyens de production d’électricité. Quant au PDG de Sonelgaz, M. Arkab qui a égrené les actions menées par la société qu’il dirige dans le cadre de l’efficacité énergétique, appelant au passage à une meilleure sensibilisation de l’usage de l’électricité et du gaz et préconise une modèle basé sur l’efficacité énergétique pour assurer la transition énergétique.

Fouad Irnatene