Promotion immobilière : Réduire les lenteurs administratives

Le blocage administratif et la lenteur des procédures réglementaires sont les principales causes des innombrables retards ou arrêts de chantiers des programmes sociaux, c’est ce qu’a affirmé la secrétaire générale de l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers.

Intervenant lors de la tenue de l’assemblée générale de cette organisation, qui s’est déroulée à l’hôtel El-Aurassi, Mme Bouhired Houria a révélé que les résultats obtenus dans 27 wilayas, «prouvent que les blocages de l’administration sont responsables et à l’origine des retards dans 70% des cas des réalisations de logement alors que 20% sont dus à la nonchalance des acquéreurs. Les 10% restants, relèvent de la responsabilité des promoteurs immobiliers» (adhérents à l’ONPI).

Aussi, comme elle le dira, «Nous sommes disposés à mettre de l’ordre au sein de notre organisation même si cela ne représente qu’un dixième des manquements constatés». Dans cette optique, Mme Bouhired a estimé qu’«il est aujourd’hui urgent d’instaurer une commission interministérielle de réflexion afin de lever toutes les ambiguïtés sur ces lois et textes d’application». Selon elle, l’ONPI a recensé des dysfonctionnements dans les dispositions prévues par la loi (11/04). Il s’agit entre autres, de l’obligation d’un agrément nominatif et exclusif. «Un article de loi qui a engendré une série de problèmes qui entravent lourdement la poursuite des programmes en cours et à venir», a-t-elle dit, ajoutant que «L’organisation n’a cessé de formuler des réserves et d’exposer ses observations aux autorités et de proposer des recommandations pour traiter cette carence». Mme Bouhired a déploré cette situation d’autant plus que «la variété des programmes soutenus par les pouvoirs publics permet aux différentes strates sociales, salariés de tous les secteurs confondus de réaliser leur rêve d’accéder à un logement digne, en qualité de prioritaire». Elle a, en outre, regretté le manque cruel de main-d’œuvre qualifiée, affirmant dans ce sens que «les promoteurs immobiliers sont disposés à prendre une part active à la remise en fonction des entreprises du bâtiment pour assurer le perfectionnement de leur personnel et donner une nouvelle opportunité aux chômeurs et autres exclus de renouer avec l’ambition de se réinsérer dans la société». Afin de réduire les irrégularités et garantir une véritable transparence dans la gestion du parc immobilier Mme Bouhired propose d’associer l’ONPI dans toutes les transactions immobilières foncières.

A cet effet, elle suggère la création d’un circuit de vente du foncier à des conditions distinctes, sous la surveillance d’un comité d’éthique, regroupant les représentants de l’ensemble des acteurs et bénéficiaires des programmes.Par ailleurs, la SG de l’ONPI a salué les nouvelles mesures incitatives au profit des promoteurs immobiliers dans le cadre de la formule du Logement promotionnel aidé (LPA) annoncée récemment par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar. Les mesures de facilitations concernent notamment, la fixation du prix du m2 à 50.000 DA.

Pour Mme Bouhired le prix fixé définit une marge de bénéfice acceptable au profit des promoteurs. «Cette disposition élimine les risques et assure la continuité des programmes politiques et sociaux», a-t-elle affirmé.

Elle explique que face à l’envolée des prix des matériaux à laquelle les promoteurs font face et sont obligés de subir, «cette révision du prix du logement LPA évitera sans aucun doute à la corporation qu’elle représente, des pertes sèches qui les ont amenés à vendre leurs commerces pour rentrer dans leurs frais».

Sarah A. Benali Cherif