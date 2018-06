SNTF : Lancement du programme spécial été

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé la mise en marche durant cette saison estivale de trains spéciaux reliant notamment des villes de l’intérieur du pays à celles du littoral. «Baptisé, ‘‘Train bleu’’, ce programme Spécial été 2018 est mis en route pour faire face à la hausse habituelle de la demande de transport en cette période de départs en vacances», a annoncé le directeur général de la SNTF. M. Bendjaballah Yacine qui était de l’émission matinale «l’Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio algérienne a fait savoir que «ces lignes viendront, ainsi, couronner les efforts consentis par la SNTF pour faciliter le déplacement des estivants vers les côtes algériennes et faire le bonheur de nombreuses familles impatientes de découvrir — pour plusieurs d’entre elles — la mer pour la première fois».

Selon le responsable, la SNTF a décidé de renforcer ses dessertes, notamment sur la ligne Alger-Oran qui bénéficie d’un doublement des capacités de transports, pour faire face à la trop forte demande des voyageurs. «Nous avons doublé notre capacité de transport de 4, à 8 trains en aller-retour actuellement, pour faire face la demande qui dépasse l’offre sur cette ligne saturée», a-t-il dit. Autre importante annonce que le DG a faite à cette occasion, c’est que la société envisage aussi la mise en circulation des trains de nuit. «La demande d’un départ d’Alger et d’Oran peut aller jusqu’au-delà de 20h, nous sommes en train de réfléchir sérieusement sur la question de remise en circulation de trains de nuit» a-t-il expliqué. L’hôte de la radio a affirmé, dans ce sens, que le programme Spécial été, de cette année, bénéficie d’une injection de nouveaux matériels, ce qui permettra, d’assurer le service dans les meilleures conditions. «Il s’agit du redéploiement progressif de nouveaux trains, neufs ou rénovés, à travers les grandes villes, comme Oran, Sidi Bel-Abbès, Bejaia, Constantine et Batna», a-t-il précisé.

M. Bendjaballah dira que la SNTF est en phase de substitution, et ce, en retirant progressivement l’ancien matériel et le remplacer par le nouveau «il s’agit d’un programme de réhabilitation qui s’étale jusqu’en 2020 et qui porte sur 202 voitures, techniquement récupérables. Actuellement, une quarantaine de voitures ont été réhabilitées et injectées dans l’exploitation, ce qui nous a permis de gagner près de 30% sur nos investissements», a-t-il dit. Par ailleurs, et en réponse à une question relative au manque de ponctualité des trains, le DG de la SNTF a promis «des trains à l’heure» d’ici 2020, grâce au programme de réhabilitation et d’acquisition de nouveaux matériels et de mise à niveau des infrastructures. Le DG a souligné que la question de ponctualité est un problème très complexe, «parce qu’il y a, d’autres phénomènes liés à l’environnement qui entrent en jeu». «Il y a l’état de la voie en premier lieu, la présence des passages à niveau, l’incivisme des gens… Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que le train n’est pas régulier», a-t-il justifié. Poursuivant ses propos, M. Bendjaballah a expliqué que pour le moment l’entreprise qu’il gère donne la priorité à la climatisation.

«Les gens acceptent le retard, mais ils n’acceptent pas de voyager dans des conditions insupportables en période d’été», a-t-il souligné. Il a affirmé, à ce propos, que «le problème de la climatisation a été réglé à 90%». «Il reste juste quelques rames avec lesquelles nous avons de petits soucis techniques et que nous sommes en train de solutionner», a-t-il conclu.

S. A. B. C.