Sortie d’officiers de la marine marchande à Bou Ismaïl : Taux d’intégration à 100% dans des entreprises de navigation et portuaires

L'École nationale supérieure maritime (ENSM) de Bous Ismaïl a abrité, hier, une cérémonie de sortie de deux promotions d’officiers de navigation maritime. Des promotions composées, pour la première, de 65 ingénieurs d'État en commerce maritime, 32 ingénieurs en sciences de la navigation et 33 ingénieurs d'État en mécanique navale. La 2e promotion sortante est composée de 10 inspecteurs de navire-formateurs auprès du détachement des Écoles du Commandement des forces navales. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, a affirmé que le taux d’intégration professionnelle des officiers promus de l’École supérieure maritime de Bou Ismaïl, au niveau des entreprises maritimes et portuaires, est estimé à 100%. «L’ENSM est une citadelle de formation des hommes de la mer en Algérie», a indiqué le ministre, lors de la cérémonie de sortie de promotions d’officiers de cet établissement, réitérant la disponibilité de son ministère (ENSM) à lui accorder tous les moyens nécessaires. «C’est là notre objectif principal», a-t-il dit.

Le ministère a entamé, ces derniers mois, l'opération de mise en œuvre de cet objectif, à travers trois actions «palpables», bénéficiant d’«un suivi étroit», en vue de consacrer la conformité de cette École nationale supérieure maritime dans le triptyque «organisation, pédagogie et moyens», a-t-il soutenu. Il s'agit, en l’occurrence, selon M. Zaâlane, de moyens qui lui permettront de lever les entraves côté organisation et, partant, de consacrer un développement adapté au statut de cette école nationale à caractère scientifique, culturel et professionnel. Quant au plan pédagogique mis en place, «il permettra à l’ENSM d’assurer une formation supérieure, parallèlement à des recherches dûment habilitées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique», a observé le ministre. M. Zaâlane a fait état de la mise en œuvre de la conformité avec les conventions internationales relatives aux normes de formation des hommes de la mer et de certification de veille, à travers l’acquisition d’équipements de simulation en sécurité maritime.

Le ministre des Travaux publics et des Transports a souligné que l’objectif visé par ces trois actions est de «consacrer la tutelle pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur à l’ENSM, qualifier la ressource humaine et honorer les engagements pris par l’Algérie concernant les normes de formation et de certification de veille ayant couronnée les travaux de la 30e assemblée générale du Conseil de l’Organisation maritime internationale». M. Zaâlane a cité les trois axes principaux liés aux conventions ratifiées par l’Algérie en la matière, à savoir la «sauvegarde permanente de la sécurité maritime et de l’environnement marin», l’«accompagnement économique du secteur maritime et portuaire» et «joindre le développement économique à la sécurité maritime».



Une école de renom, agréée par l’Organisation maritime internationale



Il y a lieu de rappeler que le ministre a indiqué, récemment, que les autorités publiques sont décidées à aider l'ENSM, à travers une série de mesures, notamment sa réhabilitation et sa modernisation, pour être aux normes internationales.«Une enveloppe financière sera dégagée, dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique, pour soutenir le laboratoire de recherche au niveau de l'École», avait-il déclaré. De même qu'il a été décidé d'accompagner les compagnies de transport maritime pour la rénovation et l'élargissement de leur flotte, à travers l'acquisition de nouveaux navires, afin de permettre à l'École de répondre aux besoins du marché. Cette réhabilitation entre, selon le ministre, dans le cadre de l'importance qu'accorde son secteur au développement des ressources humaines, notamment en ce qui concerne la formation spécialisée et continue. Il affirme, d’ailleurs, que son département s'attelle à la réévaluation et à l’organisation du système de formation du secteur des Travaux publics et des Transports, et ce en consécration du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Ce programme, a-t-il ajouté, «vise à asseoir une coopération et un lien étroits entre l'entreprise économique, l'université et les écoles de formation, pour la qualification de la ressource humaine, en vue de contribuer au développement de l'économie nationale, vu que l'élément humain qualifié est un maillon essentiel dans l'équation de la croissance économique». Il y a lieu de noter que l'Institut supérieur maritime, créé par l'ordonnance N° 74-86 du 17 septembre 1974, est transformé en école hors université, sous la dénomination d'École nationale supérieure maritime (ENSM), par le décret présidentiel N° 09.275 du 30 août 2009. L'école est placée sous la tutelle des ministères des Transports, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui assure également la formation pédagogique. Agréé par l'Organisation maritime internationale (IMO), l’organisme est spécialisé dans la formation des ingénieurs maritimes dans les filières des sciences maritimes et sciences de la mécanique marine, supervisée par un personnel compétent qui assure l'enseignement pratique et théorique de ce domaine.

Outre la formation de cadres hautement qualifiés, l’École entreprend toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage à l'intention des opérateurs du secteur. S’agissant des formations de Graduation existantes, l’ENSM garantit le diplôme d’ingénieur d'État en sciences de la navigation, ingénieur d'État en mécanique navale, ainsi qu’officier de port (à la demande des entreprises portuaires). Pour les formations en postgraduation, l’École assure le magistère en sécurité des transports maritimes, ainsi que des postgraduations spécialisées PGS en shipping, sécurité et administration maritime.

Salima Ettouahria