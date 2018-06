école nationale de management et de l’administration de la santé : Un pôle d’excellence

Les trois majors de promotion ont bénéficié d’un voyage de formation en Chine, et les 4 premiers diplômés de la promotion

seront recrutés directement au niveau du ministère de la Santé.

L’École nationale de management et de l’administration de la santé à El-Marsa a abrité, hier, une cérémonie de remise de diplôme au 89 nouveaux administrateurs principaux des services de santé.

La cérémonie de sortie de cette 6e promotion de l’ENMAS s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, des cadres de l’administration centrale et du ministère de la Santé, ainsi que les familles des lauréats.

Dans son allocution d’ouverture, M. Hasbellaoui a adressé ses remerciements à tous ceux qui assurent l’encadrement au sein de l’ENMAS, enseignants et cadres de l’école, pour les efforts consentis, en vue de hisser le niveau de formation et de l’adapter aux nouvelles exigences en matière de santé.

«Je tiens à exprimer mes sincères considérations et mes respects à tous ceux qui veillent à la promotion de la qualité de formation prodiguée aux cadres de l’administration de santé», a souligné le ministre, précisant que l’École nationale de management et de l’administration de la santé, qui constitue un pôle d’excellence dans la formation des gestionnaires, s’est singularisée, depuis sa création en 1989, par sa mission pédagogique et scientifique.

«L’ENMAS assure une formation de haut niveau dans différentes spécialités de la gestion et du management des établissements et des structures de santé, ce qui a permis aux diplômés de cette école de se distinguer au long de leur cursus professionnel», a indiqué M. Hasbellaoui

Selon le ministre, «face aux nouveaux défis en matière de management et de gestion hospitalière, l’école est plus que jamais sollicitée pour se développer en vue d’adapter sa formation à la nouvelle loi sanitaire et aux références mondiales, notamment en matière de gouvernance, d’audit et de maîtrise des techniques de gestion».

Le premier responsable du secteur a souligné la nécessité d’une bonne gestion des ressources au service de la santé et des malades, à travers une meilleure qualité des prestations, tout en insistant sur l’intérêt d’élargir la formation dans le domaine de la gestion hospitalière à l’ensemble des acteurs concernés au niveau des établissements de santé.

S’adressant aux nouveaux diplômés, le ministre les a incités à bien servir le pays, en mettant le malade au centre des préoccupations et de faire preuve de responsabilité dans leur travail.

«Aujourd’hui, nous assistons à la distinction des lauréats d’une nouvelle promotion de l’École nationale de management et de l’administration de la santé, qui ont bénéficiés d’une formation de haut niveau, pour assumer leur noble mission, celle de servir les malades sans distinction», a-t-il souligné.

Le ministre a fait savoir que parmi les diplômés de cette nouvelle promotion, les trois premiers majors de promo ont bénéficié d’un voyage de formation en Chine, et les 4 premiers diplômés seront recrutés directement au niveau du ministère de la Santé.

Pour sa part, le wali d’Alger a exprimé sa satisfaction de voir une élite de lauréats dans le domaine de la gestion sanitaire qui a bénéficié de tout l’intérêt en matière de formation et qui est capable d'assumer pleinement ses responsabilités, appelant les nouveaux diplômés à être à la hauteur des attentes des malades.

Pour sa part, le DG de l’École nationale de management et de l’administration de la santé, le Dr. Mohamed Djemaï, estime que les nouveaux diplômés ont suivi un cursus de formation de postgraduation durant deux ans, auquel ils ont accédé par voie de concours.

«Les diplômés de cette promotion seront affectés, aujourd’hui même, dans différents établissements de santé à travers le territoire national, pour mettre en application leurs connaissances dans le domaine de la gestion hospitalière», a-t-il expliqué.

Cette nouvelle promotion, composée de 89 nouveaux administrateurs principaux des services de santé, a été baptisée au nom du professeur Gana Illoul, père fondateur de la gastro-entérologie algérienne, née en 1929. Après avoir effectué des études en médecine à Toulouse et à Paris (France), le praticien rejoint les rangs de l’ALN en 1957 au niveau des frontières tunisiennes. Il intégra, au lendemain de l’indépendance, le service de gastro-entérologie du CHU Mustapha-Bacha, où il exerça jusqu’en 1995, date à laquelle il prend sa retraite. Durant son parcours, le défunt a occupé plusieurs postes à responsabilités, entre autres directeur de l’INSP et directeur des sciences médicales d’Alger (ISM). Connu pour sa compétence, son humanisme, son dévouement et son patriotisme, le Pr. Illoul est décédé, jeudi 10 février 2013 à Alger, à l’âge de 84 ans.

Kamélia Hadjib