Sommet de l’union africaine aujourd’hui et demain

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est arrivé hier après-midi à Nouakchott pour représenter le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika au 31e Sommet des chefs d'Etat et gouvernement de l'Union africaine, prévu aujourd’hui et demain, dans la capitale mauritanienne.

M. Ouyahia qui a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hademine, préside la délégation algérienne aux travaux du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains, placée cette année sous le thème «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique». Le Premier ministre est accompagné à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Les travaux du 31e Sommet des chefs d'Etats et de gouvernement ont été précédés par les travaux de la 33e session du Conseil exécutif du l'UA.





Crise libyenne : nécessité d’un «règlement prioritaire»



Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui a appelé vendredi à Nouakchott (Mauritanie) au «règlement prioritaire» de la crise libyenne, qui est à l'origine de la plupart des complications dans la région. «Il faut régler la question libyenne de façon prioritaire car la plupart des complications dans la région, notamment migration et l'économie criminelle, sont la conséquence de la situation de crise prévalant en Libye», a-t-il indiqué dans une déclaration à l'APS à la veille du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, prévu dimanche et lundi prochains dans la capitale mauritanienne. La Libye est en proie à une instabilité politique et sécuritaire depuis la chute du leader libyen Maamar El Kedafi en 2011. Les parties libyennes s'étaient engagées lors d'une conférence internationale tenue fin mai, sous l'égide des Nations unies, à œuvrer de manière constructive en vue d'organiser des élections législatives et présidentielles crédibles et pacifiques et d'en respecter les résultats avant la fin de 2018. La réunion avait, pour la première fois, réuni le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez al-Sarraj, le chef de l’armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, le président du Haut Conseil d'Etat libyen, Khaled al-Mechri, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah Issa. Les quatre principaux protagonistes du conflit libyen s'étaient alors engagés à organiser des élections pour sortir leur pays du chaos. L'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, tente depuis longtemps d'obtenir un accord des parties sur une nouvelle Constitution et un calendrier pour son adoption.



Prise en charge «effective» de la corruption



La prise en charge «effective» des problèmes liés au fléau de la corruption en Afrique aura un impact sur la stabilité du continent et, par conséquent sur son développement socioéconomique, a aussi indiqué M. Chergui. «Si cette question est prise en charge de manière effective, on peut imaginer l'impact que cela aura sur la stabilité de l'Afrique, son développement et par conséquent sur la paix et la sécurité», a indiqué M. Chergui. Il a estimé que le fléau de la corruption pouvait être «à l'origine de frustrations et de sentiments d'injustice générant des situations de conflits». En plus de la corruption, il a relevé que le sommet de l'UA abordera aussi les questions du terrorisme, la radicalisation, les activités criminels et tous les trafics qui gangrènent le continent.

A cela s'ajoutent d'autres questions et préoccupations de l'UA, notamment celle du Sahara occidental, la situation au Sahel et dans les pays du voisinage ainsi que les crises en Centrafrique, au Burundi et dans la région des Grands Lacs. «Nous allons nous pencher sur toutes ces situations suite à la tentative de militarisation du continent dans la Corne de l'Afrique et la présence de plus en plus de puissances étrangères dans la région du Sahel», a-t-il dit.



S'attaquer aux injustices,

à la marginalisation et la violation des droits de l'homme



S'exprimant sur les causes à l'origine des situations de la marginalisation, de l'injustice, de la violation des droits de l'homme, la non inclusion des femmes et des jeunes dans tous les processus d'élaboration des différentes politiques de développement, M. Chergui a recommandé la conjugaison des efforts à même de régler toutes ces questions de manière durable. Toutefois, M. Chergui s'est félicité des avancées enregistrées dans le continent, citant l'alternance démocratique au pouvoir observée dans certains pays et l'instauration de la réconciliation nationale.

En ce sens, il a estimé qu'il y a un «mouvement positif» pour le renforcement et l'approfondissement de la démocratie dans le continent ainsi qu'une prise de conscience des Etats membres de l'UA dans le cadre de l'initiative de faire taire les armes à l'horizon 2020. Evoquant le problème de la migration, M. Chergui a indiqué qu'il ne fallait pas uniquement la traiter dans sa dimension sécuritaire, mais sous l'angle de ses causes profondes. «Il est impératif de démanteler toute l'économie criminelle qui entoure ce genre mouvement d'êtres humains, annihiler les trafics et toutes les atteintes à la dignité humaine», a-t-il recommandé.



M. Ouyahia prend part à la réunion sur le Soudan du Sud



M. Ahmed Ouyahia, a pris part hier à la réunion du Comité ad hoc de haut niveau de l’Union africaine (UA) pour le Soudan du Sud au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement.

L’Algérie fait partie du Comité ad-hoc créé par le Conseil de paix et sécurité de l’UA en 2014, avec comme objectif de renforcer les efforts de médiation et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Mahamat Faki, a indiqué, à l’ouverture de cette réunion que le Comité ad hoc est disposé à accompagner l’IGAD dans ses efforts afin de parvenir à instaurer une paix durable au Soudan du Sud et dans toute la région, déplorant par ailleurs les souffrances des populations qui subissent les conséquences de l’instabilité dans la région. M. Faki a en outre appelé à matérialiser sur le terrain l’accord de paix, signé mercredi dernier entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar à Khartoum.

Cet accord prévoit notamment la mise en place d’un cessez-le-feu dans les trois jours. L’accord prévoit un cessez-le-feu permanent, assorti d’un désengagement militaire, de l’ouverture d’un couloir humanitaire et de la libération des prisonniers de guerre et de détenus politiques. Le texte mentionne le déploiement de troupes régionales pour superviser le cessez-le-feu.

M. Ouyahia : «L’Algérie n’acceptera pas D’OUVRIR des centres pour les migrants clandestins»

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé hier à Nouakchott que l’Algérie «n’acceptera pas d’ouvrir des centres pour les migrants clandestins» sur son sol, précisant que la position de l’Algérie à ce sujet a été déjà exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. «La position de l’Algérie a été déjà exprimée, il y a deux jours, par le ministre des Affaires étrangères. L’Algérie n’acceptera pas d’ouvrir des centres de ce genre», a-t-il indiqué, faisant observer que «les Européens sont en train de chercher où placer leurs centres». M. Ouyahia s’est exprimé dans une brève déclaration à la presse internationale au sujet des «centres de débarquement pour migrants clandestins», à son arrivée au Centre des conférences et des congrès. «Il est exclu que l’Algérie ouvre une quelconque zone de rétention», avait affirmé mercredi dernier M. Messahel, au sujet de la crise migratoire, soulignant à ce propos que l’Algérie est confrontée aux mêmes problèmes que l’Europe, dans une interview à RFI.

Résolution des conflits en Afrique

Privilégier le dialogue



La nécessité de privilégier le dialogue dans la résolution des conflits en Afrique a été soulignée hier à Nouakchott par le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat. Intervenant à la clôture des travaux de la 33e session du Conseil exécutif de l'UA, qui ont pris fin dans la nuit de vendredi à samedi, M. Faki, a soutenu qu'il était nécessaire de «privilégier le dialogue dans la résolution des conflits», citant notamment le Sahara Occidental, la République Centrafricaine et le Mali, déplorant que ce sont les populations qui en subissent les conséquences. Insistant sur l'organisation d'élections démocratiques et le recours à des solutions pacifiques dans le continent, M. Faki a appelé à montrer l'exemple en matière de bonne gouvernance, en référence au thème du sommet du l'UA «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique». Pour ce qui est du volet relatif à l'autofinancement de l'UA, M. Faki a indiqué que plus d'une trentaine d'Etats membres appliquaient la taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'organisation, en application d'une résolution du sommet de Kigali en 2017. Dans le même contexte, il a annoncé la présentation d'un rapport exhaustif sur la réforme institutionnelle de l'UA au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion du sommet de l'Union, prévu dimanche et lundi. En outre, M. Faki a mis en avant les avancées considérables enregistrées dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063, à travers l'adoption et la signature des grands projets principaux de ce dossier, notamment la Zone de libre échange continentale (ZLEC) et la libre circulation des personnes. Par ailleurs, le responsable africain a loué les efforts de paix entre le Soudan et le Soudan du sud, saluant également les initiatives en cours pour la normalisation des relations entre l'Erythrée et l'Ethiopie. L'Algérie a été représentée à la réunion du conseil exécutif de l'UA par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Nourredine Ayadi.

Recouvrement des cotisations des membres de l’UA

Un taux de 30%

Le taux de recouvrement des cotisations des pays membres de l’Union africaine ne dépasse pas les 30%, a appris l’APS à Nouakchott auprès du Conseil exécutif de l’UA à la veille du sommet de l'organisation panafricaine.

«Le taux de recouvrement des cotisations au sein de l’UA ne dépasse pas les 30%, alors que l’Organisation panafricaine ambitionne d’assurer son autonomie financière à l’horizon 2020, sachant que 75% des fonds vont vers son budget de fonctionnement et 25% sont consacrés aux opérations de paix et sécurité en Afrique», a-t-on précisé auprès du Conseil exécutif de l’UA dont les travaux ont été clôturés dans la nuit de vendredi à samedi en prélude au 31e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains, prévu aujourd’hui et demain (dimanche et lundi), dans la capitale mauritanienne. Le nombre de pays contribuant au budget de l’UA est «très limité», a-t-on relevé au Conseil exécutif, précisant qu’il s’agit entre autres de l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Libye, l’Egypte et le Nigeria, alors que l’Organisation compte 55 Etats membres. Selon une résolution du sommet de l’UA, tenu à Kigali en 2017, une quarantaine de pays membres de l’Union sont partiellement ou intégralement «défaillants» en matière de paiement des cotisations, ce qui a provoqué un écart de financement important entre le budget prévu et le financement réel. Ce déficit est comblé par des donateurs et des contributeurs, notamment la Banque mondiale, la Chine, la Turquie et l’Union européenne, a-t-on ajouté. En ce sens, le Conseil exécutif de l’UA a exhorté les pays ne s’acquittant pas de leurs cotisations à faire montre d’engagement et de discipline, suggérant en même temps de revoir le barème des sanctions à l’encontre de ces Etats membres défaillants. Pour rappel, lors du sommet de Kigali, une décision a été prise pour demander à tous les Etats membres de l’UA d’appliquer le prélèvement de 0,2% sur les importations pour financer l’Union africaine.

Dans ce sillage, le président de la Commission de l’UA, Moussa Mahamat Faki a fait savoir que 23 Etats membres de l’Union appliquaient déjà ou étaient sur le point d’appliquer la taxe de 0,2 % sur les importations éligibles, faisant observer que «sans une autonomie financière, l’ambitieux agenda 2063 ne sera qu’un catalogue de bonnes intentions et notre prétention au leadership continental et à l’appropriation africaine restera un vœu pieux».