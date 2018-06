Formation professionnelle : de grandes avancées

Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a présidé, hier, l’ouverture officielle d’une exposition sur les «Réalisations du secteur de la Formation professionnelle de 1999 à 2018», au palais des Expositions, Pins-Maritimes.

Cette exposition, qui se déroulera jusqu’au 4 juillet prochain, a enregistré la participation d’une soixantaine d’exposants représentant les spécialités considérées par le gouvernement comme prioritaires, car intégrant la stratégie politique de l’Etat dans le développement de l’économie nationale hors hydrocarbures.

Lors de sa tournée dans les différents stands, Mohamed Mebarki a insisté sur « le devoir de former selon les besoins de l’économie nationale, à travers l’adéquation de l’offre de formation avec les besoins du marché du travail ».

Le premier responsable du secteur de la formation professionnelle mettra l’accent sur « l’importance de la relation entre le secteur formateur et l’entreprise économique ». Aussi, « plus l’entreprise est impliquée dans l’acte de formation, plus nous formons une main-d’œuvre qualifiée et qui répond aux besoins des entreprises économiques », expliquera le ministre.

« Il faut savoir que la formation par apprentissage est un mode qui s’inscrit aussi dans cette vision de partenariat entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et le tissu économique national », dira-t-il, lors d’un point de presse animé en marge de l’exposition.

M. Mebarki précisera que depuis 1999 à ce jour, d’importants résultats ont été réalisés dans le secteur de la formation professionnelle.

Le ministre citera, entre autres, une grande diversité de modes de formation (formation résidentielle, par apprentissage, à distance, en cours du soir, femmes au foyer, la femme rurale), avec un effectif de plus de 650.000 stagiaires.

La nomenclature des spécialités, elle, est passée à 478 spécialités dans 23 branches. Ce qui a permis le placement sur le marché du travail d’un nombre croissant de stagiaires diplômés. En 2017, leur nombre a atteint les 280.000. Dans cet ordre d’idées, le ministre n’oubliera pas également d’évoquer l’importance du développement de la formation continue. Il ajoutera que cette manifestation intervient à la fin de l’année de formation et la remise des diplômes pour les promus de l’année 2017-2018 dans le secteur de la formation professionnelle. « C’est un événement à travers lequel nous avons évalué les avancées que connaît le secteur depuis 1999 à ce jour », a-t-il dit.



Forte demande sur la main- d’œuvre qualifiée issue des centres de formation



En marge de la visite de l’exposition, le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, favorablement impressionné par les performances du secteur, indiquera : « Nos chantiers ont un grand besoin de main-d’œuvre qualifiée, particulièrement dans certains domaines, tels que les ferrailleurs et les coffreurs. Pour booster ces spécialités, nous allons travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Formation. » Il ajoutera que son département soutiendra la formation dans les spécialités du BTPH, mais créera aussi des postes d’emploi pour les diplômés, « surtout qu’il y a une forte demande sur ces mêmes spécialités », a-t-il affirmé.

De son côté, Nouria Benghabrit, la ministre de l’Education nationale, précisera que « les recalés de l’éducation qui ont le niveau de la 4e année moyenne et les lycéens de la première année, et même ceux de la terminale, auront l’opportunité de suivre des spécialités de la formation professionnelle et pourront même créer leur propre entreprise ». Selon elle, « il y a une forte demande sur les spécialités qui ont participé à l’exposition de la formation professionnelle ». Elle appellera les médias à s’impliquer davantage dans la promotion des spécialités d’apprentissage proposées par le secteur de la formation.

Il faut dire qu’en visitant l’exposition, l’on a l’opportunité de constater de visu qu’un effort considérable a été consenti par le secteur, en vue de l’accroissement des capacités d’accueil au profit des jeunes.

Les infrastructures de formation sont passées de 671 en 1999 à 1.234 en 2017, soit une augmentation de 563 établissements représentant un bond de 84 %. L’effort du secteur privé s’est concrétisé par l’augmentation du nombre d’établissements, de 210 structures, durant la période 1999-2017, passant de 505 en 1999 à 715 établissements en 2017, soit une augmentation de plus de 41 %.

Les capacités d’accueil ont elles aussi considérablement évolué, puisqu’elles sont passées de 160.000 postes pédagogiques en 1999 à 309.050 postes pédagogiques en 2017, soit un accroissement de 140.050 postes de formation, représentant 93% dans le secteur public.

Les capacités d’hébergement des établissements publics de formation et d’enseignement professionnels sont passées, elles, de 28.700 places en 1999 à 66.480 places d’internat en 2017, soit une augmentation de 37.780 places, représentant un taux d’accroissement de plus de 131%.



Une évolution de plus de 86% dans les effectifs de stagiaires



Les effectifs stagiaires en formation sont passés de 269.750 en 1999 à plus de 500.000 en 2017, soit une évolution de 233.191 représentant une évolution de 86,44%. La formation par apprentissage, qui représente 246.369 apprentis en 2017, a enregistré une progression de 143.369 apprentis, par rapport à l’effectif de 1999 qui était de 103.000, soit un taux d’accroissement de 139%.

Cette évolution s’explique notamment par une augmentation conséquente des capacités d’accueil, la diversification des modes et types de formations ainsi que par la mise en place de différents dispositifs pour la prise en charge des différentes catégories de la population.

Les diplômés dans les différents niveaux et spécialités, mis à la disposition du marché de l’emploi, sont passés de 86.200 en 1999 à 185.046 en 2017, soit un accroissement de plus de 98.846 diplômés représentant un taux d’accroissement de plus de 114%. En 2018, les branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle comprennent 478 spécialités réparties sur 23 branches professionnelles. Aujourd’hui, l’enseignement professionnel est organisé en deux cycles, à savoir le premier cycle organisé en trois ans, sanctionné par le Brevet d’enseignement professionnel (BEP) et le deuxième cycle organisé en deux ans, sanctionné par le Brevet d’enseignement professionnel supérieur (BEPS). Les spécialités en relation avec les nouvelles technologies, dans la formation et l’enseignement professionnels, sont parmi les spécialités les plus prisées par les stagiaires. En effet, le nombre de diplômés dans les spécialités liées aux TIC est passé de 40.505 en 1999 à 21.962 en 2017.

La formation dans les TIC est sanctionnée par des diplômes d’Etat, des certifications internationales (Cisco et Microsoft). Les TIC sont dispensées dans 39 spécialités de la formation professionnelle. L’essentiel des postes budgétaires octroyés au secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels, au titre de la période 1999 à 2017, a ciblé essentiellement le recrutement d’enseignants, notamment dans les spécialités de l’artisanat, des métiers manuels et des métiers du bâtiment, dans le but de développer ces spécialités. Le nombre de formateurs est passé de 9.150 en 1999 à 24.430 en 2017, soit une augmentation de 15.280, avec un taux d’accroissement de près de 167%.

Mohamed Mendaci