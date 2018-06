éducation nationale : examens professionnels de promotion le 15 juillet

Des examens professionnels de promotion à 27 grades seront organisés à partir de la mi-juillet. L’annonce a été faite par la première responsable du secteur, Mme Nouria Benghabrit, sur sa page officielle Facebook. Il est en effet écrit que « les examens professionnels de promotion à 27 grades (inspecteur, directeur, intendant, superviseur, censeur, conseiller, attachés de laboratoire ..., se tiendront le 15 juillet prochain».

Outre ces examens de promotion, le ministère de l’Education nationale avait, faut-il le rappeler, organisé le mois de juin dernier, un concours national externe pour le recrutement d’enseignants primaires et d’autres grades administratifs. Un concours auquel ont pris part quelque 740.000 candidats. A noter, également, que la ministre de l’Education nationale avait précédemment annoncé l’ouverture de 8.586 postes d’emploi au profit d’enseignants du cycle primaire et d’autres grades administratifs.

Il s’agit de 3.378 postes d’enseignant primaire, 329 postes de conseiller d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 postes d’intendant, 694 postes de sous-intendant, 2.265 postes de superviseurs de l’éducation, 300 postes d’attaché principal de laboratoire et 1.407 postes d’attaché de laboratoire.



Les corrections du bac débutent demain



L’on apprend, par ailleurs, en ce qui concerne l’examen du Bac que «les corrections des copies devraient débuter demain 2 juillet», comme annoncé récemment par une source de l’Office national des examens et concours (ONEC) citée par la presse nationale. Il convient de signaler dans ce contexte que sur les 600.000 encadreurs mobilisés pour les examens nationaux des 3 cycles de l’enseignement, pas moins de 260.000 ont été affectés pour cette session au niveau des centres d’examen, de collecte, de codage de copies en anonymat et de correction (18.500 centres). Pour rappel, pas moins de 700.000 candidats (soit plus d’un demi-million d’élèves) ont passé les épreuves du baccalauréat 2018 avec 40% de candidats libres.

Après l’opération de correction des copies, les résultats du Bac sont attendus pour la mi-juillet courant. Aussi, les chiffres du ministère de l’Education nationale indiquent que «le nombre global des candidats aux épreuves du baccalauréat 2018 s’élève à 709.448 candidats, soit en baisse de 7, 3% par rapport à l’année écoulée qui a enregistré 761.701».



Des projets « à l’étude » pour optimiser le système national d’examens



Pour ce qui est des projets qui sont actuellement« à l’étude» par le secteur de l’Education nationale, la ministre insiste sur l’amélioration du système national d’examens, «à l’instar du baccalauréat, à travers la réduction des journées d’examen de 5 à 3 jours » et «l’introduction du contrôle continu à partir de la 2e année secondaire pour ne pas limiter le Bac à quelques jours d’examen seulement».

Quant à la mise en œuvre de la réforme du Bac, elle dira qu’elle sera appliquée dès qu’il y aura un accord.

« Nous allons représenter le dossier aux syndicats avant de le déposer au niveau du Conseil du gouvernement afin qu’il soit débattu. Pour ce qui est des réformes engagées par son département ces dernières années, elle a relevé, entre autres, que ses services sont en train d’élaborer un “Plan annuel des apprentissages” ainsi qu’un “Plan national du contrôle continu”.

Soraya Guemmouri