Le ministre de l’Énergie, à la conférence mondiale sur le gaz à Washington : « La nouvelle loi rendra l’investissement plus attractif »

Le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, a déclaré, mercredi à Washington, que «la prochaine loi sur les hydrocarbures rendra l’investissement dans le domaine minier algérien plus attractif et adapté au contexte international, tout en préservant les intérêts économiques du pays».

S’exprimant en marge de sa participation à la conférence mondiale sur le gaz, le ministre a indiqué que cette manifestation importante a permis à la délégation algérienne de rencontrer de grands opérateurs avec lesquels elle a échangé sur la promotion du partenariat ainsi que sur l’amendement de la loi sur les hydrocarbures qui devrait doper les investissements dans ce secteur. «Nous avons transmis l’intérêt porté par l’Algérie aux investissements étrangers en vue de reconstituer les réserves et introduire de nouvelles technologies de production», a déclaré le ministre à l’APS. M. Guitouni a noté que cette révision a été motivée par le besoin de s’adapter au nouveau contexte international après la chute drastique des prix de brut qui a poussé de nombreux pays producteurs à revoir leurs codes des hydrocarbures pour continuer à attirer les investissements. Actuellement, ce sont les pays producteurs qui sont en quête d’investissements étrangers. «La tendance a été inversée. Ce n’est plus les entreprises qui se bousculent pour l’investissement à l’international, a-t-il expliqué. «Il faut se mettre au diapason et épouser cette dynamique», dira en substance le ministre, rappelant l’exemple de plusieurs pays producteurs qui ont dû revoir leurs lois pour accompagner cette évolution. Globalement, les doléances des compagnies étrangères étaient centrées sur l’aspect fiscal de la loi, la règle dite des 51/49% constituant le cœur de l’actuel code «ne pose pas de problèmes aux investisseurs étrangers», a tenu à préciser M. Guitouni. C’est plutôt les lenteurs administratives qui ont été soulevées, a-t-il relevé , en indiquant que son secteur a pris note de l’ensemble des doléances formulées lors des portes ouvertes organisées par l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. «Outre la fiscalité il y aussi une bureaucratie devenue obsolète», a poursuivi le ministre qui a fait savoir que l’une des principales doléances des groupes pétroliers porte sur les délais relativement longs entre le dépôt du permis de prospection et l’exploitation. La réduction de ces délais engage aussi plusieurs secteurs, a-t-il toutefois soutenu. Globalement, la nouvelle loi en discussion devrait «aller dans le sens de partage de production qui induit par conséquent un partage de risques». «La nouvelle loi pourrait intervenir dans ce sens», a dit le ministre qui a tenu à expliquer que ce texte est toujours à l’étude et qu’aucune décision n’a été prise. «On ne peut pas garder une fiscalité statique qui a montré ses limites. Ce qui est sûr, c’est qu’on veillera aux intérêts de notre pays, tout en assurant le principe gagnant-gagnant», a déclaré M. Guitouni. Dans le même contexte, le ministre a indiqué qu’il a été convenu d’approfondir avec la Sonatrach les discussions tenues à Washington avec des groupes internationaux sur les opportunités d’investissement en Algérie. Le groupe pétrolier public doit consentir de lourds investissements auquel il ne pourra pas faire face seul d’où le recours au partenariat étranger. Le ministre qui a restitué les messages de la conférence sur le gaz qui se poursuit à Washington a insisté sur le facteur de l’innovation, largement évoqué durant cet évènement. C’est grâce à la technologie que plusieurs pays ont réussi à optimiser leur production et à renforcer la protection de l’environnement tout au long de la chaîne gazière, a-t-il résumé. De même qu’il est primordial de diversifier le bouquet énergétique du pays car il y va «de l’avenir des générations futures», a affirmé le ministre.

Entretiens de M. Guitouni

En marge des travaux, M. Mustapha Guitouni, accompagné de l’Ambassadeur d’Algérie aux États-Unis, M. Madjid Bouguerra, a rencontré jeudi à Washington DC, Mme Joan A. Polaschik, ex-ambassadrice des Etats-Unis en Algérie et actuellement sous-secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires proche-orientales au Département d’Etat américain. Le ministre s’est également entretenu avec le Sous-Secrétaire du Bureau des ressources énergétiques au Département d’état américain M. Francis R. Fannon. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-américaines, notamment dans le domaine énergétique ainsi que les voies et moyens de les renforcer en attirant plus d’investisseurs américains en Algérie pour partager les expériences et le savoir-faire. Elles ont notamment parlé des perspectives d’affaires et d’investissement en faveur d’un partenariat entre Exxon Mobil et Sonatrach. M. Mustapha Guitouni, avait également rencontré mercredi le Secrétaire adjoint à la gestion des terres et des minéraux pour les États-Unis, M. Joe Balash, au siège du département de l’Intérieur américain. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays qu’elles ont qualifiées d’excellentes, les opportunités d’affaires et d’investissement, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération, notamment dans le domaine des industries gazières et pétrolières.

Le ministre avait rencontré également le Secrétaire d’Etat des États-Unis M. Mike Pompeo et le Secrétaire d’Etat à l’Energie, M. Rick Perry. Il a appelé les entreprises américaines à saisir les opportunités d’investissement en Algérie et a mis en avant les perspectives prometteuses qui s’offrent aux investisseurs dans le domaine énergétique. À ce propos, M. Guitouni a rappelé que l’Algérie est un pays émergent, en pleine croissance, offrant de nombreuses opportunités pour le «doing business» dans divers secteurs grâce aux réformes engagées par le Président Abdelaziz Bouteflika. «L'attractivité du secteur des hydrocarbures algérien est réelle et les perspectives de rentabilité sont élevées», a ajouté M. Guitouni, qui a par la même annoncé la volonté de l’Etat algérien d’amender la loi sur les hydrocarbures par l’introduction de nouvelles dispositions sous forme de mesures d’encouragement en faveur du partenariat et en vue d’assurer une meilleure attractivité : « Nous travaillons à rendre notre réglementation flexible de façon à encourager les investissements aussi bien en amont qu’en aval pétrolier et gazier sur la base du principe gagnant-gagnant. Les nouvelles conditions permettront d’encourager les investissements dans les énergies nouvelles, les énergies renouvelables ainsi que les hydrocarbures», a déclaré le ministre.