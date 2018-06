M. Ould Kaddour s’entretient avec des dirigeants de groupes internationaux : Promotion des investissements de Sonatrach

Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a eu à Washington une série d’entretiens avec des dirigeants de groupes énergétiques internationaux avec lesquels il a évoqué les opportunités de partenariat dans la production, le transport et la commercialisation des hydrocarbures. Le patron du groupe pétrolier public qui participe à Washington à la 27e conférence mondiale sur le gaz, a multiplié les rencontres avec des responsables de compagnies américaines et internationales, dans une démarche visant à promouvoir les investissements de Sonatrach, le cœur battant de l’économie algérienne. «Ces discussions avaient aussi pour objectif d’échanger avec les partenaires sur la nouvelle approche de Sonatrach concernant le développement de ses activités», a déclaré le PDG à l’APS en marge de cette conférence. C’est à ce titre que M. Ould Kaddour a tenu deux rencontres avec les dirigeants d’ExxonMobil, premier groupe pétrolier mondial, intéressé par l’investissement dans le domaine minier algérien. M. Ould Kaddour s’est entretenu d’abord avec Darren Woods, PDG de la Major américaine, puis avec David Maclean et Brad Corson, respectivement vice-présidents en charge de l’Afrique et des joint-ventures en amont. Le PDG de Sonatrach a fait savoir qu’une équipe technique de la Major américaine se trouvait actuellement à Alger pour examiner

« les opportunités de partenariat sur des projets bien précis». Il est question, entre autres, d’étudier la possibilité d’exploiter les nouvelles découvertes d’hydrocarbures réalisées par Sonatrach. Il s’agit de petites découvertes qui, exploitées séparément, ne sont pas rentables. Sonatrach est en quête d’un système qui lui permet de relier ces gisements pour les développer ensemble, a expliqué le PDG qui insiste sur le fait que les projets discutés avec la Major américaine sont encore en phase de prospection et que jusqu’ici aucune décision n’a été prise. Ce qui est certain, c’est que l’implantation «d’ExxonMobil en Algérie constituera une carte de visite pour le pays» et aura un effet bénéfique sur l’attractivité du domaine minier algérien. M. Ould Kaddour a saisi l’occasion de son séjour à Washington pour relancer les discussions déjà entamées avec le groupe américain Anadarko sur le développement de nouveaux puits dans les champs de Hassi Berkine et Ourhoud. Anadarko, plus grand producteur de brut parmi les partenaires de Sonatrach, produit déjà dans les deux champs. Selon le PDG, le groupe américain a promis de présenter une proposition finale sur cet investissement d’un milliard de dollars dans trois semaines au plus tard. Dans le cadre de ses entretiens, le patron de Sonatrach a eu aussi une discussion avec le président de Chevron en charge de l’approvisionnement et de la commercialisation, Colin Parfitt, qui a exprimé le souhait de son groupe de s’associer au projet de création d’une société de trading lancé par Sonatrach. Chevron veut également continuer de s’approvisionner auprès de Sonatrach en GPL et d’autres produits pétroliers. M. Ould Kaddour a également rencontré les responsables du groupe nippon, Coo Itochu, spécialisé dans la construction de méthaniers. Ce dernier a proposé d’échanger de vieux navires de la flotte Sonatrach contre de nouveaux méthaniers en comptabilisant le différentiel de prix. Ico Itochu a déjà contribué au montage financier pour l’acquisition par Sonatrach de deux méthaniers pour le transport du GNL, a-t-il rappelé. Avec l’Italien Enel, Ould Kaddour s’est entretenu sur une cession de participations dans le cadre d’un projet auquel est associé le Britannique Petroceltic. Le PDG a fait savoir que le groupe britannique s’opposait à la reprise de ces actifs par Sonatrach en faisant valoir un accord passé avec Enel qui lui permettrait de racheter les parts du groupe italien en cas de cession d’actions. Les tractations sur cette session ont été menées avec Alberto Hernandez Garcia-Gallardo, responsable mondial de la division gaz du groupe. Sonatrach et Enel devraient se rencontrer à nouveau pour poursuivre les discussions. Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour a conversé aussi jeudi à Washington avec le dirigeant de la Major britannique, Bob Dudley, avec lequel il a passé en revue l’état des investissements conjoints et les nouvelles possibilités de partenariat. «Nous avons passé en revue l’ensemble des projets et évoqué la possibilité de développer de nouveaux partenariats», a déclaré le patron de Sonatrach à l’APS à l’issue de ces discussions tenues en marge de la conférence mondiale sur le gaz à Washington. Les deux dirigeants se sont donnés rendez-vous le 30 octobre prochain à Alger pour approfondir les discussions sur ces dossiers. M. Ould Kaddour a fait savoir que Bob Dudley lui a fait part de l’intérêt de BP de continuer à développer In Salah Gas une joint-venture entre Sonatrach, BP et le Norvégien Statoil. British Petroleum a émis le souhait de proroger les contrats de la joint-venture d’In Amenas.