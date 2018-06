À l’occasion de l’indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue seychellois

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue seychellois, Danny Faure, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé son engagement au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. «Au moment où la République des Seychelles célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple seychellois frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Il me plaît, également, de saisir cette heureuse occasion pour vous»exprimer ma satisfaction quant à la qualité des liens d'amitié et de solidarité qui ont toujours uni nos deux pays, et vous assurer de mon engagement à œuvrer, avec vous, au renforcement des relations de coopération au mieux des intérêts communs de nos deux peuples frères», a affirmé le Chef de l'Etat.