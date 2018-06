M. Abdelkrim Medouar, nouveau président de la LFP : « Tous ensemble pour le meilleur »

Vous avez été aisément élu à la tête de Ligue du football professionnel. Votre sentiment ?

Je tiens tout d’abord à remercier vivement tous ceux qui m’ont témoigné leur soutien et confiance, et qui m’ont élu à la tête de la LFP. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par les présidents de club. J’ai des idées bien en place et je veillerai à la bonne gestion de la LFP pour mener à bien ma mission. Mon souci premier est de servir le football algérien, avec l’aide de tous. La stricte application et le respect des lois dans toutes nos actions est la démarche la plus appropriée pour conduire à bien notre mission.



Ne craigniez-vous pas de subir des pressions de toute part, comme le firent vos prédécesseurs à ce poste délicat ?

Non pas du tout. Il y a une règlementation en vigueur et une mission à accomplir, claire, nette et précise, puisque la LFP est là pour gérer le championnat et la programmation dans l’essentiel de ses prérogatives. Si j’ai présenté ma candidature, c’est bien pour faire de mon mieux une fois élu afin de mener à bien ma mission pour faire évoluer les choses et apporter un plus au niveau de la LFP. J’estime que chacun à son niveau doit contribuer et faire le nécessaire à la bonne marche de notre football.



Quels rapports comptez-vous établir avec la FAF, sachant que votre prédécesseur, Kerbadj, n’était pas en odeur de sainteté avec le président de la FAF, Zetchi ?

Personnellement, je suis-là pour assumer les prérogatives qui sont les miennes en tant que président de la Ligue du football professionnel. Ni plus ni moins. On ne touchera pas à des volets qui ne sont pas de notre ressort, comme l’arbitrage par exemple ou d’autres points qui font partie des tâches de la FAF, jusqu’à preuve du contraire. Par contre, il me tient à cœur de faire en sorte d’être dans le cadre de nos actions, une force de proposition, en faisant part de nouvelles idées qui pourront être utiles à notre football.



Confiant donc…

Oui. J’ai acquis une riche et grande expérience dans le football, notamment à travers la gestion de mon club de cœur l’ASO Chlef, en tant que président. Après le départ de mon ami Mohand-Chérif Hannachi, je suis devenu le doyen des présidents de clubs. Maintenant, je viens d’être élu à la tête de la LFP. Je ne ménagerai aucun effort pour répondre aux attentes de la famille du football. Dieu merci, j’ai de bonnes relations avec l’ensemble des présidents de clubs. On travaillera main dans la main tous ensemble et en collaboration avec la FAF pour accomplir notre mission au mieux. Je compte sur la mobilisation des membres de mon bureau à la LFP pour accomplir du bon travail. Donc, tous ensemble pour le meilleur.

Mohamed-Amine Azzouz