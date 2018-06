Jeux méditerranéens de TaRragone

Judo

participation décevante

De nos envoyés spéciaux :

Rédha Maouche et Youcef Cheurfi

Je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à expliquer la prestation de nos athlètes sur le tatami depuis l'entame de cette compétition», nous a déclaré le directeur technique de la fédération Algérienne de Judo, qui place ses espoirs dans le dernier judoka encore en lice, en l'occurrence Bouyakoub Lyes (-100 kg). «Je pense que c'est un tout.

Il y a, d'une part, le manque de préparation. Il faut savoir que les judokas de l'équipe nationale n'ont pas fait de stage depuis les derniers championnats d'Afrique des nations, au mois d'avril dernier. D'autre part, il faut reconnaitre que le mandat précédant du bureau fédéral a fait beaucoup de mal à la discipline. Au moment où toutes les fédérations demandent au ministre de la jeunesse et des sports l'attribution d'un centre de préparation, l'ancienne BF a abandonné le Dojo de Bouzaréah. A présent, nous sommes contraints de faire des demandes pour l'obtention de créneau d'entraînement dans les différentes salles, alors que la fédération disposait de sa propre infrastructure équipée de matériel moderne.» En effet, sur les treize judokas engagés dans la compétition à Tarragone, dont sept filles, neuf ont été éliminés. Après deux jours de compétition. C'est la première fois que le judo algérien est ridiculisé de cette manière sur les tatamis. Chez les filles, Moussa Meriem (-52 kg), Mecerreme Hadje

(-48kg), Halata Yamina (-57kg), Souad Belkhel (-70kg) Oualal Kawter (-78kg) Asselah Sonia (+78 kg)et Belkadi Amina

(-63kg) ont été balayées dès les premiers tours. Les garçons, à savoir Houd Zourdani (-66kg), Rebahi Salim (-68kg), Benamadi Abderrahman (-90kg), Nourine Fethi (-73kg) et Tayeb Mohamed Amine (+ de 100kg) n'ont pas fait mieux non plus. Même lors des repêchages, les Algériens n'ont pas su saisir l'occasion. Par ailleurs, le nouveau DTN, qui n'a que trois mois d'activité, prône le rajeunissement de l'effectif pour préparer une nouvelle génération de judokas capables de dominer le continent et de s'illustrer dans les compétitions internationales. «Après cette compétition, je vais me réunir avec le bureau fédéral pour faire le point sur les JM et leur donner les grandes lignes de mon plan de travail et ma stratégie pour les quatres années à venir. Personnellement, je compte rajeunir l'effectif des deux sélections nationales. Il y aura un renouvellement de plus de 70% des équipes féminine et masculine. Nous disposons d'une équipe juniors qui renferme des judokas de talent capables de reprendre le flambeau. Ils ont réalisé une bonne prestation lors des derniers championnats d'Afrique au mois de mai dernier au Burundi, où les filles et les garçons ont remporté un total de 28 médailles (14 or, 8 argent et 6 bronze) et une première place par équipe. Je vais donc principalement travailler avec ces jeunes, en gardant dans l'équipe les judokas séniors qui ont un réel potentiel. L'objectif sera de briller lors du championnat du monde juniors en octobre au Bahamas. Nous visons au moins un podium. Par la suite, cette sélection va préparer les championnats d'Afrique séniors, qualificatifs aux Jeux olympiques de Tokyo. Ça sera très court, mais si nous disposons des moyens nécessaires, je pense que nous pouvons qualifier quelques athlètes. Par contre, je reste optimiste pour l'avenir. Je pense qu'on gardant la stabilité au niveau des staffs et des athlètes, nous allons frapper avec force après les JO, où nous aurons plus de temps et gagner plus en expérience», nous a déclaré Salim Boutabcha, visiblement déçu. R. M.





Benbaziz et Houmri assurent le podium

Les pugilistes algériens sont tombés les uns après les autres en terre catalane. Jamais, ils n'ont eu une aussi mauvaise prestation. Après trois jours de compétition seulement, la boxe, qui traditionnellement fait partie des disciplines ayant toujours honoré l'Algérie, n' a pas vraiment brillé à l'occasion de cette 18e édition des Jeux Méditerranéens. Sur les huit athlètes engagés, cinq ont déjà été écartés. Kramou (-64 kg), Litim (-56 kg), Boudia Azouz (-75kg), Mordjane Ouassame (-52 kg), Bensaid Naceddine (-69 kg) et Ouarzedine (-91 kg) n'ont pas réussi à passer le cap des quarts de finale. Seuls Benbaaziz Réda dans la catégorie des moins de 60 kg et Houmri Mohamed (-81 kg) ont réussi à tirer leur épingle du jeu en passant aux demi-finales, synonyme de podium assuré. Le premier a vaincu l'italien Iozia. Il rencontrera au prochain tour le Turc Dogan.

Le second a battu l'Espagnol Camachon puis le Croate Cvetkovic. Pour son prochain combat, il sera confronté au Turc Malkan.

R. M.



Athlétisme finalistes et toujours pas de médaille



L'athlète algérienne de demi-fond Chenah Ryma a terminé neuvième en finale du 3000 mètres, jeudi soir, à Tarragone. Celle-ci a réalisé un temps moyen de 9. 53.24. «Je n’était pas loin de la Marocaine Guega Louiza (9.27.73), qui a remporté la course. Nous étions au coude-à- coude dans l'ultime tour de piste. J'ai lâché dans la dernière ligne droite de cette course. J'aurais pu faire mieux, avec une meilleure préparation. Dans ma spécialité, je doit réaliser régulièrement des stages de préparation en altitude. En Algérie, nous ne disposons pas de centre de préparation de regroupement en altitude. Je dois donc me déplacer à l'étranger pour me préparer. La fédération n'a pas les moyens pour me mettre dans de bonnes conditions de préparation. Elle fonctionne avec des crédits pour organiser des stages pour les athlètes», nous a déclaré Chenah, qui, pour rappel, est la seule femme au sein de le délégation d'athlétisme, ici à Tarragone, avant d'enchaîner : «Faute de moyens, mon entraîneur n'a pas pu faire le déplacement à Tarragone. Il m'aurait été d'une grande utilité et m'aurait certainement aidé à faire mieux. Par ailleurs, le sprinteur Mahmoudi Mahmoud a terminé en septième position dans la finale du 100 m, avec un temps faible de 10.61. La course a été remportée par le Turc Hervey Jack Ali (10.10). De leur côté, Abdelmalek Lahoulou et Saber Boukemouche se sont qualifiés pour la finale du 400m/haies, à l’issue des demi-finales, disputées au stade de Campclar. Le premier cité a franchi la ligne d’arrivée en 3e position en 50.54’, derrière le vainqueur français Ludvy Vaillant (50.02) et le Tunisien Zied Azizi (50.36). Son compatriote a par contre réalisé un temps de 50.64, lui permettant d'être qualifié, malgré une cinquième place.

R. M.

Rabah Chebah :



« Un exploit historique pour la lutte Algérienne »

Quel bilan faites-vous de la participation algérienne à ces JM ?



Pour ma part, j'estime que la participation algérienne aux Jeux de Tarragone est honorable. On savait pertinemment que nos athlètes n'allaient pas battre des records dans cette édition. Comme vous le savez si bien, il y eu beaucoup de problèmes au niveau des différentes fédérations, au lendemain du renouvellement des instances. Ce qui a engendré un retard dans la préparation. Nos athlètes n'étaient pas préparés comme il se doit pour ces joutes.

Dans beaucoup de disciplines, la compétition était d'un niveau mondial. Cela a eu un impact sur les résultats techniques de nos athlètes. La délégation algérienne compte 7 médailles jusque-là (2 or, 3 argents et 2 bronzes) et deux autres podium assurés avec nos deux pugilistes qualifiés pour les demi-finales. Avant la fin de ces jeux, je pense que nous pouvons encore glaner des médailles. Cela dit, nous avons discuté avec le ministre de la jeunesse et des sports, lors de son passage au village olympique pour encourager nos athlètes. Celui-ci est tout à fait disposé à aider les fédérations sportives et les athlètes. Nous avons décidé de relancer la formation à tous les niveaux, d'une part, et de donner les moyens aux jeunes talents prometteurs pour les préparer aux différentes compétitions internationales, à l'image des Jeux Olympiques.



Et pour ce qui est de la lutte ?



Pour ce qui est de la lutte, Je pense sincèrement que la discipline es en train de redorer son blason d'autan, après avoir connu un déclin les années précédentes. A Tarragone, le niveau de la compétition était très élevé. C'était un niveau mondial. Même si la fédération a souffert d'un manque de moyen considérable, nos athlètes ont pu quand même avoir une préparation adéquate.

Je suis honnêtement satisfait de la prestation de nos lutteurs. Notamment, Sid Azzara et Boudjemline qui ont été difficilement battu en finale par les champions du monde en titre de leur catégories respectives. Aussi, nous avons eu trois lutteurs, dont deux filles qui ont atteint les demi-finales. C'est un exploit historique. Je pense qu'à la venir, il va falloir compter avec nos jeunes lutteurs.



Nous avons appris la fugue d'une volleyeuse, à savoir Tamaalouth Sabrina, durant le séjour de la délégation en Espagne. Le confirmez-vous ?



Concernant la volleyeuse en question, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une fugue. Elle a quitté le village olympique avec ses bagages et son passeport en main. Celle-ci a été autorisée par le responsable de la délégation de volley-ball. Elle a été autorisée à se rendre à Barcelone pour rejoindre sa sœur qui vit là-bas.

Entretien réalisé par :

R. M.