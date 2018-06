Projet « Alger, Smart City » nouveaux modèles de start-up et participation de la diaspora

Des discussions entre la Banque mondiale (BM) et le ministère des Finances sont en cours, pour mettre en place un fonds de soutien au profit des start-up dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), a indiqué, jeudi à Alger, l’économiste en chef de la BM pour cette région, Rabah Arezki. «Des discussions sont en cours entre le ministère des Finances et la Banque mondiale, pour développer une plate-forme d’un fonds de soutien au profit des start-up de la région MENA», a déclaré à l’APS, M. Arezki, en marge du sommet international des Smarts cities (Villes intelligentes). S’agissant du potentiel algérien dans le domaine des villes intelligentes, il a assuré que «l’Algérie possède un énorme potentiel par sa jeunesse talentueuse avide de technologie, et peut aller loin dans le domaine de la conception des villes intelligentes». Cependant, a-t-il insisté, pour atteindre ce but, il faut déployer davantage l’internet haut débit fixe et mobile, et mettre en pratique le e-paiement (paiement en ligne) et le m-paiement (paiement via le mobile).

La réalisation de nouveaux modèles de start-up, l’internationalisation du programme et la participation de la diaspora algérienne au projet «Alger, Smart City» figurent parmi les recommandations dans un rapport rendu public à la clôture du sommet. Le rapport regroupe des analyses et recommandations d’experts algériens et étrangers relatives au projet, «Alger, Smart City», a-t-on indiqué auprès de la wilaya d’Alger, initiatrice du projet. Selon le document, le régime mis en place par les politiques publiques «jouera également un rôle essentiel, avec notamment la nécessité d’adopter une règlementation adéquate permettant par exemple aux start-up d’être opérationnelles rapidement, ou encore la création de fonds d’investissements qui permettront d’assurer un bon financement aux start-up». Les approches-pilotes menées dans le Hub d’innovation technologique, lancé à l’occasion du sommet, devraient contribuer à «consolider les bonnes pratiques» à cet égard. «Fort d’une feuille de route élaborée dans un objectif de création d’un environnement favorable sur une perspective de long terme, le projet Alger Smart City entend définir une manière novatrice de penser et de promouvoir des stratégies de développement socio-économique et d’inclusion», souligne cette source. Le rapport explique que «de nombreuses villes de par le monde présentent des similitudes avec Alger en termes de contraintes économiques et d’autres défis, notamment un accès insuffisant au financement pour les petites et moyennes entreprises, des financements privés limités où une économie trop peu diversifiée». «L’initiative d’Alger propose toutefois une approche de promotion de l’innovation qui est internationale et non conventionnelle, fondée sur le pragmatisme opportun, et que ses concepteurs entendent bien exporter».

Lors de la cérémonie de clôture, des prix ont été décernés aux meilleurs projets de jeunes porteurs d'idées innovantes parmi les 300 issus de toutes les régions du pays et de la communauté algérienne établie à l'étranger, en plus de dix start-up, ayant participé à un «hackathon» (concours de solutions innovantes) et à une «start-up compétition», les 26 et 27 juin, au niveau de «Dounia Parc», à Alger. À cette occasion, plusieurs intervenants ont salué l'organisation par l'Algérie du sommet international des villes intelligentes, à l'instar de M. Didier Nkurikiyimfura, représentant de l'organisation continentale «Smart Africa», qui a rendu un hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le parrainage de l'évènement, ainsi que les efforts du gouvernement algérien pour la «bonne organisation» de cet évènement international. (APS)