Immigration clandestine : les positions de l’Algérie saluées

De notre envoyé spécial :

Karim Aoudia

Une énième opération de rapatriement des migrants subsahariens a été initiée jeudi soir par les autorités algériennes, à partir d' Alger jusqu'à Tamanrasset.

Cette opération, la 83e du genre, concerne des migrants de nationalité nigérienne dans leur quasi totalité. 424 personnes, dont 110 femmes et 205 enfants, ont été transportées à bord de bus équipés de toutes les commodités nécessaires. Un voyage qui comporte des escales : la première à Laghouat, la suivante à Ghardaïa, puis In Salah, avant de rejoindre Tamanrasset.

Cette opération, sans faille, a nécessité la mobilisation des différents services relevant du ministère de l'Intérieur, du Croissant Rouge algérien , de la Dgsn, de la Protection civile et de plusieurs structures de santé. «Je salue la coordination entre les différents services qui n'ont ménagé aucun effort pour encadrer toutes ces personnes concernées par ce rapatriement» à affirmé le représentant de l'Organisation internationale d'immigration en Algérie, M. Pascal Reytjens. «Je tiens à remercier aussi le gouvernement algérien qui nous a permis d'assister pour la première fois à ce genre d'opération pour avoir une idée claire et précise concernant cette question sensible» a-t-il dit, mettant l'accent sur le fait que l'immigration clandestine est objet de trafic des «passeurs» qui tirent profit de la détresse des populations des pays subsahariens. «Ces réseaux sont de plus en plus nombreux», dit-il en se référant notamment aux informations recueillies par les bureaux de l’OIM présents, a t- il précisé, dans 14 pays de l'Afrique occidentale.

Les déclarations de

M. Reytjens confortent à juste titre la position de l' Algérie qui ne cesse d'alerter sur la prolifération des réseaux de passeurs. En effet, selon M. Hassen Kacimi, président du Comité interministériel chargé du suivi et de l'analyse des problèmes migratoires, 7.000 passeurs activent dans la ville d'Agades au Nord du Niger, qui ont tissé une véritable toile d'araignée. Les revenus issus du trafic des migrants qu'il acheminent clandestinement en direction notamment du territoire algérien s'élèvent à 140 millions d'euros par mois.

Le représentant de l' OIM rejoint par ailleurs la position qu'à toujours prônée l'Algérie à même d'apporter une solution pérenne et définitive au problème de l'immigration clandestine.

Il a, en effet, plaidé en faveur d'une coopération internationale dynamique, soit une action complémentaire incluant tout les pays touchés par cette question et ce, dit- il, «dans le respect de la souveraineté de chacun des États». L'objectif gagé de cette coopération n'est autre que celui d'aider au développement des régions d’où proviennent les migrants clandestins.

«Sans la coopération internationale, la question de l'immigration clandestine ne pourra pas avancer» a conclu M. Reytjens.

prise en charge des causes des flux migratoires en Afrique

L’Algérie pour une « démarche synergique »

L’Algérie a réaffirmé, jeudi, à Nouakchott, son adhésion à s’engager collectivement dans une démarche synergique pour prendre en charge les causes profondes qui sont à l’origine des flux migratoires que connait le continent africain. S’exprimant en sa qualité de chef de la délégation algérienne à la 33e session du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine, M. Noureddine Ayadi, Secrétaire général du MAE, a réaffirmé, au cours de son intervention sur l’examen de la situation humanitaire en Afrique, l’adhésion de l’Algérie à s’engager «collectivement dans une démarche synergique pour prendre en charge les causes profondes qui sont à l’origine des flux de migration que connait le continent africain». Il a relevé à ce propos que «ce fléau est exacerbé par les nombreux conflits et crises qui éclatent en Afrique», estimant que «la stratégie à adopter ne doit pas être confinée à sa dimension socioéconomique, mais doit être inscrite dans une optique plus large pour intégrer la dimension politique». Dans le même sillage, il a rendu hommage aux nombreux pays africains qui acceptent généreusement de consentir des «sacrifices énormes» en accueillant ces populations vulnérables et fragiles.

Les travaux de la 33e session du Conseil exécutif de l’UA ont débuté jeudi dans la capitale mauritanienne en préparation du 32e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains, prévu les 1er et 2 juillet prochains.