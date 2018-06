Portes ouvertes régionales sur la gendarmerie nationale à Sétif : Des avancées remarquables

Apres 3 jours d’intenses activités et la présence d’un nombreux public, les portes ouvertes régionales sur la gendarmerie nationale, organisées cette année à Sétif, et inaugurées par le général Tahar Moralent, chef du 5e Commandement régional de la Gendarmerie nationale en présence du wali et des autorités civiles et militaires, sont arrivées hier à leur terme, marquées par un succès à la mesure de l’événement. Placée sous le signe «Une institution sécuritaire au service de la patrie et du citoyen », cette importante manifestation, qui a occupé tous les espaces de la maison de la culture Houari-Boumediene, a mis en exergue les remarquables avancées qu’a connues ce corps constitué ces dernières années. Un véritable bond qualitatif, que les nombreux visiteurs de tous âges sont allés découvrir en parcourant tous les volets de l’exposition, qui atteste du haut niveau de formation mais aussi de la qualité des équipements de dernière technologie qui permettent aujourd’hui à la Gendarmerie nationale de se hisser aux niveau des exigences mondiales et constituer ainsi un maillon fort de l’institution militaire. Intervenant à l’ouverture de ces portes ouvertes régionales, le lieutenant-colonel Bourtali Abdenour, commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, n’a pas manqué de souligner l’importance et l’impact qu’est appelée à produire cette manifestation, désormais ancrée dans les traditions de la Gendarmerie nationale, aux plans de l’information, de la communication mais aussi, dira-t-il, de la consolidation de la relation de confiance avec le citoyen. Des portes ouvertes qui constituent aussi une ouverture sur la société et permettent au citoyen de s’enquérir des activités déployées par la Gendarmerie nationale pour veiller à la protection des biens et des personnes. Une mission d’autant plus importante qu’elle est constamment sous-tendue par la lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes avec des moyens modernes adaptés à toutes les missions. Une institution plus que jamais déterminée à renforcer son action de proximité et être toujours plus proche du citoyen dans un Etat de droit, dira l’intervenant, qui fera également état du rôle et de la mission qui échoient aux médias. Le commandant régional de la Gendarmerie nationale, qui procédera ensuite à l’ouverture de ces portes ouvertes, se penchera sur la place et la mission de la Gendarmerie nationale dans la dynamique d’une institution militaire toujours au service de la patrie et du citoyen. Une institution qui ne ménagera aucun effort pour abonder dans le sens des prérogatives qui lui sont conférées, notamment celles ayant trait à la sécurité des citoyens, faisant état par la même du riche patrimoine historique et des acquis de la wilaya de Sétif qui accueille cet événement. La projection d’un film sur les activités de la Gendarmerie nationale laissera place à une cérémonie, à l’issue de laquelle seront honorés des cadres de ce corps, des lauréats de l’examen de fin de cycle d’études primaires, des sportifs, les représentants locaux de la presse nationale et des responsables d’organisations. Des moments forts marqués aussi par ce vibrant hommage aux victimes du crash de l’avion militaire survenu à Boufarik et ce, avant la visite de l’exposition et des espaces de démonstration.

F. Zoghbi