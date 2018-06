École Supérieure de Guerre de Tamentfoust : Sortie de la 46e promotion des cours de commandement et d’État-major

L’Ecole de commandement et d’état-major de Tamentfoust, relevant de la 1ère Région militaire a été, jeudi, le lieu de célébration de la sortie de la 46e promotion des cours de commandement et d’état-major. Une cérémonie qui se veut être le couronnement de deux années d’efforts et de persévérance qui reflètent la contribution de cette prestigieuse école de formation, veillant à la préparation des élites qualifiées afin de leur permettre de diriger les hautes fonctions au sein de nos forces armées. La cérémonie a été présidée par le général-major Ahcen Tafer, commandant des Forces terrestres de l’Armée nationale populaire (ANP) en présence des hauts gradés de l’armée, des autorités locales, les familles des élèves officiers promus et de la famille du chahid Ismaïl Mokhtari.

Après avoir inspecté les carrés de la promotion sortante, qui lui a rendu les honneurs, le général-major Ahcen Tafer a procédé à la remise des diplômes aux 10 premiers lauréats, avant de baptiser cette promotion du nom du chahid Mokhtari Ismaïl. La promotion sortante a prêté serment, avant de remettre l’étendard de l’École à la prochaine promotion. Dans son intervention traditionnelle au début de chaque sortie de promotion, le commandant de l’École, le général-major Abderrahmane Benseghir a exprimé sa « reconnaissance » à tous ceux qui ont contribué à la formation de cette promotion, saluant « l’intérêt constant du haut commandement de l’Armée nationale populaire, à sa tête le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaid Salah, pour le développement et la mobilisation des moyens pédagogiques et l’amélioration des méthodes de formation et aussi pour le soutien financier et moral assuré à l’École ». Le commandant de l’École militaire a mis en avant les grands axes de la formation théorique, pratique et militaire dispensée une année durant au sein de son établissement mais aussi les connaissances scientifiques et militaires qui ont été transmises par des professeurs qualifiés qui seront d’un grand apport pour les élèves promus dans leur carrière militaire.

A la fin de son intervention, le commandant de l’École a appelé les diplômés «à s’imprégner des nobles valeurs et principes de la génération de Novembre, à faire preuve de discipline, de sérieux et de dévouement dans l’accomplissement du devoir pour préserver la sécurité et la stabilité du pays et son intégrité territoriale. La promotion, qui a eu l’honneur de porter le nom du Chahid Mokhtari Ismaïl, comprend des promus de différentes Armes et des officiers stagiaires des pays voisins et amis. Un film documentaire sur les missions de l’École, créée le 21 octobre 2009 en vertu du décret présidentiel 09-45, a été projeté. A l’issue des festivités de la sortie de promotion qui intervient à chaque fin d’année pédagogique, un hommage a été rendu à la famille du chahid par le ministère de la Défense nationale. En marge de cette cérémonie, le général-major Ahcen Tafer, commandant des Forces terrestres, a baptisé l’École du nom du Chahid Hamouda Ahmed dit Si El Haoues, né en 1923 dans les Aurès et tombé au champ d’honneur le 28 mars 1959 dans la région de Boussaâda au côté de son compagnon d’armes le colonel Amirouche, lors d’un traquenard mis en place par l’armée coloniale.

Mohamed Mendaci