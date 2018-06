Eau potable dans les zones rurales : Un défi à relever

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a mis l'accent, jeudi à Bouira, sur la nécessité d’atteindre toutes les zones rurales et éparses du pays, via le renforcement des projets d’alimentation en eau potable, qualifiant cet objectif de «nouveau défi à relever».

«Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, insiste toujours sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment ceux des zones rurales et éparses. Nous devons atteindre cet objectif. Il s’agit d’un nouveau défi à relever», a déclaré le ministre, au cours de sa visite à Bouira, où il a inauguré une série de projets de son secteur. Le ministre a réaffirmé la «grande volonté» de l’État, ainsi que son département, d’accompagner les autorités locales de chaque wilaya, en vue de réaliser progressivement les différents projets de développement, notamment dans les régions rurales et enclavées. Les pouvoirs publics ont alloué une enveloppe financière de 31 milliards de dinars, pour le renforcement de l’alimentation en eau potable à travers 700 communes déficitaires en la matière à travers le pays. Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un plan d’urgence lancé depuis des mois, dont l’avancement du programme a atteint les 70%. «Il y a 600 communes déficitaires qui sont déjà prises en charge, et il ne reste que 100 autres communes à prendre également en charge», a assuré le ministre, lors d’un point de presse. «Nous avons franchi de grands pas, et le développement se poursuit toujours», a affirmé Hocine Necib. Le ministre s’est réjoui du fait que son secteur ait franchi de grands pas dans la réalisation des différents programmes liés à l’alimentation en eau potable. «La situation a beaucoup changé par rapport aux années 2015, 2016 et 2017», a-t-il dit, à ce propos. Actuellement, le programme d’alimentation des différentes communes en H24 a atteint un niveau de 45 % à travers le pays, a fait savoir le ministre, qui a réitéré l’engagement de l’État à renforcer l’AEP à travers les différentes zones du pays, pour qu’elles soient alimentées de façon continue. «Les pouvoirs publics ont mobilisé de gros moyens financiers pour réaliser ces projets et atteindre ce niveau d’amélioration en matière d’eau potable», a indiqué M. Necib, au cours de sa visite. Dans la wilaya de Bouira, une enveloppe de 500 millions de dinars a été consacrée au programme d’urgence destiné au raccordement des communes montagneuses (Boukram, Maâlla, Guerrouma, Souk Lakhmis et El-Mokrani) aux systèmes des grands transferts des barrages Koudiet Acerdoune. Les systèmes des grands transferts des barrages Koudiet Acerdoune et Tilesdit à Bouira ont permis d’améliorer l’alimentation en eau potable, à travers toute la wilaya de Bouira. «Cette situation sera améliorée davantage d’ici à la fin de l’année 2018, par l’achèvement des actions engagées dans le cadre du programme complémentaire d’urgence qui s’ajoute au programme en cours de réalisation», a expliqué le ministre, au cours de sa visite à Bouira. En matière d’assainissement, la wilaya de Bouira compte trois stations d’épuration des eaux usées opérationnelles à Lakhdaria, Bouira et à Sour El-Ghozlane. Le taux d’épuration des eaux usées a atteint les 45 %, selon les chiffres donnés par les responsables locaux du secteur. La wilaya de Bouira a bénéficié aussi de la levée du gel pour la réalisation de la station d’épuration d’Aïn Bessam, d’une capacité de 11.000 m3/jour, pour une enveloppe de deux milliards et demi de dinars, selon les détails recueillis au cours de la visite.