Sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie : Sonelgaz lance une caravane nationale en juillet

La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC), filiale du groupe Sonelgaz, annonce dans un communiqué rendu public jeudi, l’organisation, du 1er au 20 juillet prochain, d’une caravane nationale de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie en collaboration avec la Radio algérienne.

La caravane «Consommez mieux, payer moins» se déroulera en trois étapes dans 16 wilayas du pays. La même source relève que l’Algérie demeure exposée «aux aléas d'une consommation qui va crescendo». Outre le fait d’inculquer aux clients les gestes simples à adopter pour maîtriser leur consommation d’énergie et réduire par conséquent leur facture, la SDC veut également inciter la population à agir pour une cause d'intérêt général en réduisant la consommation d'énergie durant la pointe, ce qui contribuera à l'équilibre du système électrique.

À ce sujet, il y a lieu de rappeler, comme l’avait souligné le ministre de l’Energie, l’Algérie a investi, de 2010 à 2017, 150 milliards de dollars dans les centrales électriques. «Cette enveloppe financière a permis la création de nouvelles centrales qui portent aujourd’hui la capacité de production nationale à

18 000 mégawatts contre 3 900 MW seulement en 2000», déclarait Mustapha Guitouni. En 2016, l’Algérie avait produit 14 MW, en 2017 la production était d’environ 16.000 MW. Ce qui a permis d’équilibrer l’offre et la demande. Sonelgaz a établi un important programme décennal (2017-2027) portant sur la réalisation de plus de 34.000 kilomètres de réseau électrique, 300 postes d'électricité ainsi que plus de

3.000 km de réseau pour le transport de gaz à travers le pays. Sur les projets attendus pour palier aux déficits enregistrés à travers le pays en termes d'électricité, Sonelgaz est entrain de réaliser deux centrales électriques qui seront livrées d'ici 2027. ces dernières permettront la production de 8.000 mégawatts additionnels.

«La Sonelgaz continue de se développer et accompagner le processus d'industrialisation du pays, et cela constitue un challenge pour nous. Nous devons être à la hauteur de ces aspirations en vue d'accompagner tous les différents secteurs dans le développement comme la dotation des périmètres agricoles irrigués en énergie électrique, ainsi que les zones industrielles», a précisé M. Arkab, PDG de l’entreprise.

En termes de statistiques, 20 à 25 % de la production annuelle d’électricité sert de réserve à laquelle on a recours en cas de nécessité En définitive, la rationalisation de l’utilisation de l’électricité pourrait contribuer à économiser de grosses sommes d’argent. Les foyers algériens consomment presque dix fois plus d’électricité que les normes internationales et deux fois plus que la moyenne des pays maghrébins.

En moyenne, un foyer algérien consomme de 1.800 à 2.000 kilowatts-heure/an alors que la norme se situe entre 200 à 250 kilowatts-heure/an. A l’origine de cette consommation excessive est le choix porté sur des équipements «énergivores». D’où les nouvelles orientations du Gouvernement, incluses dans la loi de finance 2018, qui préconisent le rehaussement de la taxation des produits de luxe, activités polluantes et les produits énergivores.

Fouad Irnatene