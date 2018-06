Environnement - Sidi Boudrahem à Béjaïa : Fermeture du centre d’enfouissement technique

La visite de travail et d’inspection effectuée jeudi par la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, dans la wilaya de Béjaïa, a permis de constater la situation alarmante de la dégradation de l’environnement en général et du problème récurrent de la collecte des déchets ménagers en particulier. Accompagné du wali par intérim, du président de l’APW, du P/APC de Béjaïa et des élus locaux, madame la ministre, qui a visité le musée des microsystèmes biologiques de synthèse au Parc national du Gouraya (PNG), qui consiste en la protection de la faune et de la flore, a présidé la cérémonie de signature d’un protocole d'accord signé entre le Parc national de Gouraya, la direction de l'éducation et celle de l'environnement, pour l'installation des clubs verts scolaires, dont la mission principale est la sensibilisation, la prévention et la protection de l'environnement, avec des actions concrètes, avant de demander au directeur du PNG d’élaborer un programme de visites au profit des enfants des colonies de vacances issus des différentes wilaya et séjournant actuellement dans les camps de vacances du littoral de Béjaïa, pour découvrir ces espèces d’animaux protégés. Au musée de Bordj Moussa, l’hôte de la wilaya a rencontré les associations de protection de la nature, de l’environnement et de la mer, à savoir Nemla, Assirem Gouraya, Ardh, les amis de Gouraya et Gehimeb, qui ont exposé leurs travaux des actions engagés sur le terrain et qui ont été longuement encouragés par Mme la ministre. La ministre s’est rendu également à l’unité EPE emballage (Ex-complexe jute), où elle a visité une exposition de modèles d’emballage et de cordage, et éventuellement une proposition d’un projet pour la production de sacs à pain en fibre naturelle pour éradiquer le sac en plastique, un modèle qui n’a pas été présenté ni vu le jour. Plus loin, le centre commercial Ritaj, et en collaboration avec l’association «la Citadelle Casbah», a présenté à la ministre un modèle de filet et de couffin traditionnels qui seront commercialisés au centre pour éradiquer l’usage du sac en plastique, suivie de la signature d’une convention de partenariat. La pépinière de la direction des forêts et le nouveau siège de la maison de l’Environnement ont reçu la visite de la délégation ministérielle, où des explications ont été fournies au premier responsable du secteur sur le fonctionnement des deux structures. Pour mieux évaluer la dégradation de l’environnement dans la wilaya de Béjaïa, qui croule sous le poids des immondices, la ministre a visité le site de la décharge sauvage de Boulimat, le point noir de pollution du littoral sur la côte ouest, zone touristique, et dont tout l’itinéraire été jonché de multiples dépotoirs. Mme Zerouati a souligné que «cette décharge sauvage, qui est d’ailleurs située dans une zone touristique et dans un domaine forestier à préserver, fera l’objet d’une réhabilitation des travaux de dépollution et de réhabilitation de site de la décharge sauvage de Boulimat, pour une estimation financière de 800 millions de dinars». Des travaux qui consistent en le nettoyage du site, le terrassement de la terre superficielle, le stockage et la mise en place d’un système de dégazage. Au même moment, les citoyens du village Ahlil, relevant de la commune de Oued Ghir, ont investi le Centre d’enfouissement technique (CET) de Sidi Boudrahem, pour exiger encore une fois sa fermeture totale et sans condition après tous les désagréments vécus suite à l’infiltration du lixiviat qui se déverse dans la nature. Mme la ministre, qui a tenu à se rendre sur les lieux, a longuement discuté avec les protestataires et écouté les doléances et préoccupations des citoyens de ce village, en proposant une solution préventive, avec la pose et la mise en service d’une unité de traitement de lixiviat d’un montant de 200 millions de dinars, avec une station de traitement monobloc par osmose-inverse, d’une capacité de 80 m3/jour. Mais ces habitants, en optant pour le dialogue de sourds, ont campé sur leur décision de fermeture. Sur ce, le ministre a examiné de près le site abandonné et décida sur place sa fermeture totale. Certes, une fermeture qui soulagea cette frange de la population, mais, à défaut de remplacement, le chef-lieu de la wilaya sera confronté à une situation plus compliquée pour la collecte des déchets, et éventuellement le retard considérable de la mise en services de l’EPIC bloquée pour un problème financier au niveau de la trésorerie communale. Le CET s’étend sur une superficie de 29 hectares et prévu pour une capacité de 220.000 m3, pour traiter un seul casier, à savoir les ordures ménagères. Son coût global, estimé à quelque 25 milliards de centimes, puis réévalué, a été ouvert pour quelques mois en août 2015, puis fermé par les habitants d’Oued Ghir depuis deux années, pour un problème de non- conformités avec les normes environnementales. À Akbou, l’hôte de la wilaya a visité l’unité Rivaplast pour la récupération et le recyclage des déchets, et Général Emballage, pour la fabrication du carton ondulé, avant de mettre en service le raccordement en gaz naturel de 1.000 foyers dans la commune de Boudjellil. La ministre a signalé que l’État encouragement toutes les initiatives engagés dans la préservation de l’environnement.

Mustapha Laouer