Prisonnière palestinienne souffrant de graves brûlures : Israël refuse son transfert à l’hôpital

La prisonnière, Israa Jabees de la ville d'El-Qods occupée, a besoin de plusieurs actes chirurgicaux et l’administration pénitentiaire de l’occupation israélienne retarde son transfert à l’hôpital, alors qu'elle continue à souffrir des suites de graves brûlures et de l'amputation de ses doigts, a rapporté jeudi l'agence de presse palestinienne WAFA. "Jabees a besoin d’une chirurgie au niveau des mains, des oreilles et du visage, doit traiter ses dents et a besoin d’une tenue spéciale pour ses brûlures au corps", s'est indigné l’avocat du Club du prisonnier. La prisonnière a été arrêtée le 10 octobre 2015 après que les soldats de l'occupation avaient ouvert le feu sur son véhicule ayant explosé. Ce qui avait causé l’amputation de ses doigts et provoqué des brûlures au niveau de son visage, sa tête, sa poitrine et ses doigts. Cette mère d'un enfant a été condamnée par les autorités de l’occupation israélienne à 11 ans de prison ferme. Mercredi, le même avocat a évoqué le cas d'un autre prisonnier souffrant de douleurs au dos en raison de la torture israélienne pendant son arrestation, le 7 mars dernier, dans le campus de l’université de Birzeit. Il s'agit de Omar Kiswani, 24 ans, du village de Beit Iksa à El-Qods, incarcéré dans la prison israélienne "Ofer". "Le médecin lui a juste donné des calmants", a souligné l'avocat. Kiswani a affirmé, selon son avocat, qu’il a été exposé à "un interrogatoire cruel et en continu" dans la prison ''Al-Maskubiya'', pendant plusieurs jours et une torture physique et psychologique. Le jeune a également été" interdit de rencontrer l’avocat pendant deux mois", a rapporté l'agence Wafa. Début juin, faute de prise en charge médicale adéquate et à temps, un adolescent palestinien détenu, âgé de 18 ans, avait perdu la vue, avaient indiqué des responsables palestiniens, appelant les institutions internationales à enquêter sur la politique de négligence médicale pratiquée par l'administration pénitentiaire de l'occupant israélien contre les prisonniers palestiniens malades. Le chef de la commission des prisonniers et ex-prisonniers, Issa Qaraqa'a, avait appelé les institutions internationales à enquêter sur la politique de négligence médicale pratiquée par l'administration pénitentiaire contre les prisonniers palestiniens malades. Ladite commission avait fait état, dans un communiqué, que 1.500 prisonniers souffrant de maladies chroniques et 15 autres étaient en soins permanents à la clinique de la prison de Ramallah et étaient victimes de négligence médicale y compris le retard de leurs traitements.