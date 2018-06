Conférence de presse de Cheb Wahid : Lancement du clip de sa dernière chanson je regrette

Auteur, compositeur et interprète de la chanson raï et sétifienne, Cheb Wahid a procédé au lancement de son clip de sa dernière chanson intitulée Je regrette écrite et composée par Wahiba Boudib et ce, au niveau de l’hôtel Emir Cheraga.

En effet, c’est en présence d’un parterre de journalistes et une pléiade d’artistes algériens de renom, à l’instar de la grande actrice Mme Farida Krim, Cheb Billel Sghir et Salim Chaoui, que Wahid a annoncé le lancement sur Youtube de son dernier clip. A l’instar de quelques interprètes de ce genre musical, Wahid, depuis son lancement dans le domaine artistique, a toujours veillé à véhiculer la bonne image et interpréter des chansons propres. Organisée par RCP de Riad Bouattou, cette conférence de presse, sous le patronage de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) et l’Office National des Droits d’Auteur et Droits Voisins (ONDA), a été marquée par la présence du réalisateur égyptien Ahmed El Borgui réalisateur du clip et de Tarek Hachemane producteur skyprode ainsi que le grand artiste Lyes Nezali dans l’arrangement musical.

Les séquences du clip qui durent plus de six minutes ont été tournées dans la ville italienne Milan.

S. O.