Rilès en concert : La nouvelle star du Rap fait vibrer Alger

Après s’être fait connaître sur le web et les réseaux sociaux depuis des années déjà, Rilès assure aujourd’hui carton plein auprès de ses fans ! Dans la soirée de mercredi dernier, le jeune artiste, âgé à peine de 22 ans, a transporté les présents du théâtre de verdure El Hadi Flici à Alger, sur une autre planète le temps d’un concert.

Ainsi, plus de 2.500 jeunes étaient venus acclamer la nouvelle star du rap au théâtre de verdure. Ce concert a englobé les chansons de son album sorti en 2014 Vanity Plus Mind, un album exclusivement en anglais ainsi que toutes ses créations et compositions.

Après une entrée fracassante, Rilès a immédiatement mis le feu sur scène accompagné des cris des fans… Un début de concert Hot. Une énergie incroyable, des danseurs super dynamiques, une joie de vivre extraordinaire… Rilès ne fait pas les choses à moitié. 22 ans et déjà star montante au niveau international, Rilès, né le 4 janvier 1996 à Rouen, France, d’origine algérienne, artiste autodidacte, Rilès est auteur-compositeur-interprète, il se fait connaître sur la toile depuis sa chambre où il fait tout, tout seul.

Rilès est devenu le premier artiste non-américain à signer directement un contrat avec la grande maison de disque Republic Records et Sony/ATV Music. La nouvelle est annoncée en mars dernier sur ses réseaux sociaux, ce label prestigieux produit des artistes mondialement connus tels que Drake, Ariana Grande, The Weeknd, Nicki Minaj ou encore Mika et Stromae. Maîtrisant le flow, les textes et le rythme, sa musique est un condensé de rap, pop et sonorités orientales, Rilès a très vite séduit le public, très présent sur les réseaux sociaux, c’est d’ailleurs là où il débuta clairement sa carrière en postant chaque dimanche un titre sur Youtube.

Le concert de Rilès a été organisé par la société de production de spectacles divers ; Keral productions, qui n’en est pas à sa première prestation. En effet le dernier spectacle en date est le Alger mon humour avec Nawel Madani qui a eu lieu en janvier dernier. Sihem Oubraham