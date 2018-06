Le ministre de la culture se recueille sur la tombe de Matoub Lounès : Un geste fort

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s’est recueilli, dans l’après-midi de jeudi dernier, au village Taourirt Moussa, Tizi Ouzou, sur la tombe du chanteur, compositeur et chantre de la culture amazighe, Lounès Matoub, et ce à l’occasion de la commémoration du 20e anniversaire de son assassinat dans un attentat terroriste survenu le 25 juin 1998.



Azzedine Mihoubi, accompagné par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali et la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du barde assassiné qui a été ‘‘ressuscité’’ le 25 juin dernier par de grandioses et exceptionnelles festivités commémoratives du 20e anniversaire de sa disparition organisées par la fondation portant son nom, la direction de la culture et le mouvement associatif local. Le ministre de la Culture, dont son département a fortement contribué à la réussite de ces festivités commémoratives à travers sa direction locale de la culture et l’ONCI, s’est longuement entretenu avec la famille de Lounès, dont sa mère, Nna Aldjia, est toujours à la recherche de la vérité sur l’assassinat de son fils.

La visite du ministre de la Culture à Taourirt Moussa pour se recueillir sur la tombe du chanteur et militant de la revendication identitaire est un signe fort de l’intérêt que porte le ministère de la Culture à tous les artistes du pays et surtout à ceux qui se sont sacrifiés pour la défense et la promotion de la culture nationale et ce, conformément aux instructions de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui ne cesse d’insister sur la nécessité de rendre hommage aux artistes qui contribuent par leur art et créations artistiques diverses au rayonnement de notre culture.

Bel. Adrar