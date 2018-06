Lutte contre la cybercriminalité : Le visible et l’invisible

La cybercriminalité se résume dans l’ensemble des infractions liées aux technologies de l’information et télécommunication en général, et internet particulièrement. Elle revêt de nombreux visages et ne cesse de s’amplifier; usurpation d’identité, détournement de mineurs, abus de confiance, escroqueries, espionnage, piratage, vol d’informations…

Profitant de l’anonymat dont ils disposent, les cybercriminels s’attaquent aux plus vulnérables pour arriver à leurs fins. Parmi les types de cybercriminalité les plus répandus, nous trouvons le cyber-harcèlement, le chantage, les insultes, les rumeurs ou encore les menaces et la pédophilie. En l’absence de contenu algérien, nos internautes vont voir ailleurs, sur des serveurs étrangers et via des canaux inconnus et non identifiables, ce qui les expose encore plus à la cybercriminalité, déjà entrée dans les mœurs des autres pays. De plus, la population algérienne, peu habituée à ce type de risque, semble négligente, voire inconsciente, quant aux conséquences de la cybercriminalité. Le réflexe de se doter d’un antivirus performant n’existe pas encore chez le grand public en Algérie. La pénétration de ce type de software reste des plus faibles dans nos foyers, la jeunesse connectée préférant des copies illégales ou gratuites, peu fiables et surtout périssables. Les Algériens ont besoin de sensibilisation, d’éducation, de préparation quant à l’ère numérique qui se pointe. Les dangers de la cybercriminalité chez nous sont pris en charge par les autorités, gendarmes et police en tête, avec les moyens dont ils disposent.



Formation au profit des magistrats



Il existe un centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité (CPLCIC) relevant de la gendarmerie nationale. Il assure le traitement des dizaines d’affaires de cybercriminalité et s’est déjà forgé une bonne réputation. La création de cet organe a été édictée par la loi n°09-04 du 5 août 2009. Les cyber-gendarmes ont été formés aux USA et au Canada, et forment actuellement les sous-officiers er officiers de la gendarmerie. Le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité (CPLCIC) a traité en 2017 quelque 1.000 crimes cybernétiques dans le cadre de l'assistance apportée aux unités territoriales de la Gendarmerie nationale, soit une hausse de 68% par rapport à l'année précédente. La DGSN, de son côté, a mis en place un plan d'action complémentaire visant à doter les personnels de la Sûreté de moyens technologiques innovants pour lutter efficacement contre toute forme de cybercriminalité en vue de «garantir» un espace électronique sécurisé pour tous. la recrudescence des crimes cybernétiques —qui ne se limitent pas seulement à attaquer les individus et leurs biens mais également les systèmes informatiques— a amené le secteur de la Sûreté nationale à créer un service spécialisé dans la lutte et la prévention contre ces crimes et à approuver des programmes de sensibilisation avec les partenaires concernés et la société civile pour hisser le niveau de conscience quant aux dangers de l'Internet, particulièrement chez les mineurs. 2.130 affaires de cybercriminalité ont été recensées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en 2017, contre 1.055 cas de cybercriminalité enregistrés en 2016, représentant une hausse annuelle de près de 102%. Par ailleurs et depuis 2006, une série de mesures connexes ont été prises par l’Algérie pour se préparer à combattre toutes formes de cybercriminalité, à toutes les échelles de la société. Parmi elles, des formations octroyées par des institutions spécialisées qui ont déjà fait leurs preuves dans le domaine. Le FBI a ainsi dispensé une formation au profit des magistrats algériens en 2010, sur l’utilisation des preuves électroniques lors d’enquêtes sur la cybercriminalité. Un atelier qui avait satisfait les présents et avait posé la première pierre d’une série de coopérations dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité.



Par quoi les Algériens sont-ils le plus menacés ?



Conçus à la base comme des outils de socialisation, Facebook, Twitter, Google, Instagram et autre YouTube ont, de nos jours, largement dépassé leurs objectifs primaires. Evidemment ils ont leurs avantages : une diffusion large, sans frontière, rapide et efficace. Des distances raccourcies, des personnes rassemblées, des perdus retrouvés. Mais pas que.

Force est de constater que les réseaux sociaux ont leurs lots de désagréments. Faut-il s’en méfier pour autant chez nous ? Et plus précisément, par quoi les Algériens sont-ils le plus menacés ? «En ce qui concerne l’Algérie, il n’y pas une menace spécifiquement pour le pays. Il est certain que l’utilisateur algérien, que ce soit chez lui ou dans le monde de l’entreprise, est exposé comme n’importe qui sur la planète. Les profils et données des utilisateurs, professionnels ou particuliers ont une valeur aujourd’hui, et c’est ce qui intéresse les cybercriminels. Il faut avoir une vue d’ensemble; à savoir ne pas se focaliser seulement sur les menaces. Internet est le miroir de la société. Il faut donc aussi se pencher sur la façon dont les utilisateurs surfent sur Internet.

Associer une solution technologique, qui puisse répondre aux menaces d’aujourd’hui et de demain à un vrai travail d’éducation et de sensibilisation est une démarche efficace pour impliquer l’utilisateur dans la sécurité de ses données. Il faut que le réflexe de protection de l’identité numérique de l’utilisateur algérien soit le même que dans la vie réelle», nous dira l’expert en nouvelles technologies M. Menad. «Internet est devenu une partie à part entière de notre vie du fait qu’il véhicule nos informations et qu’il constitue un support à nos relations, à nos communications ainsi qu’à notre vie professionnelle. Il est donc primordial d’apporter cette notion de sécurité à cet outil révolutionnaire qui rythme nos vies depuis plusieurs années déjà et qui le fera pour bien d’autres encore», conclut le spécialiste.

Commandant Bachar, responsable du CPLCIC



«Le nombre des affaires traitées par le Centre est passé à 905 en 2017»

Avec la numérisation de la société et de l'économie et le développement des nouvelles technologies, les crimes et délits se multiplient dans le cyberespace. Comment les forces de la gendarmerie nationale abordent-elles cette problématique ?

«Le commandement de la Gendarmerie nationale a entrepris des mesures concrètes pour la modernisation de l’institution et adapté ses méthodes selon les nouvelles exigences imposées par la prolifération de la criminalité de tout bord, notamment les infractions électroniques. A cet effet, le plan de développement de l’institution repose sur trois axes, à savoir :

Sur le plan organisationnel : la création et la mise sur pied de plusieurs structures et unités spécialisées, dotées de moyens et équipements adaptés à leur missions, tels que l’institut national de criminologie et criminalistique (INCC), le Centre de Recherche et de Développement (CRD), le Centre de Prévention et de Lutte Contre la Criminalité Informatique et la Cybercriminalité (CPLCIC). Sur le plan du personnel : le personnel a constitué un grand chapitre du plan de modernisation de l’institution, à travers le lancement de plusieurs formations académiques de haut niveau (doctorat, Master, etc.), sur les différentes techniques d’investigations spéciales, au niveau national et à l’étranger, dans les différentes universités et établissements de formation.

A ce titre il y a lieu de préciser, également, que dans le cadre de la protection des mineurs, les éléments des brigades de protection des mineurs ont bénéficié des formations spécialisées en matière de protection des enfants des dangers d’Internet.

Sur le plan de la Communication : le développement de l’institution a été accompagné par une action de communication pertinente en direction du citoyen, afin de développer sa culture sécuritaire, à travers différentes actions de proximité. A cet effet, plusieurs plateformes numériques d’information ont été mises à la disposition du public, qui couvrent différents aspects de la vie quotidienne du citoyen, à l’instar du numéro vert «10-55», l’application d’informations routières «Tariki» et le site de pré-plainte «PPGN» ; Le CPLCIC dispose de moyens techniques adéquats pour mener des investigations dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Depuis sa mise sur pied en 2008, le nombre des affaires traitées par le Centre s’est vu augmenter d’une façon remarquable, en passant à peine quelques dizaines d’affaires, en atteignant les 905 affaires en 2017.

Cette évolution de l’activité «cyberenquête» est due principalement à l’expansion de l’utilisation de l’internet dans la société algérienne, notamment avec l’avènement de la 3G et 4G, et les conséquences qui en résultent en matière d’utilisation frauduleuse et malveillante de cette technologie. Un autre facteur très important ayant favorisé cette évolution du nombre d’affaires est l’émergence de la culture de dénonciation chez le citoyen algérien. A l’instar des années précédentes, l’activité du CPLCIC durant l’année 2017 a considérablement évolué par rapport à l’année précédente. En témoigne le nombre d’affaires traitées, qui constitue une augmentation d’environ 68,21 % par rapport à l’année 2016 (538 affaires), la diversité des infractions constatées et l’étendue des unités requérantes concernées».



La lutte contre le cyber crime nécessite un travail d’ensemble ; la police et la gendarmerie sont des acteurs essentiels, mais également les fournisseurs d’accès à internet et les cybercafés. cette collaboration entre les secteurs public et privé existe-elle ? Et qu’en est-il de la coopération internationale ? l’Algérie est devenue membre du groupe Egmont en juillet 2013 et a signé 17 protocoles d’entente et d’accord d’échange d’informations avec des homologues d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, comment se passe cette collaboration ?

«L’aboutissement des enquêtes en matière de cybercriminalité nécessite impérativement une collaboration étendue entre les services de police judiciaire et les fournisseurs d’accès à Internet, qui détiennent les informations d’identification des présumés suspects impliqués dans des actes délictuels. Cette collaboration se fera, toujours, sous la supervision de l’autorité judiciaire territorialement compétente. La coopération internationale joue un rôle déterminant dans la résolution des enquêtes liées à la cybercriminalité, vu le caractère transfrontalier et international de certains faits délictuels y afférents. Dans ce cadre, le législateur algérien a introduit des dispositions encadrant les aspects de la coopération et l’entraide judiciaire internationale en matière des infractions électroniques, à travers la loi 09-04 du 5 août 2009, relative aux règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées aux TIC. Par ailleurs, l’Algérie a, également, adhéré à la Convention Arabe pour la Lutte contre la Cybercriminalité, ratifiée par le décret présidentiel n°14-252 du 8 septembre 2014. Cette convention vise à consolider et à renforcer la coopération entre les Etats arabes en matière de lutte contre la cybercriminalité, aux fins de prévenir les risques de ces infractions et préserver ainsi la sécurité des Etats arabes, leurs intérêts et l'intégrité de leurs sociétés et de leurs individus. A ce stade, il est à signaler que le seul instrument juridique international face à la cybercriminalité est la Convention de Budapest, élaborée par le Conseil de l’Europe le 23 novembre 2001, qui regroupe des pays membres et non membres aux Conseil de l’Europe. D’autre part, il y a lieu de préciser, également, qu’un autre texte international sous l’égide de l’ONU est, actuellement, en cours d’élaboration, et dont l’Algérie a exprimé son soutien à l’occasion de la 4e réunion du groupe intergouvernemental d'experts à composition non limitée sur la cybercriminalité, tenue du 3 au 5 avril 2018 au siège de l’ONUDC à Vienne, qui a connu la participation d’une délégation algérienne, dont des experts de la Gendarmerie nationale».

Abderrahmane Arar, président du réseau NADA

« On doit renforcer les mécanismes de protection des mineurs »

La question de la protection des enfants en ligne demeure de nos jours pour la famille et la société, une inquiétude et une préoccupation. Quel état des lieux faites-vous à propos de cette situation ?

«Avant que le jeu dévastateur de la baleine bleu fasse fureur dans la société algérienne en attaquant la tranche qui a le plus besoin de protection ‘’les enfants’’, le Réseau Algérien pour la défense des droits de l’enfant «NADA» avait organisé plusieurs compagnes de sensibilisation à l’école verte «ELIKRAM» en compagnie des parents et des enfants car on ne peut former ou sensibiliser les parents sans leurs enfants et vice versa. Après que le jeu sordide de la baleine bleu a fait vivre les familles algériennes dans une panique et une paranoïa générale. Le réseau «NADA» a organisé une session de formation afin de sensibiliser sur les risques d’internet dans une formation de trois jours, du 27 au 29 décembre 2017, avec une quinzaine de parents avec leurs enfants qui ne dépassent pas l’âge de 18 ans, sous la thématique de la prévention, la sensibilisation et la lutte contre les risques d'internet en collaboration avec «Groupe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme SPA ». Désormais, avec la solidarité, la sûreté nationale et les différentes associations et organismes de la société civile on essaye de protéger les enfants algériens de toute menace, on ne reçoit plus de victimes de la baleine bleue, mais ce n’est toujours pas assez car la cybercriminalité sera une actualité tant qu’on n’a pas renforcé les mécanismes de protection avec plusieurs outils technologiques et des spécialistes du domaine!»



Vous estimez donc que la faiblesse des mécanismes de contrôle est à l’origine de ces cybers crimes contre les enfants ?

«Evidemment, les mécanismes de contrôle de ce fléau, nouveau pour la société algérienne, est à l’issue de l’inconscience sociale du danger que cette dernière peut dégénérer et au manque d’outils de défenses tels que des logiciels de protection et des spécialistes du domaine tels que les informaticiens. D’un manque de sensibilisation sur ce sujet et sur le rôle principal des parents au contrôle méticuleux des activités de leurs enfants sur internet. D’un manque d’investissement sur les formations des parents et de leurs enfants sur les risques d’internet.

L’Accompagnement des parents, des adolescents et des enfants est une étape essentielle sur la démarche de protection des méfaits de l’internet et les aider à s’approprier l’espace virtuel et à bien consommer tout ce qui est digital.



Le réseau «NADA» a mené plusieurs projets de protection des mineurs des dangers de l’internet qui ont ciblé des établissements scolaires, à quels résultats êtes-vous arrivé ? Croyez-vous que ce travail de prévention et de sensibilisation suffit-il à protéger ces enfants ?

« Le travail du Réseau «NADA» avec les 150 associations membres à l’échelle nationale ne peut être assez impactant face au danger de l’internet et aux avancés technologiques, c’est pour cela que la société civile doit se mobiliser pour éradiquer ce phénomène en sensibilisant sur le rôle des parents à communiquer avec leurs enfants et à les accompagner sur cette thématique emblématique et l’utilisation des réseaux sociaux qui peuvent être la toile des pédo-criminels ».



Le ministère de la justice travaille actuellement sur un projet de loi en matière de lutte contre la cybercriminalité… quelles propositions, peut faire le réseau Nada pour que cette loi soit efficace ?

« Le réseau NADA encourage la dynamique et la réflexion du projet de loi afin de mettre en place un système de défense juridique et judiciaire qui protège les enfants de la cybercriminalité, en sachant que nous sommes en concertation continue avec les acteurs concernés pour renforcer le cadre juridique avec la solidarité de nos propositions préalablement étudiées. L’avancée de la technologie est évidente et il faut encourager les parents, les adolescents et les enfants à l’utiliser tout en ayant conscience de son risque et de ses méfaits ».

Un projet de loi en préparation au ministère de la justice

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a affirmé devant les élus de la république que son «secteur préparait un projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité, mettant en avant la nécessité d’adapter la législation algérienne aux développements survenus dans le monde». De son côté, le procureur de la république, M. Abdelkrim Djadi, représentant du ministère de la Justice, a fait savoir sur les ondes de la radio chaîne III que «dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, l’important est de savoir comment détecter l’infraction avant qu’elle ne soit commise. Il faut être dans la prévention avant la lutte», en précisant l'introduction de nouvelles techniques d'investigation, accompagnées du réaménagement de certains textes de lois et d'une formation adaptée des magistrats pour prévenir et lutter contre les nouvelles infractions, tel celles liées à la cybercriminalité. Le représentant de la justice a rappelé l'adoption par l'Algérie de plusieurs conventions internationales de lutte contre la criminalité. Il signale, par ailleurs, que des dispositions ont été instituées pour renforcer le droit des personnes à la vie privée et à leur liberté, lesquelles, indique-t-il, ont désormais la possibilité de faire appel à la justice lorsque celles-ci sont agressées. L’hôte de la radio indique, en outre, que pour lutter contre toutes ses formes de criminalité, sans pour autant porter atteinte à la vie privée des individus, il faut trouver «les équilibres adéquats», d’où la création de «l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication qui est garant de la liberté des individus», a-t-il dit. Aussi, il affirme qu’il est clairement stipulé dans l’article 46 de la Constitution que le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental et garanti par la loi, tout en évoquant le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, récemment adopté à l’APN devant, appuie-t-il, consolider davantage ce droit. Il annonce, par ailleurs, la création d’un nouvel organe garant de cette liberté des personnes. il s’agit, selon lui, de «l’Autorité nationale pour la protection des données à caractère personnel qui se veut être une garantie supplémentaire, et sera placée auprès de Son Excellence le Président de la République». Cette autorité sera composée de 16 membres, installés pour un mandat de cinq ans, dont trois désignés par le Président de la République, outre trois magistrats désignés par le Conseil supérieur de magistrature, membres de la Cour suprême et du Conseil d'Etat. Elle comptera également un membre de chaque chambre du Parlement et un représentant des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé, du Travail, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Ce nouveau texte de loi englobera un ensemble de garanties, protégeant les données personnelles et la vie privée lors des opérations de collecte, d'enregistrement, de conservation, de changement, d'exploitation, d'envoi, de publication ou de destruction des données

La cybercriminalité en chiffres



Quelque 2.130 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées par les services de la police judiciaire à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) durant 2017, dont 1.570 ont été résolues, selon les données publiées en mars dans le dernier numéro de la revue de la Sûreté nationale. Le nombre d'affaires résolues représente un taux de succès de «73,71 %» ayant induit l'arrestation de «2.101 individus impliqués dont 2.026 adultes et 75 mineurs». Les mêmes services ont enregistré également «2.704 victimes de la cybercriminalité dont 2.300 adultes, 188 mineurs et 216 personnes morales». Les faits concernent «1.511 affaires portant atteinte aux personnes (injures, diffamation et violation de la vie privée sur Internet) impliquent 1.283 personnes dont 58 mineurs. 2.381 victimes ont été recensées dont 149 mineurs, 2.119 adultes et 113 personnes morales».

Concernant les crimes de chantage via Internet, le nombre d'affaires a atteint «47 portant sur des offres d'emploi fictives pour obtenir de l'argent, impliquant 56 personnes et faisant 73 victimes». «49 affaires liées à des agressions sur mineurs et atteinte aux mœurs ont été enregistrées ayant impliqué 67 personnes adultes et 5 mineurs et fait 31 victimes mineures», ajoute-t-on de même source. Les services de la police judiciaire ont traité en outre «28 affaires liées à des attaques aux systèmes informatiques, courriers électroniques et sites électroniques d'entreprises et de privés en procédant à la suppression ou au changement des données. 26 personnes sont impliquées dans ces affaires et 45 victimes ont été recensées, dont 26 personnes morales.

Afripol

Une base continentale stratégique



«Les Cyber attaques de nature internationale et les piratages des systèmes de données et d'information visant la sécurité et la stabilité des pays du monde entier sont en pleine croissance, ce qui nous oblige à unir nos efforts dans le cadre d’une vision commune que nous avons adoptée. Elle passe par l’amélioration de nos coopérations, d'échanger les expériences et les efforts concertés pour élaborer des stratégies efficaces visant à assurer un espace électronique ouvert et sécurisé pour tous», a rappelé le Général-major Abdelghani Hamel aux Chefs d’Unités de la lutte contre la cybercriminalité des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et ce dans le cadre d’Interpol. M. Hamel a affirmé que «l'utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication a ouvert la porte un peu plus au développement de la criminalité sous toutes ses facettes, notamment les attaques cybernétiques, le piratage de données et les systèmes d'information ainsi que les transactions criminelles dans l'espace obscur, et la circulation de la transaction virtuelle en dehors du champ de contrôle. Dans ce contexte, le premier responsable de la police soulignera qu’«il est primordial d’adapter et mobiliser tous les efforts pour lutter contre l'utilisation abusive des technologies modernes en renforçant la coopération, en partageant les expériences et les efforts pour développer des stratégies efficaces pour assurer un espace électronique ouvert et sécurisé pour tous». Selon lui, le monde du web s’est fortement développé et la criminalité avec, sans oublier que les groupes terroristes utilisent et maîtrisent ces technologies modernes pour la promotion de leurs actes ignobles. «L'espace virtuel est devenu un refuge pour les organisations terroristes et l'ensemble du réseau criminel, ainsi que pour son rôle dans le recrutement de nouveaux terroristes, la connexion de ces réseaux et la fourniture de sources de financement hors du contrôle dans le cadre des sources traditionnelles de financement». M. Hamel a précisé que «la menace grandissante et la complexité des modus operandi employées par les criminels pour commettre des crimes numériques ont poussé les services de sécurité à faire face aux phénomènes criminels associés aux technologies modernes».

Au cours des dernières années, a-t-il noté, «nos services ont enregistré que la cybercriminalité a connu une montée en cadence qui n'a pas seulement affecté la vie privée et les données personnelles. Il a également suggéré de lancer des sessions de formation continue dans le cadre de la coopération internationale ou avec des organismes nationaux tels que les universités et les centres de recherche scientifique qui ont «contribué à renforcer l'expertise de nos intérêts techniques et pratiques». Face au crime organisé transnational, l'Afripol constitue une base continentale de communication, de concertation, de coopération et de coordination.

