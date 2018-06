Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par M. Saïd Bouhadja. Les questions ont été adressées au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, au ministre de la Communication, au ministre de l’Industrie et des Mines et au ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. A cette occasion, le président de l’APN, Saïd Bouhadja, a affirmé que cette séance «intervient à la fin de la première session parlementaire ordinaire de la huitième législature», et ce, dans le cadre de la concrétisation du contrôle parlementaire sur l’action du gouvernement par le biais de la question orale, qui se veut le moyen le plus efficace pour transmettre les préoccupations des citoyens aux membres du gouvernement, en vue de leur prise en charge. Il a estimé que la question orale «est un moyen de communication» entre les membres du gouvernement et les représentants du peuple, et le moyen idoine de coopération entre les pouvoirs législatif et exécutif et de complémentarité pour concrétiser les aspirations du peuple à une vie décente.

Liste des daïras à promouvoir en wilayas déléguées au niveau des Hauts-Plateaux

L’EXAMEN ARRIVE A SA FIN

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé que son département ministériel était sur le point d’achever l’examen de la liste des daïras concernées par la promotion en wilayas déléguées au niveau des Hauts-Plateaux, rappelant que l’annonce de la liste finale relève des prérogatives du Président de la République.

Le ministre a indiqué que “les derniers préparatifs sont en cours pour concrétiser cette opération, selon des normes objectives répondant aux exigences du développement local escompté par les pouvoirs publics”.

Le ministère de l’Intérieur, ajoute le ministre, procède à “une opération d’évaluation des wilayas déléguées au niveau du Grand Sud qui ont bénéficié d’importantes ressources matérielles, financières et humaines d’environ 30 milliards de dinars”.

Pour M. Bedoui, “les résultats de cette opération seront exploités lors de la création de nouvelles wilayas déléguées”, affirmant que “le principal objectif de la stratégie du Président de la République est d’ériger ces wilayas déléguées en wilayas autonomes, dans le cadre du nouveau découpage administratif qui sera présenté aux deux chambres du Parlement”. Dans le même contexte, le ministre a dit que “l’annonce officielle de la liste de promotion des daïras en wilayas déléguées ne relève pas des prérogatives d’un membre du gouvernement”, ajoutant que “le Président de la République est le seul habilité, par la Constitution, à prendre la décision finale, à travers les mécanismes adoptés tels que le conseil des ministres”.

Répondant à la question du député Habibi Touhami relative à la promotion de la daïra de Labiodh Sidi Cheikh en wilaya déléguée, dans le cadre du nouveau découpage administratif, M. Bedoui a rappelé que “le mode de création de wilayas déléguées a été défini par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors du Conseil des ministres restreint tenu le 27 janvier 2015 consacré au développement dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux”. “La définition des priorités liées à la révision du découpage administratif actuel s’est faite en trois phases, lancées dans les wilayas du Sud’’, a indiqué M. Bedoui.

Dans ce cadre, le ministère de l’Intérieur a veillé, en collaboration avec les secteurs concernés, à mettre en œuvre la décision du Président de la République de créer 10 circonscriptions administratives au Sud, avec la mobilisation des moyens matériels, humains et financiers nécessaires pour rapprocher l’administration du citoyen et prendre en charge ses préoccupations, a précisé le ministre.

Les efforts se poursuivent pour assurer les conditions idoines afin de permettre aux wilayas déléguées du Sud d’accomplir pleinement leurs missions, en renforçant leurs prérogatives en matière de mise en œuvre de leurs programmes de développement.

Concernant la daïra d’El Abiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), située à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya, elle dispose d’atouts qui seront pris en considération lors de la création de daïras déléguées. Il s’agit de structures et de centres économiques et sociaux dans divers domaines.

A. Z.

études en médecine

Vers l’application graduelle des nouveaux programmes



Répondant à une question orale d’un député du Front El-Moustakbal à l’Assemblée populaire nationale (APN) sur l’ouverture d’une spécialité médicale et paramédicale pour la prise en charge des personnes âgées, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdelkader Hadjar, a indiqué qu’ “il sera procédé à l’application graduelle des nouveaux programmes pour la première et deuxième années de médecine durant la prochaine année universitaire 2018/2019”, ajoutant que les commissions chargées depuis une année de préparer l’opération ont finalisé les démarches nécessaires en mai dernier.

L’opération a été préparée en coordination avec le ministère de la Santé et les parties concernées, notamment les commissions pédagogiques chargées de la formation au niveau régional et national, avec la contribution effective d’experts étrangers spécialisés.

Pour ce qui est de l’ouverture d’une spécialité médicale pour la prise en charge des personnes âgées au niveau des facultés de médecine, le ministre a précisé que “ladite spécialité a été ouverte au niveau de la faculté de médecine d’Oran en prévision de son ouverture prochaine à Alger, en attendant sa généralisation à d’autres universités”. Il a affirmé que la généralisation de cette spécialité et l’aménagement des services hospitalo-universitaires en moyens nécessaires permettra à l’avenir son ouverture au niveau des hôpitaux remplissant les conditions.

A la question d’un député sur l’équivalence du diplôme d’études en langue anglaise pour les étudiants ayant effectué leurs études en Jordanie, M. Hadjar a assuré que le problème a déjà été résolu pour les étudiants ayant formulé des demandes à ce sujet.

S. G.

Industrie

relancer l’activité et encourager l’investissement productif

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé que l’Etat avait pris plusieurs mesures visant à encourager l’investissement productif, à relancer l’activité industrielle et à promouvoir les capacités productives des entreprises algériennes en vue de réduire la facture d’importation.

Le ministre a précisé que le gouvernement œuvrait à la diversification des ressources de l’économie nationale et des investissements ainsi qu’à la promotion de la production des entreprises publiques, soutenant que le Conseil national de l’Investissement (CNI) avait approuvé plusieurs projets d’investissement importants dont l’approbation de 19 projets pour la production du ciment avec une capacité de production de 48 millions de tonnes/an.

A une question sur les effets négatifs du projet de réalisation d’une cimenterie dans la commune de Bellara (Jijel) sur l’environnement et la santé, le ministre a fait savoir qu’effectivement un projet de réalisation d’une usine de ciment écologique d’une capacité de production de 2 millions de tonnes/an a été approuvé dans la commune de Bellara à Jijel dans le cadre d’un partenariat algéro-émirati-indien.

Le ministre a rappelé que le projet avait obtenu la décision d’octroi du droit de concession le 20 novembre 2016 et avait bénéficié des avantages du code de l’investissement en obtenant en 2016 la décision d’octroi d’avantages.

M. Yousfi a fait savoir que le coût global du projet était de 1,847 milliard de dinars, issus des fonds propres de l’investisseur, ajoutant que le projet permettra la création de 143 postes de travail dont 115 postes dans les unités de production. La durée de réalisation du projet a été fixée à 36 mois.

L’entreprise concernée par le projet a déposé un dossier administratif auprès des services de la Direction de l’environnement à Jijel en novembre 2017, relative à l’étude du risque et des effets sur l’environnement, élaborée par un bureau d’études agréé par le ministère de l’Environnement, selon le premier responsable du secteur qui a indiqué qu’une enquête publique de 15 jours a été ouverte sur le site du projet pour permettre aux citoyens, à la société civile et autres acteurs d’émettre leurs avis sur le projet.

Le ministre a affirmé “qu’il sera procédé à l’attribution des autorisations de réalisation aux entreprises concernées par la réalisation après la levée des réserves enregistrées, et qu’il sera procédé à l’attribution de l’autorisation d’exploitation dès la finalisation de la phase de réalisation après la confirmation de la conformité de ce qui a été réalisé avec le contenu des dossiers d’étude. Répondant à une question du député, Kamel Bouchoucha, du Rassemblement national démocratique (RND) sur le déficit enregistré en foncier industriel et en la concrétisation effective des zones industrielles dans la wilaya de Bejaia, le ministre a affirmé que dans le cadre de la dynamisation et l’élargissement de l’investissement productif, les pouvoirs publics ont pris en charge la mise à disposition du foncier industriel destiné à la réalisation des projets d’investissement au niveau des nouvelles zones industrielles dans le cadre du programme national adopté par l’Etat.

Il a indiqué que la wilaya ce Bejaia dispose actuellement de deux zones industrielles, dont une à Akbou sur une superficie de 37 hectares et l’autre à la commune de Bejaia d’une superficie de 114 hectares, outre 19 zones d’activités d’une superficie globale de 230 hectares, réparties sur 16 communes.

M. Yousfi a fait savoir que la wilaya de Bejaia a bénéficié de deux projets de réalisation de deux nouveaux parcs industriels à la commune El-Kseur et la commune de Beni Menssour sur une superficie globale de 350 hectares.

Concernant l’aménagement du parc industriel de Bejaia, le ministre a fait savoir que les travaux ont été repris en janvier dernier avec un délai de réalisation de 20 mois et un montant global de 4 milliards DA.

S’agissant du parc industriel “Bouredjeli” à Beni Mensour le ministre a indiqué qu’un bureau d’études techniques de la wilaya a été désigné pour la réalisation des études d’aménagement, conformément à la résolution issue de la session 84 du CNI relatif au transfert des prérogatives de réalisation des nouvelles zones industrielles, indiquant que “le crédit des études de 40 millions DA a été alloué’’ et que ‘‘le marché relatif aux études est au niveau de la Direction de l’industrie et des mines, en attendant le visa de la Commission des marchés publics de la wilaya’’.

Synthèse Amel Z.

brouillage radiophonique

102 nouvelles plaintes déposées par l’Algérie auprès des espagnols

Le ministre de la Communication, Djamal Kaouane, a affirmé que l’Algérie avait déposé “102 nouvelles plaintes auprès de la partie espagnole en raison du brouillage radiophonique exercé contre les fréquences de la Radio algérienne le long du littoral algérien”.

“Nous poursuivons nos efforts pour défendre les droits de notre pays. C’est dans cet esprit que 102 nouvelles plaintes ont été déposées auprès de l’Espagne en 2016 et 2017”, a souligné le ministre en réponse à un député.

Il a ajouté, dans ce sens, que “l’Administration espagnole a décidé de la fermeture de 5 nouvelles stations radiophoniques illégales, tandis que le reste des plaintes est en cours d’examen”.

Le premier responsable du secteur a rappelé que l’Algérie avait déjà déposé “72 plaintes” auprès de l’Espagne sur le brouillage radiophonique, conformément à la législation internationale, ce qui a conduit à “la fermeture de 18 stations radiophoniques espagnoles illégales et la réduction de la puissance d’ondes de 17 autres stations violant la ligne de fréquence internationale”.

Evoquant le plan national de diffusion radiophonique et télévisuelle, le ministre a assuré que “la stratégie de développement national pour la couverture audio-visuelle porte sur la transition progressive vers la diffusion du «tout numérique»”.

Par ailleurs, M. Kaouane a fait savoir que le secteur de la Communication représenté par l’entreprise Télédiffusion d’Algérie (TDA) a réussi à “introduire et généraliser le premier réseau de Télévision Numérique Terrestre (TNT)”, un investissement d’un coût de 50 millions de dollars. “Ce réseau comprend 140 émetteurs assurant la couverture de 85% de la population à travers un bouquet de cinq chaînes publiques télévisées”, a souligné le ministre, prévoyant que ce réseau pourrait atteindre une couverture de 95% au minimum à l’horizon 2020.

En prévision de l’arrêt de la diffusion de la télévision analogique prévu pour le “17 juin 2018”, le ministre a indiqué que le secteur “s’apprête à assurer la transition de la diffusion radiophonique FM à la diffusion numérique terrestre, une technique permettant la diffusion d’un grand nombre de chaînes avec une qualité meilleure”, ajoutant qu’une station radio d’essai pour la diffusion radiophonique numérique a été mise en service avec succès le 13 février 2018.

Aussi, il a affirmé que cette stratégie globale pour la transition vers “le tout numérique” constituait “une opportunité pour la diversification de l’économie nationale à travers la création de richesses et d’emploi, relevant que cette stratégie contribue aussi à l’émergence d’un nouvel écosystème pour l’audiovisuel fondé sur les technologies de l’information et de la communication (TIC)”.

A une autre question sur l’intention du gouvernement de créer une ville médiatique, le ministre a indiqué que cette “orientation attire des fonds importants, car le projet est destiné à la grande production cinématographique”, ajoutant que “l’investissement dans ce domaine est actuellement indisponible, mais la possibilité de sa concrétisation ultérieurement avec l’implication de l’investissement privé est tout à fait possible”.



“Alcomsat-1” opérationnel dans les prochains jours



S’agissant du satellite algérien “Alcomsat-1”, M. Kaouane a annoncé qu’il serait “opérationnel dans les prochains jours, ajoutant que l’Agence spatiale algérienne apportait les “dernières retouches aux essais techniques”.

Concernant la possibilité de lancer une chaîne publique sportive, le ministre a souligné que “ce projet est entravé par plusieurs obstacles dont l’absence d’un siège décent, le manque de stations mobiles pour la couverture des activités sportives et les droits de diffusion aux coûts élevés”. Pour ce qui est de la couverture radiophonique de proximité dans la wilaya de M’sila, le premier responsable du secteur a indiqué que cette couverture “a connu un développement soutenu avec un taux de couverture de 79% de la population, un taux qui devrait augmenter avec la réception de plusieurs projets”.

S’agissant de la couverture télévisuelle dans la wilaya, le ministre a fait savoir qu’elle s’effectuait par le biais d’un réseau de diffusion analogique avec une couverture globale de 94% de la population, ajoutant que ce réseau pourrait être remplacé par le réseau de télévision numérique terrestre (TNT). A une autre question du député, Naoum Belakhdar du parti du Front de Libération nationale (FLN), sur le “manque de couverture télévisuelle dans la wilaya de Djelfa”, M. Kaouane a nié “toute privation ou marginalisation de cette wilaya de la couverture médiatique de la télévision publique qui œuvre par tous les moyens possibles à garantir une couverture dans toutes les wilayas sans exception”, appelant à “ne pas limiter la télévision publique au JT de 20h00”.

Le ministre a révélé que la wilaya bénéficiait d’une présence périodique dans tous les rendez-vous d’information, espaces et différents programmes, rappelant que “plus de 21 thèmes ayant trait à la wilaya ont été diffusés durant les trois derniers mois dans des bulletins d’information dont 20% sont des visites et conférences et 80% des enquêtes et reportages de développement, un chiffre, a-t-il dit, qui reflète la présence de la wilaya dans les rendez-vous d’information à raison d’une fois tous les 5 jours”. En ce qui concerne la couverture des rendez-vous festifs, cette dernière est soumise au principe “d’alternance entre les wilayas”. Pour ce qui est de la demande d’ouverture d’un siège de la télévision dans la wilaya de Djelfa, M. Kaouane a indiqué que cela reposait sur les moyens matériels et humains.

Cette “revendication soulevée par toutes les wilayas est difficile d’accès dans ce contexte financier sensible qui marque la télévision publique qui a à subir de grandes charges financières pour faire fonctionner les centres ouverts dans le grand Sud”.

A. Z.

terres agricoles

Les efforts d’accompagnement des exploitants mis en avant

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a réaffirmé le souci du gouvernement de poursuivre ses efforts d’accompagnement et de soutien des exploitants désirant mettre en valeur et exploiter des terres agricoles, à même de contribuer aux démarches visant à la diversification de l’économie nationale.

Le ministre a précisé que son département ministériel œuvre à l’application de l’instruction du Président de la République relative à l’impératif d’élargir les superficies agricoles et la mise en valeur des terres, mettant l’accent sur la nécessité de protéger le foncier agricole et faire de celui-ci un moteur essentiel pour le développement agricole. Répondant à une question sur les mesures prises pour l’assainissement du foncier agricole dans la wilaya d’Adrar, M. Bouazghi a indiqué que l’Etat a consenti de grands efforts dans cette optique, soulignant que le foncier agricole sera orienté aux bénéficiaires qui l’exploitent de manière à booster le rendement du secteur agricole.

Il a réaffirmé que son secteur œuvrait à l’application de l’instruction du Président de la République relative à l’accompagnement et au soutien de tous ceux qui désirent mettre en valeur les terres agricoles et récupérer celles auprès de ceux qui ne font aucun effort pour les exploiter et les mettre en valeur.

A Adrar, poursuit le ministre, il a été procédé à la distribution de 112.268 hectares en faveur de 12.067 bénéficiaires, relevant par ailleurs, le recensement de 73.000 hectares de terres non exploitées. Selon le ministre, la wilaya d’Adrar a enregistré des exploitations “pilotes” susceptibles de contribuer dans le développement agricole, affirmant que la terre “doit être à la disposition de ceux qui l’exploite”.

Il a souligné par ailleurs qu’il a été procédé à l’institution d’une commission dans toutes les wilayas pour constater l’état des terres agricoles octroyées à travers le territoire national et prendre une décision constructive conformément aux orientations du Président de la République qui n’a de cesse réaffirmer que la terre appartient à celui qui l’exploite et la nécessité de récupérer les terres non exploitées.

Le premier responsable du secteur a fait savoir que 280.000 hectares ont été récupérés faute d’exploitation par leurs bénéficiaires.

A. Z.



Postes et télécommunications

améliorer le niveau des prestations, un impératif

La ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies du numérique, Imane-Houda Faraoun, a insisté sur l’impératif d’améliorer le niveau des prestations des télécommunications, particulièrement le réseau internet pour répondre aux aspirations des citoyens.

Répondant aux interrogations des députés sur les raisons de la perturbation des prestations du réseau internet en Algérie, le manque de moyens des télécommunications dans la wilaya de Laghouat et les raisons du retard d’arrivée des colis à leurs destinataires, Mme Faraoun a précisé que son secteur assurait “une prestation de qualité en matière de télécommunications en assurant la prestation du réseau internet dans toutes les région du pays”, indiquant que le nombre d’abonnés au réseau internet fixe a dépassé les 15 millions.

Le secteur assure 34 millions de lignes de réseau internet mobile, dont 23 millions de 3e génération (3 G) et 11 millions de lignes de 4e génération (4 G) à travers tout le territoire national.

Pour améliorer la prestation, un montant de 3 milliards de DA a été alloué pour la promotion de la formation, a indiqué Mme Faraoun, précisant que 40.566 employés ont été formés en 2016-2017, ajoutant que près de 30% des fonctionnaires d’Algérie télécom (AT) bénéficient annuellement d’une formation continue.

Rappelant les conventions signées avec les secteurs concernés pour la formation de 1.499 étudiants à Algérie Télécom dans le domaine de la formation technique dans ses centres de formation professionnelle, la ministre a indiqué que des contacts sont en cours avec les instances concernées pour le recrutement de ces étudiants dans les différents centres d’AT au niveau national pour améliorer les prestations du réseau internet.

Il est prévu le recrutement de plus de 5.000 jeunes par Algérie Telecom fin 2019 début 2020

Elle a rappelé dans ce sens tous les projets importants en cours de concrétisation en vue de hausser le niveau du débit internet et améliorer le service pour un meilleur classement de l’Algérie dans l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Pour ce qui est de l’amélioration du service des moyens de télécommunication dans toutes les localités de la wilaya de Laghouat, la ministre a indiqué que toutes les Assemblées populaires communales (APC) et leurs annexes bénéficient du réseau internet 3G “Mobilis” et sont couvertes du réseau de télécommunication du téléphone fixe et mobile.

Un grand nombre de routes nationales sont couvertes également du réseau internet 2G et tous les établissements culturels, éducatifs et sportifs bénéficient du service mobile fixe et réseau internet, a-t-elle fait savoir.

A une autre question sur le retard de réception du courrier en temps voulu, Mme Faraoun a imputé ce retard au départ à la retraite de plus de 5.807 employés d’Algérie Poste en 2016-2017, pour le volet distribution des colis, mettant en avant l’importance de “renforcer la formation en faveur des nouveaux employés dans ce domaine en raison de la complexité de cette tâche”.

“Le retard dans l’arrivée des colis à leurs destinataires en temps opportun est dû à plusieurs raisons, à savoir l’absence de précision dans les adresses et l’appellation des rues, le changement du lieu de résidence sans aviser les services de la poste et le manque d’utilisation des boîtes postales dans les immeubles”, a souligné la ministre.

S. G.

Plénière demain consacrée à l’adoption de la liste des vice-présidents et à la composition des groupes parlementaires



L’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra demain à 15h00, une séance plénière consacrée à l’adoption de la liste des vice-présidents de l’APN et à la composition des groupes parlementaires, a indiqué un communiqué de l’APN.

Après leur installation, les vice-présidents procèderont directement à l’installation des 12 commissions permanentes de l’APN.