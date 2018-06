Projet de loi de finances complémentaire : Renforcer la croissance économique

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté jeudi dernier le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2018

devant le Conseil de la nation, lors d’une séance plénière présidée par le président du Conseil, Abdelkader Bensalah.

Le ministre a souligné que le PLFC 2018 allait permettre de poursuivre la politique d’appui du budget et de renforcement de la croissance économique. Le texte vise à mobiliser des affectations financières supplémentaires d’une part et à introduire des dispositions fiscales et autres liées au commerce extérieur, a ajouté le ministre. Le texte a augmenté les autorisations de programmes de 500 milliards (mds) de DA par rapport à la loi de finances 2018. Le montant consacré à cet effet est de 2.770.51 mds de DA (soit une augmentation de 22 % par rapport à la loi de finances 2018), a indiqué le ministre. Les dépenses imprévues dans la LFC 2018 s’élèvent ainsi à 670,11 mds de DA. Ces affectations supplémentaires seront destinées à certains projets d’investissements gelés, notamment le projet de phosphate dans la wilaya de Tébessa et autres projets dans le domaine du transport et de la voie ferrée. Le ministre a indiqué que le projet de loi a préservé globalement les allocations budgétaires aux mêmes niveaux que la loi de finances 2018, soit 4.584,46 mds de dinars pour le budget de fonctionnement et 4.043,32 mds de dinars pour le budget d’équipement. Le budget global de l’Etat pour l’année 2018 est évalué, dans le cadre du PLFC, à 6.424,5 mds de DA. D’autre part, M. Raouya a saisi l’occasion pour rappeler les principaux indicateurs macro-économiques du pays, enregistrés durant les premiers mois de l’année en cours. Il a ainsi mis l’accent sur la courbe descendante du déficit de la balance commerciale, qui a reculé à 0,86 mds de dollars entre janvier et avril 2018, contre 3,88 mds de dollars durant la même période de l’année précédente. Cette performance est notamment le résultat de la baisse des importations de 4,8% et l’augmentation des exportations des hydrocarbures de 17,8% durant les quatre premiers mois de l’année en cours, selon le ministre. La fiscalité pétrolière a quant à elle enregistré une augmentation de 22,4% entre janvier et mars 2018 pour atteindre 629,3 mds de dinars contre 514 mds de dinars durant la même période de 2017. L’exposé du ministre a été suivi par la lecture du rapport préliminaire de la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation. La commission a estimé que l’augmentation des autorisations de programmes par la LFC 2018 allait permettre de relancer plusieurs projets d’investissements gelés dans les dernières années ainsi que le lancement de nouveaux projets.



Les parlementaires veulent élargir leurs prérogatives



Des membres du Conseil de la nation ont appelé, jeudi dernier, lors du débat du texte du projet de loi de finances complémentaire (LFC 2018) d’attribuer au Parlement, les prérogatives de définition des taux de taxes et d’impôts, conformément à la Constitution. Intervenant lors d’une plénière consacrée à la présentation et au débat du texte du projet de LFC 2018, sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil et en présence du ministre des Finances et du ministre des Relations avec le Parlement, le sénateur Abdelkader Mazouz, du parti FLN, a indiqué que «les prérogatives de la définition du taux des taxes et d’autres impôts doivent être attribuées au Parlement et pas au Conseil de l’investissement, ni par voie réglementaire». De son côté, le sénateur Moussa Temdar Taza du Front des Forces Socialistes (FFS) a affirmé que «conformément à la Constitution, le parlement est chargé de la définition des taux d’impôts ou d’exonération». Dans ce cadre, l’observation de M. Temdar Taza concernant l’article 2 du projet de LFC qui institue un droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux produits finis de luxe, dont le taux varie entre 30 et 200%, tout en définissant la liste des produits concernés et le taux pour chaque produit par voie réglementaire. Cela relève des prérogatives du Parlement et non de la réglementation, a-t-il estimé, déplorant le fait que le texte n’a apporté aucune nouveauté, sauf l’augmentation des taxes, ce qui induirait une augmentation du taux d’inflation et la faiblesse du pouvoir d’achat des citoyens, notamment des catégories vulnérables et ce, contrairement à l’orientation sociale du gouvernement». Pour sa part, le sénateur Abdelkrim Koreichi (nommé) a valorisé la teneur de l’article 2 du projet de LFC, estimant que l’institution d’un droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d’importation est à même d’encourager les producteurs locaux, tout en appelant le gouvernement à définir avec précision la liste des produits concernés. Le sénateur Nacer Bennabri (FLN) a appelé à une évaluation équitable des exonérations fiscales et douanières dont les investisseurs nationaux et étrangers ont bénéficié, sans que cet effort impacte des projets profitables à l’économie nationale. Il a appelé à revoir le Code des marchés publics pour substituer la règle de «moins disant» par la règle du «mieux disant et de l’offre la plus avantageuse». Par ailleurs, de nombreux intervenants ont convenu de la nécessité d’accélérer la réglementation du marché des véhicules et l’évaluation de l’utilité des avantages «excessifs» accordés aux entreprises de montage des véhicules. Répondant aux préoccupations soulevés par les sénateurs, le ministre a affirmé que le droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d’importation se limitera aux produits de luxe uniquement, ajoutant que cette mesure relancera la production nationale et génèrera des revenus supplémentaires au Trésor. M. Raouya, a souligné, à ce propos, que la liste des produits concernés par ce droit et le taux applicable seront définis ultérieurement par voie réglementaire, après consultation d’une commission ministérielle spécialisée, composée les administrations concernées et la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (CACI). Concernant l’augmentation des ressources budgétaires, M. Raouya a souligné que son département ministériel s’attelait à augmenter le recouvrement fiscal ordinaire afin de relancer les équilibres budgétaires. Il a rappelé, dans ce cadre, que le contrôle des données visant à s’assurer de la véracité des déclarations fiscales et de la précision des comptes a permis l’examen de 52.000 dossiers en 2017 et l’enregistrement d’un coût de constat estimé à 90 milliards de DA. Concernant la levée du gel sur les projets d’investissement, le ministre a rappelé que cette mesure avait concerné des projets d’une valeur globale de 600 milliards de DA parmi des projets estimés à 2.800 milliards de DA qui avaient été gelés, en raison de la situation financière difficile du pays, due à la chute des cours du pétrole. Il a rappelé la levée du gel sur des opérations d’un capital de 25 milliards DA parmi des opérations de 62 milliards DA qui avaient été gelées. Sur le total de ces opérations, la levée du gel a concerné 1.425 opérations dans le secteur de l’éducation, 217 opérations dans le secteur de la santé et 159 opérations dans le secteur de l’enseignement supérieur.



Indisponibilité de chiffres officiels sur le marché informel actuellement



Dans son rapport préliminaire relatif aux texte de loi, la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation a passé en revue les principales réponses du ministre des Finances aux préoccupations des membres de cette commission sur le texte de loi. Selon le rapport présenté devant le Conseil avant l’entame du débat, M. Raouya a informé la commission que le droit additionnel provisoire de sauvegarde à l’importation restera conjoncturel «jusqu’à atteindre l’équilibre budgétaire souhaité et le volume requis des transactions commerciales extérieures». Concernant l’augmentation de la taxe de 0,5% à 1,5% sur le prélèvement des crédits de télécommunications, en vertu de l’article 7 du texte de loi, le ministre a affirmé que cette augmentation n’aura pas d’effet sur le citoyen, puisque la concurrence entre les opérateurs téléphoniques aboutira indéniablement à l’amélioration des services dans ce domaine. S’agissant du dossier de régularisation de la situation des logements de fonction, M. Raouya a relevé «la difficulté» de renoncer aux logements situés au sein d’établissements publics, considérant que le renoncement aux logements situés dans les agglomérations est, quant à lui, «possible». Concernant la préoccupation soulevée autour de l’augmentation de la pension mensuelle des personnes aux besoins spécifiques, le ministre des Finances a exprimé «l’approbation» par le gouvernement de cette augmentation mais qui demeure «inapplicable» actuellement, en raison des conditions financières difficiles marquant le pays. Il a rappelé, dans ce cadre, que la catégorie des personnes aux besoins spécifiques bénéficie d’une aide estimée à 240 milliards de DA, tout en reconnaissant que ce montant demeure insuffisant.

S’agissant des transferts sociaux et les aides dépassant 1.700 milliards de DA en 2018, M. Raouya a affirmé que leur révision, en cours d’examen par deux groupes installées au niveau des ministère des Finances et de l’Intérieur, ne touchera aucunement les droits de la classe moyenne.

Concernant les montants circulant au niveau du marché informel, le ministre des Finances a souligné que le montant de 4.000 milliards de DA annoncé précédemment «n’est pas encore confirmé actuellement».

Le vote du texte de la loi par les membres du Conseil de la nation est prévu dimanche prochain.