projet de Loi de finances complémentaire : devant la commission des affaires économiques

La commission des affaires économiques et financières au Conseil de la nation s'est réunie, mardi au siège du conseil, afin d'écouter l'exposé du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, sur le projet de la loi de finances complémentaire de 2018 (PLFC- 2018), a indiqué un communiqué de cette commission parlementaire. Lors de cette réunion qui s'est déroulée sous la présidence de M. Ahmed Ouraghi, président de la commission, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, le ministre des Finances a présenté un exposé sur les raisons de la présentation du dossier, son objectif et son rôle. S'exprimant devant les membres de la commission, M. Raouya a souligné que le PLFC-2018 s'inscrivait dans le cadre «de la poursuite de la politique d'appui budgétaire, au renforcement de la croissance économique et à l'accélération de la cadence du développement économique et social du pays», outre l'augmentation des autorisations de programmes en les orientant vers quelques projets d'investissement gelés et pour lesquels «il fallait monopoliser des sources financières supplémentaires», a ajouté la source. De leur côté, les membres de la commission ont posé de nombreuses questions et formulé des observations concernant les dispositions de ce texte de loi, auxquelles M. Raouya a répondu, en apportant les précisions nécessaires, selon la même source. Pour rappel, la commission s'attelle à l'élaboration de son rapport préliminaire sur le projet de loi relative au PLFC-2018, pour le présenter aux membres du Conseil, lors d'une prochaine plénière consacrée au débat de ce projet, a conclu le communiqué.