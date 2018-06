Migrants subsahariens : L’Algérie dénonce la manipulation

Rapportée par l’agence américaine Associated Presse, l’information selon laquelle 13.000 migrants subsahariens auraient été abandonnés dans le désert est dénuée de tout fondement. En effet, selon M. Hassen Kacimi, président du comité interministériel chargé de l’étude et du suivi des problèmes migratoires, ceux qui sont derrière l’abandon de ces migrants ne sont autres que les passeurs qui les ont embarqués de la ville de nigérienne d’Agades, connue pour être la plaque tournante du trafic migratoire, avant de les abandonner par la suite dans le désert. L’information telle que diffusée par l’agence américaine a pour «objectif de servir l’intérêt de certaines parties qui veulent installer le désordre et le chaos», a affirmé M. Kacimi, lors d’une visite hier au centre d’accueil des migrants de Zéralda. «Il s’agit d’un mensonge grossier, d’une manipulation éhontée», a-t-il appuyé. Ses propos ont été d’ailleurs confortés par un reportage vidéo diffusé sur place dans lequel des migrants subsahariens témoignent qu’ils sont abandonnés par les passeurs qu’ils ont payés rubis sur l’ongle (210 euros par personne), pour accéder clandestinement au territoire algérien. De l’avis de M. Kacimi, la ville d’Agades comprend quelque 7.000 passeurs dotés de 14.000 véhicules 4X4. Leurs revenus issus de leur activité illicite s’élèvent à 140 millions d’euros par mois. Pour M. Kacimi, la diffusion de cette information répond à un agenda bien précis. «S’ils veulent nous imposer une plateforme migratoire sur le sol algérien, cela ne passera pas», indique-t-il. Il affirme par ailleurs que pas moins de 52.000 migrants subsahariens ont été secourus par l’Algérie, ayant dépensé depuis 2015 la somme de 12 millions d’euros pour leur prise en charge pluridisciplinaire. Des moyens colossaux ont été en effet mobilisés par l’État algérien pour apporter une assistance humanitaire et préserver la dignité des migrants. Quelque 32.000 Nigériens ont été rapatriés après avoir été nourris, logés et soignés au niveau des centres d’accueil, comme celui de Zéralda. De l’avis de M. Kacimi, si les pays d’Europe sont au nombre de 27 à mutualiser leur prise en charge en recourant à des solutions d’urgence, sinon superficielles, l’Algérie est seule à faire face à ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes. «On assiste à une migration de populations entières», a-t-il indiqué. Tout en réitérant la disponibilité de l’Algérie à coopérer avec l’Europe sous l’égide de l’Union africaine, il a plaidé pour le recours à des solutions pérennes à même de contribuer efficacement à la stabilisation des populations dans les pays africains d’où sont originaires les flux migratoires. En ce sens, il a notamment plaidé pour la résolution du conflit libyen et le retour de la stabilité au Niger et au Mali. Il a toutefois déploré que «certaines ONG nous accusent de maltraiter les migrants ou d’être responsables de leur détresse, cela est inacceptable». «Nous sommes des partenaires à part entière, sauf que nous n’acceptons pas qu’on nous manque de respect», a-t-il ajouté. À noter que la visite d’hier s’est déroulée en présence du M. Hamedi Boukhari, représentant du HCR en Algérie, de M. Pascal Reytjens, représentants de l’Organisation internationale de migration, de Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar, présidente du Conseil national des droits de l’homme, et de Mme Saïda Benhabilès, présidente du Croissant-Rouge algérien.

Karim Aoudia