Dans la LUCARNE : Une autre ère qui s’ouvre

Notre équipe nationale, ces derniers temps, vit des moments très difficiles. Déjà, le fait qu’elle n’est pas au mondial ne fait que «chagriner» et rendre «fou» nos fans. Car, les nôtres, qui ont toujours joué sans complexe, auraient pu forcer le destin et passer au deuxième tour. C’est presque une habitude. Car, on 1982, on aurait pu passer au second tour sans «l’entente austro-germanique». Car, on le constate aujourd’hui, avec 06 points au compteur, tu peux passer les «doigts dans le nez». Des pays vont même se qualifier avec 04 pts. C’est pour vous dire que nos participations ont toujours été très relevées, et ce, malgré le fait que nous tombions le plus souvent dans des groupes des plus difficiles. Ceci dit, notre équipe nationale n’est pas au mieux de sa forme à cause des errements des uns et des autres. Des changements apportés sur la gestion administrative de notre Fédération de Football et par ricochet sur le staff technique de notre équipe nationale n’ont pas été payants. Le «traitement choisi» pour inoculer le bon remède n’a pas porté les fruits escomptés. Bien au contraire, il a eu l’effet d’une mouche «tsé-tsé», puisqu’on s’est endormi sur nos lauriers laissant le champ libre à nos détracteurs d’hier. Ils ont repris aujourd’hui le flambeau pour mener de main de maître le football africain que nous dominions il n’y a pas longtemps. Au Ranking Fifa, on était classés à la première place. Ceci dit, on a commis des erreurs de «casting», comme dirait l’autre et notamment Feghouli qui a été le premier à utiliser ce «vocabulaire». De nos jours, on peut dire qu’il est rentré dans les rangs en se faisant battre par des équipes ayant une envergure moindre. Face à cette situation qui n’arrange personne, il était plus que primordial de mettre fin à la relation de travail entre la FAF et le sélectionneur actuel de l’EN, surtout que les supporters algériens, qui sont des connaisseurs et aiment plus que tout les verts, veulent, eux aussi, le changement. Si les choses étaient de leur ressort, ils auraient directement fait confiance à Halilhodzic ou même Gourcuff. Comme le mondial amorce les choses sérieuses et que 16 équipes vont faire leurs adieux dès l’officialisation de leur élimination après avoir joué le troisième match du premier tour, on peut dire que les opportunités de trouver un coach prêt se sont sensiblement accrues. Plus de huit mois après avoir intronisé Madjer à la tête des Fennecs, le moment est venu pour faire les comptes et surtout tourner la page. La quête d’un nouvel entraîneur devient le leitmotiv de la FAF de Zetchi. On ne peut pas dire qu’elle va disposer d’assez de temps avant le match officiel du 09 septembre contre la Gambie, à Banjul, où de grandes manifestations réprimées mortellement par la police locale, selon les informations rapportées par les agences de presse, ont eu lieu dans ce pays. Ceci dit, pour la prochaine année, il n’y aura que la CAN qui reste un objectif, celle qui sera organisée par le Cameroun. Il y a lieu maintenant de bien réfléchir en étudiant soigneusement les «profils» qui vont être soumis à la FAF. Bien choisir, à tête reposée, afin de ne pas commettre d’erreur comme celle d’Alcaraz et son remplaçant. Il y a même la nécessité de faire participer une commission d’experts pour choisir le futur sélectionneur national qui fera l’unanimité au tour de lui et surtout qui puisse mener notre équipe nationale à bon port et lui permettre de retrouver son football et aussi son système de jeu qui lui avait permis de dominer ses opposants aussi bien sur le plan international que régional. Il est clair que d’ici le mois de septembre, on aura un certain répit qui va nous faire éviter les dates FIFA. C’est-à-dire qu’on pourra rentrer directement dans la compétition officielle avec ce match contre la Gambie, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN. Là, il faudra aller chercher la gagne afin de montrer que l’EN A avait seulement passé par une zone de «turbulences» que nous espérons tous passagères. Que le meilleur est à venir !

Hamid Gharbi